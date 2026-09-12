Laura Esquivel recordó cuando grabó en la Bombonera y la hinchada de Boca le cantó “Patito Feo, la p... que te parió”

Laura Esquivel relató una anécdota relacionada con su participación en la serie 'Patito Feo' y el estadio La Bombonera en el programa 'Otro Día Perdido', conducido por Mario Pergolini

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Laura Esquivel visitó Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece, y protagonizó uno de los momentos más increíbles del programa al repasar lo que vivió cuando era chica al filmar una escena de Patito Feo en la Bombonera un día de partido.

La actriz, que se declaró hincha de Boca Juniors desde el arranque de la charla, llegó al programa con varias historias guardadas. Pergolini le tendió el primer hilo cuando recordó que la había visto en la cancha y le consultó sobre aquella visita. “Ay, Dios, tengo tantas cosas para contarte de eso”, respondió Esquivel antes de lanzarse al relato.

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Patito era de Boca y tenía una enfermedad que nadie recuerda

Para entender el episodio, la actriz repasó primero el contexto del capítulo. En la ficción, el personaje de Patito era oriundo de Bariloche y viajaba a Buenos Aires por primera vez para realizarse estudios médicos. “Entraba al hospital y como que había que hacerle estudios y después la historia pasaba por otro lado”, explicó entre risas, al admitir que nunca supo con precisión qué enfermedad tenía el personaje. Pergolini sugirió “hepatitis” y el resto del panel acompañó la broma. “Si hay algún fan o alguien que lo vio, díganos, porque yo no”, pidió Esquivel.

Lo que sí quedó claro en el guion era que Patito era fanática de Boca. Y que, en ese viaje a la ciudad, tenía que conocer la cancha. La escena que los guionistas imaginaron incluía a la protagonista entrando al estadio de la mano de Martín Palermo, en medio de un partido real.

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Laura Esquivel recordó con humor ante Mario Pergolini la vez que, con 13 años, grabó una escena de Patito Feo en la Bombonera un día de partido

La entrada con Palermo y la foto que no debía existir

Esquivel tenía 13 años cuando se filmó esa secuencia. Llegó a la Bombonera caracterizada por completo: trenzas, gorrito, anteojos y, claro, los aparatos dentales que usó en la tira. “Toda en personaje”, recordó. La entrada junto a los jugadores transcurrió sin mayores contratiempos, pero el momento crítico llegó cuando el plantel se detuvo para sacarse la foto de ritual con los niños que ese día acompañaban a los futbolistas al campo de juego.

“Después sacan a los niños y se sacan solo los jugadores”, describió la actriz. En ese instante, el productor que la filmaba desde adelante comenzó a hacerle señas: “¡Quedate, quedate en la foto!”. Esquivel no supo bien qué hacer, pero se mantuvo en personaje. El resultado fue una imagen con todo el plantel de Boca y, en el medio, Patito. “Era muy Patito hacer así”, dijo, mientras imitaba la pose de la protagonista.

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La reacción de los jugadores no tardó. “Me putearon de todo. ‘Hija de puta, salí, andá...’ Todas las puteadas. Yo tenía trece años”, contó Esquivel, entre carcajadas del estudio.

Laura Esquivel, caracterizada como Patito Feo, entró a la cancha de Boca junto al plantel y la Doce le cantó "la p... que te parió" mientras filmaba la escena

La Doce le dedicó un cántico que la actriz recuerda como el mejor momento de esa jornada

La otra escena que debía filmar esa tarde la llevó al centro del campo. La consigna era pararse en el medio de la cancha y girar con los brazos abiertos, como si estuviera viviendo un sueño. “Estoy viviendo mi sueño”, recreó la actriz, que también debía correr para alcanzar a Palermo —“corría rápido aparte, no llegaba a alcanzarlo”, admitió entre risas.

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Fue en ese momento cuando la hinchada tomó la iniciativa. La Doce le dedicó un cántico que Esquivel reprodujo en el estudio con la melodía original: “Patito feo, la puta que te parió”. El panel estalló en aplausos. “Espectacular”, definió la actriz, que cerró el relato con una frase que resume toda la experiencia: “Ese fue mi recibimiento en Boca”.

Pergolini la despidió del episodio con elogio: “Pero qué profesional”. Ella respondió que simplemente respetaba las indicaciones que le daban, aunque al ver las imágenes en el monitor del estudio no pudo evitar taparse la cara.

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Laura Esquivel visitó Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por Eltrece, y repasó anécdotas de su carrera con humor

Nueve años de novio y todavía espera la propuesta

En otra parte de la entrevista, Esquivel habló de su vida sentimental. Lleva nueve años en pareja con Facundo Cedeira y todavía no recibió una propuesta de matrimonio. Cuando Pergolini le preguntó cuándo se casaban, la actriz fue directa: “Cuando el señor se disponga a proponerme matrimonio. Todavía no sucedió, en nueve años”.

El conductor, que identificó a Cedeira como simpatizante xeneize, imaginó una escena para la propuesta: vestido azul y amarillo, el barro de la cancha de Boca y una rodilla en tierra. “Mirá hasta dónde tengo que venir, Facu, para que me propongas casamiento”, respondió Esquivel, que aprovechó el aire del programa para enviarle el mensaje directamente a su pareja.

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La actriz aclaró que el casamiento en sí no es una condición. Lo que tiene en mente es otra celebración: “No me importa casarme. El tema es que me pasa algo: a los diez años quiero hacer un festejo de unión. Me imagino la fiesta al aire libre, con la gente más cercana”. La pareja está próxima a cumplir una década de relación, por lo que ese festejo podría concretarse en el corto plazo.

Esquivel también reconstruyó cómo se conocieron: coincidieron en un bar, él le cedió la mesa que esperaba con sus amigas y luego la reconoció en redes sociales. “Era simpático, lindo, generoso, me dio una cosita y, a los dos días de que empezamos a hablar, fuimos al mismo bar”, relató.

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