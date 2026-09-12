Tendencias

Cómo lavar la ropa negra para evitar que el color pierda intensidad

Hábitos simples durante la limpieza influyen en la apariencia de la indumentaria, el consumo energético del hogar y el tiempo de uso de cada artículo

Ilustración en acuarela de una mujer que sujeta pantalones negros con pinzas en una cuerda para tender ropa al aire libre.
Alargar la vida útil de la ropa contribuye a reducir su impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las prendas negras pueden perder intensidad antes de que su tejido llegue al final de su vida útil. Evitar el agua demasiado caliente y ajustar cada lavado a la etiqueta de cuidado ayuda a conservar el color y reducir el desgaste innecesario.

La temperatura indicada en la etiqueta marca el límite de cada lavado

La recomendación principal no consiste en aplicar una misma rutina a toda la ropa oscura. La Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil (GINETEX) explica que el número dentro del símbolo de lavado señala la temperatura máxima que no debe superarse.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de un lavarropas, símbolos de etiquetas textiles, prendas oscuras clasificadas y un tendedero al aire libre.
La etiqueta de cuidado establece la temperatura máxima que soporta cada prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus indicaciones, alineadas con la norma internacional ISO 3758. Contemplan ciclos de 30 °C y 40 °C para artículos de color, incluidos los oscuros, según el material y el tratamiento que admita cada prenda.

Esto significa que una etiqueta no obliga a utilizar siempre la temperatura máxima autorizada. GINETEX señala que los tratamientos más suaves y a menor temperatura están permitidos.

PUBLICIDAD

El símbolo informa el nivel más exigente que el artículo puede tolerar sin sufrir daños irreversibles. Por eso, antes de elegir el programa conviene revisar tanto el recipiente de lavado como los símbolos de secado y blanqueado.

Un hombre sostiene una camiseta negra en un cuarto de lavado con lavadoras y secadoras. Un estante de madera muestra botellas de vinagre y sal de grano.
El agua fría ayuda a conservar la intensidad de las prendas negras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y roce aceleran la pérdida de color

Un especialista consultado por Reader’s Digest identificó el uso de agua demasiado caliente como un error frecuente con la ropa negra. Según esa explicación, el calor puede favorecer la salida del tinte y el roce entre prendas dentro del tambor también castiga las fibras.

La recomendación es optar por agua fría cuando la etiqueta lo permita y evitar mezclar prendas negras con blancos o tonos muy claros.

La clasificación de la carga no debe limitarse al color. Separar telas delicadas de piezas más ásperas o pesadas reduce el contacto mecánico durante el ciclo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El calor excesivo puede favorecer la pérdida de tinte en los tejidos oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta útil no sobrecargar la máquina, ya que las prendas necesitan espacio para moverse y enjuagarse de manera adecuada. Dar vuelta las piezas antes de lavarlas puede proteger la cara exterior, que es la parte más expuesta al roce visible. Para una rutina básica de cuidado, los pasos pueden ordenarse así:

  • Leer la etiqueta antes de lavar, secar o aplicar blanqueadores
  • Reunir las prendas negras y oscuras en una carga aparte
  • Elegir la menor temperatura compatible con las instrucciones de cuidado
  • Usar un ciclo suave si el símbolo lo exige o si la tela es sensible
  • Evitar una carga excesiva y separar materiales que generan más fricción
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Separar la ropa negra evita el contacto con prendas blancas o de tonos claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado requiere tanta atención como el lavado

El riesgo de desgaste no termina al sacar la ropa de la máquina. GINETEX utiliza un cuadrado con un círculo para indicar si se permite el secado en tambor. Mientras que los puntos dentro del símbolo expresan la intensidad térmica admitida. Un punto indica un proceso de baja temperatura; dos puntos, uno normal. Si el símbolo está tachado, ese método no debe emplearse.

Cuando el artículo autoriza el uso de secarropas, respetar el ajuste de baja temperatura indicado puede limitar la exposición al calor. Como alternativa, el secado natural evita ese proceso térmico, aunque también es necesario seguir las instrucciones específicas de la etiqueta.

En cualquier caso, las indicaciones del fabricante de la prenda prevalecen sobre recomendaciones generales, porque consideran su coloración, acabados, accesorios y composición.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dar vuelta las prendas reduce el roce visible durante el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar más tiempo las prendas reduce el impacto de su uso cotidiano.

El cuidado de la ropa tiene además una dimensión ambiental. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incluye el lavado en frío y secado al aire entre las prácticas que pueden reducir el consumo de electricidad y agua durante la etapa de uso.

El organismo también señala que alargar la vida útil de las prendas disminuye su impacto climático, ya que reduce la necesidad de reemplazarlas con rapidez.

Ropa en tonos neutros, organización de armario, moda sobria, combinación gris y negro, estilo clásico y minimalista. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una carga equilibrada permite que la ropa se mueva y se enjuague correctamente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta, por tanto, no es lavar menos cuando una prenda necesita limpieza, sino elegir un tratamiento proporcional a la suciedad y compatible con sus instrucciones.

La etiqueta ofrece el punto de partida; informa los límites de temperatura, acción mecánica y métodos de secado que cada pieza admite. Seguirla permite tomar decisiones concretas para que el negro conserve un aspecto uniforme durante más usos.

Temas Relacionados

LavadoraRopaTrucos de LimpiezasostenibilidadNewsroom BUELavarropasNegroLimpiezaLimpiar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

Presenta numerosas mutaciones y capacidad de evadir parcialmente defensas previas. Qué indican los especialistas y los organismos sanitarios sobre su transmisión, gravedad y protección de las vacunas

Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

Sydney Sweeney a los 29: cómo construyó uno de los estilos más reconocibles de Hollywood

La estrella de “Euphoria”, que cumple años este sábado, combina siluetas definidas, referencias de archivo, códigos de lencería y una relación sostenida con las marcas de lujo

Sydney Sweeney a los 29: cómo construyó uno de los estilos más reconocibles de Hollywood

Lactancia materna, angustia posparto y destete: lo que muchas madres viven en silencio

En una nueva edición de El Puente, la puericultora y psicóloga social Paola de los Santos recorrió cada etapa del amamantamiento y el peso hormonal, emocional y físico que implica

Lactancia materna, angustia posparto y destete: lo que muchas madres viven en silencio

Más allá del dolor de cabeza: cómo se relaciona la migraña con la depresión y la ansiedad

Expertos destacan la importancia de considerar su impacto en la salud mental. Claves para detectarla a tiempo y mejorar la calidad de vida

Más allá del dolor de cabeza: cómo se relaciona la migraña con la depresión y la ansiedad

Cómo elegir el mate perfecto para tu casa: materiales, colores y estilos

Cerámica, calabaza, acero o madera tallada: cada elección dialoga con una estética diferente y también revela rasgos de quienes la incorporan a su rutina

Cómo elegir el mate perfecto para tu casa: materiales, colores y estilos

DEPORTES

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

TELESHOW

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa por las explosiones en el cuartel militar

Ecuador anunció un nuevo toque de queda nocturno para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

Vladimir Putin exigió a los líderes del BRICS contrarrestar las “restricciones ilegales” de Occidente