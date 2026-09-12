Cómo lavar la ropa negra para evitar que el color pierda intensidad

Alargar la vida útil de la ropa contribuye a reducir su impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las prendas negras pueden perder intensidad antes de que su tejido llegue al final de su vida útil. Evitar el agua demasiado caliente y ajustar cada lavado a la etiqueta de cuidado ayuda a conservar el color y reducir el desgaste innecesario.

La temperatura indicada en la etiqueta marca el límite de cada lavado

La recomendación principal no consiste en aplicar una misma rutina a toda la ropa oscura. La Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil (GINETEX) explica que el número dentro del símbolo de lavado señala la temperatura máxima que no debe superarse.

PUBLICIDAD

La etiqueta de cuidado establece la temperatura máxima que soporta cada prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus indicaciones, alineadas con la norma internacional ISO 3758. Contemplan ciclos de 30 °C y 40 °C para artículos de color, incluidos los oscuros, según el material y el tratamiento que admita cada prenda.

Esto significa que una etiqueta no obliga a utilizar siempre la temperatura máxima autorizada. GINETEX señala que los tratamientos más suaves y a menor temperatura están permitidos.

PUBLICIDAD

El símbolo informa el nivel más exigente que el artículo puede tolerar sin sufrir daños irreversibles. Por eso, antes de elegir el programa conviene revisar tanto el recipiente de lavado como los símbolos de secado y blanqueado.

El agua fría ayuda a conservar la intensidad de las prendas negras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y roce aceleran la pérdida de color

Un especialista consultado por Reader’s Digest identificó el uso de agua demasiado caliente como un error frecuente con la ropa negra. Según esa explicación, el calor puede favorecer la salida del tinte y el roce entre prendas dentro del tambor también castiga las fibras.

PUBLICIDAD

La recomendación es optar por agua fría cuando la etiqueta lo permita y evitar mezclar prendas negras con blancos o tonos muy claros.

La clasificación de la carga no debe limitarse al color. Separar telas delicadas de piezas más ásperas o pesadas reduce el contacto mecánico durante el ciclo.

PUBLICIDAD

El calor excesivo puede favorecer la pérdida de tinte en los tejidos oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta útil no sobrecargar la máquina, ya que las prendas necesitan espacio para moverse y enjuagarse de manera adecuada. Dar vuelta las piezas antes de lavarlas puede proteger la cara exterior, que es la parte más expuesta al roce visible. Para una rutina básica de cuidado, los pasos pueden ordenarse así:

Leer la etiqueta antes de lavar, secar o aplicar blanqueadores

Reunir las prendas negras y oscuras en una carga aparte

Elegir la menor temperatura compatible con las instrucciones de cuidado

Usar un ciclo suave si el símbolo lo exige o si la tela es sensible

Evitar una carga excesiva y separar materiales que generan más fricción

Separar la ropa negra evita el contacto con prendas blancas o de tonos claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado requiere tanta atención como el lavado

El riesgo de desgaste no termina al sacar la ropa de la máquina. GINETEX utiliza un cuadrado con un círculo para indicar si se permite el secado en tambor. Mientras que los puntos dentro del símbolo expresan la intensidad térmica admitida. Un punto indica un proceso de baja temperatura; dos puntos, uno normal. Si el símbolo está tachado, ese método no debe emplearse.

PUBLICIDAD

Cuando el artículo autoriza el uso de secarropas, respetar el ajuste de baja temperatura indicado puede limitar la exposición al calor. Como alternativa, el secado natural evita ese proceso térmico, aunque también es necesario seguir las instrucciones específicas de la etiqueta.

En cualquier caso, las indicaciones del fabricante de la prenda prevalecen sobre recomendaciones generales, porque consideran su coloración, acabados, accesorios y composición.

Dar vuelta las prendas reduce el roce visible durante el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar más tiempo las prendas reduce el impacto de su uso cotidiano.

El cuidado de la ropa tiene además una dimensión ambiental. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incluye el lavado en frío y secado al aire entre las prácticas que pueden reducir el consumo de electricidad y agua durante la etapa de uso.

PUBLICIDAD

El organismo también señala que alargar la vida útil de las prendas disminuye su impacto climático, ya que reduce la necesidad de reemplazarlas con rapidez.

Una carga equilibrada permite que la ropa se mueva y se enjuague correctamente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta, por tanto, no es lavar menos cuando una prenda necesita limpieza, sino elegir un tratamiento proporcional a la suciedad y compatible con sus instrucciones.

PUBLICIDAD

La etiqueta ofrece el punto de partida; informa los límites de temperatura, acción mecánica y métodos de secado que cada pieza admite. Seguirla permite tomar decisiones concretas para que el negro conserve un aspecto uniforme durante más usos.