Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó que cada mes donará su sueldo a causas sociales, tras entregar el primero a dos ancianatos de Quindío

El mandatario afirmó que los adultos mayores serán un eje de su Gobierno y garantizó que la “promesa sagrada” de su campaña será una realidad

El mandatario entregó su primer sueldo para ayudar a la tercera edad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció desde Quimbaya, Quindío, que donará mensualmente su asignación básica como mandatario a causas sociales o benéficas, tal como prometió en campaña.

El pronunciamiento se produjo después de que, según informó en sus redes sociales, entregó la totalidad de su primera asignación mensual como jefe de Estado a dos hogares geriátricos del municipio quindiano.

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El mandatario señaló que la primera entrega se distribuyó entre el hogar Santo Domingo Savio y el geriátrico Consentidos de Jesús, dos instituciones que visitó durante su paso por ese municipio durante el viernes 11 de septiembre de 2026.

“Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”, escribió De la Espriella.

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