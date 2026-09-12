La proteína de un molusco chileno que podría ayudar a combatir el cáncer de piel

Un ensayo clínico de fase I en 17 pacientes en el Hospital del Salvador halló efectos adversos mayormente leves y una tasa de control del 41%; los autores advierten que se requieren estudios más amplios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El melanoma es uno de los cánceres de piel más agresivos y, en su etapa avanzada, tiene escasas opciones de tratamiento. Para esos casos, investigadores chilenos desarrollaron TRIMELVax, una vacuna experimental que busca activar las defensas del propio organismo para combatir el tumor. Los primeros resultados en seres humanos, publicados en la revista científica British Journal of Cancer, muestran que el tratamiento es seguro y entrega señales iniciales de actividad clínica.

El ensayo clínico se realizó en el Hospital del Salvador, en Santiago, e incluyó a 17 pacientes con melanoma avanzado que ya no respondían a los tratamientos convencionales. De ellos, uno logró reducir sus metástasis y seis mantuvieron la enfermedad estable. En conjunto, eso representa una tasa de control del 41%.

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Los propios investigadores aclaran que, dado el número reducido de participantes, los datos no prueban eficacia definitiva y que el estudio abre el camino a ensayos de mayor escala.

El ensayo evaluó la seguridad en 17 pacientes con melanoma avanzado

Una infografía detalla los avances del primer ensayo clínico de la vacuna chilena TRIMELVax para el tratamiento del melanoma avanzado en Chile (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se dirigió a personas con melanoma en estadio IV no operable —es decir, un cáncer de piel extendido a otros órganos— cuya enfermedad avanzó pese a recibir la mejor terapia disponible: fármacos que ayudan al sistema inmune a reconocer y atacar el tumor.

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Veinte personas dieron su consentimiento para participar. De ellas, 17 recibieron una o más dosis y 13 completaron el esquema completo de cuatro aplicaciones, administradas mediante inyección cada cuatro semanas. El seguimiento promedio fue de 18,5 meses.

Un ensayo de fase I tiene como objetivo principal comprobar si un tratamiento es seguro en seres humanos, antes de avanzar a estudios con más participantes. Nueve de los 17 pacientes presentaron efectos secundarios vinculados a la vacuna, en su mayoría leves: cansancio, dolor de cabeza, molestia en el sitio de la inyección y síntomas parecidos a los de una gripe. Dos tuvieron reacciones más intensas que se resolvieron sin mayor complicación.

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Roberto Estay, oncólogo del Hospital del Salvador e investigador a cargo, destacó que esos efectos “fueron leves y manejables para un equipo oncológico entrenado”, y que demostrar esa seguridad era precisamente el objetivo del ensayo.

La fórmula combina extractos de células tumorales con una proteína del molusco “loco”

La formulación combina extractos de células tumorales con un adyuvante derivado de la hemocianina del molusco Concholepas concholepas, para estimular defensas contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

TRIMELVax es una vacuna terapéutica experimental, no preventiva. A diferencia de las vacunas comunes, su objetivo no es evitar una enfermedad: busca entrenar al sistema inmune para que combata un tumor ya existente.

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Su fórmula mezcla fragmentos de células de melanoma sometidas a calor con un adyuvante —una sustancia que potencia la respuesta inmune— derivado de la hemocianina del Concholepas concholepas, el molusco conocido en Chile como “loco”.

El calor aplicado a las células tumorales genera señales que alertan al sistema inmune, mientras que la proteína extraída del “loco” refuerza esa activación.

La estrategia apunta a que el organismo del paciente reconozca las células cancerosas como una amenaza y las ataque. Esto cobra especial importancia en tumores que normalmente son difíciles de tratar, porque tienen poca presencia de células defensivas en su interior.

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El seguimiento inmunológico detectó señales de activación del sistema inmune. Seis de los nueve pacientes a quienes se les realizó una prueba de respuesta cutánea dieron resultado positivo, indicativo de que el organismo generó una respuesta de defensa más duradera.

En el caso del paciente que logró reducir sus metástasis pulmonares, los análisis mostraron una activación celular consistente con la acción de la vacuna.

Los investigadores proyectan ensayos más amplios para confirmar la eficacia

Las pruebas de respuesta cutánea fueron positivas en seis de nueve evaluados, lo que sugiere una reacción defensiva más duradera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no registró recuperaciones completas. Junto a la respuesta parcial y los seis casos de enfermedad estable, diez pacientes mostraron avance de la enfermedad. La mediana de supervivencia global fue de 14 meses, y la de supervivencia sin progresión llegó a 5,2 meses.

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Flavio Salazar-Onfray, académico de la Universidad de Chile y uno de los responsables del estudio, subrayó que todos los componentes de TRIMELVax fueron diseñados y producidos en el país. “Lo más relevante es haber ejecutado un estudio clínico con una vacuna contra el cáncer desarrollada en Chile”, afirmó. Mercedes N. López, también responsable científica, encabezó la participación desde la Facultad de Medicina de esa casa de estudios.

El trabajo reunió a Oncobiomed, la Universidad de Chile, el Hospital del Salvador y otros centros de investigación. Los autores también observaron que algunos pacientes, tras recibir la vacuna, volvieron a responder a los fármacos que antes habían dejado de funcionarles. El dato abre una hipótesis sobre posibles combinaciones futuras, aunque el ensayo no establece una relación causal definitiva.

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Los próximos pasos contemplan la construcción de laboratorios certificados por el Instituto de Salud Pública y la realización de ensayos con mayor número de participantes, orientados a evaluar la eficacia del tratamiento frente a las opciones disponibles para el melanoma avanzado resistente a los fármacos convencionales.