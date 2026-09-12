Un estudio advierte que los antibióticos pueden dejar huellas en la microbiota

El uso de antibióticos en invierno reabre la agenda sanitaria por las infecciones respiratorias y la presión por recetar rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada invierno, el uso de antibióticos vuelve al centro de la agenda sanitaria por el aumento de infecciones respiratorias y la presión por recetar rápido.

En ese marco, una nota de National Geographic retomó dos estudios científicos que reforzaron una advertencia relevante: estos tratamientos pueden dejar efectos duraderos en la microbiota intestinal, la comunidad de microbios que vive en el intestino.

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Aunque ayudan a combatir bacterias que causan enfermedad, su impacto no siempre termina cuando desaparecen los síntomas. La discusión apunta al costo menos visible de una herramienta médica muy usada.

Dos estudios retomados por National Geographic advirtieron que los antibióticos pueden dejar efectos duraderos en la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema va más allá del cuadro agudo que motivó la consulta. Un estudio publicado en la revista Cell Reports siguió durante seis meses a adultos sanos y mostró que la microbiota no siempre vuelve por completo a su estado anterior tras un tratamiento breve.

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Leído junto con una revisión publicada en MicrobiologyOpen, el estudio aporta información a una pregunta todavía abierta en salud pública: hasta qué punto la microbiota intestinal logra recuperarse después de una alteración y qué consecuencias puede tener ese cambio para el organismo. Entre los posibles efectos se analizan modificaciones en el metabolismo y en la capacidad de defensa frente a infecciones.

Un seguimiento de seis meses mostró que la recuperación puede ser incompleta

El estudio publicado en Cell Reports analizó cómo cambiaba la microbiota intestinal en adultos sanos antes, durante y después de recibir distintos antibióticos. El efecto inmediato fue una caída en la cantidad de tipos de bacterias presentes y en las que podían cultivarse en laboratorio.

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Un estudio publicado en Cell Reports mostró que la microbiota intestinal no siempre vuelve por completo a su estado anterior tras un tratamiento breve con antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el dato más importante apareció más tarde, durante el seguimiento de los voluntarios. Allí los investigadores vieron que la recuperación no siempre implicaba una vuelta completa al estado original.

Según se detalla en el estudio, en muchos casos la diversidad bacteriana volvió a niveles parecidos a los previos en unos dos meses, pero persistieron cambios en la composición del microbioma, en su actividad metabólica y en el resistoma, que reúne genes de resistencia a antibióticos.

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El trabajo también encontró diferencias entre fármacos. La azitromicina demoró más la recuperación y dejó un perfil intestinal más distinto del inicial. Ese hallazgo no permite extender una conclusión general a todos los usos clínicos, pero sí muestra que los efectos no son iguales en todos los casos.

El seguimiento de seis meses detectó que, aunque la diversidad bacteriana puede recuperarse en unos dos meses, persisten cambios en la composición del microbioma, la actividad metabólica y el resistoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es solo perder bacterias, sino alterar funciones del intestino

La revisión publicada en MicrobiologyOpen aporta el marco para entender por qué esos cambios importan más allá del laboratorio. Según se detalla en el estudio, los antibióticos pueden reducir la diversidad microbiana, modificar funciones de esa comunidad y favorecer la selección de bacterias resistentes.

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En términos simples, el impacto no se limita a bajar el número de microbios, sino que puede alterar qué tareas cumplen esos organismos dentro del cuerpo.

Ese punto es central porque la microbiota intestinal participa de procesos que exceden la digestión. El trabajo describe su relación con la regulación inmune, las actividades metabólicas y la protección frente a patógenos.

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El trabajo en Cell Reports encontró que la azitromicina demoró más la recuperación de la microbiota intestinal y dejó un perfil más distinto del inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la disbiosis, que es una alteración del funcionamiento habitual de la comunidad microbiana. Dicho de otro modo, el intestino puede recuperar parte de sus bacterias y aun así no recuperar el mismo reparto ni la misma capacidad funcional.

La revisión añade que los antibióticos de amplio espectro pueden eliminar bacterias beneficiosas junto con las que causan enfermedad.

Según se detalla en el estudio, entre las consecuencias posibles figuran una mayor susceptibilidad a infecciones por patógenos como Clostridioides difficile y alteraciones en funciones vinculadas con la inmunidad. Las fuentes no presentan esos efectos como inevitables en todos los pacientes, pero sí como riesgos documentados.

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La revisión en MicrobiologyOpen señaló que los antibióticos pueden reducir la diversidad microbiana, alterar funciones del intestino y favorecer bacterias resistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda sanitaria vuelve sobre el mismo punto: usar mejor los antibióticos

Ambos estudios convergen en un punto: un curso breve de antibióticos puede dejar efectos que duran más que el tratamiento mismo, incluso en personas sanas. Ese dato vuelve pertinente la discusión cada vez que aumenta el uso de estos fármacos o reaparece el debate sobre indicaciones innecesarias.

En ese marco, el paper de Cell Reports suma una precisión valiosa. Según se detalla en el estudio, una parte de los voluntarios mantuvo una reducción persistente de la diversidad microbiana y terminó con perfiles intestinales semejantes, en composición, a los observados en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos.

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El trabajo no presenta esa similitud como una equivalencia clínica directa, pero sí como una señal de que el impacto del antibiótico puede prolongarse más de lo que sugiere la mejoría de los síntomas.

La microbiota intestinal participa en la regulación inmune, el metabolismo y la protección frente a patógenos, por lo que la disbiosis puede afectar funciones más allá de la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba disponible tampoco habilita mensajes absolutos. No afirma que todos los tratamientos produzcan el mismo daño, ni que el microbioma no pueda recuperarse, ni que cualquier cambio detectado en el laboratorio se traduzca de manera automática en enfermedad.

Lo que sí indican estas fuentes es que la recuperación puede ser parcial y que medir solo el final del cuadro infeccioso deja afuera una parte relevante del problema.

Por eso, el interés de esta evidencia no se agota en la divulgación científica. Aporta elementos para una discusión de agenda sobre prescripción prudente, automedicación y uso repetido de antibióticos.

La evidencia sobre antibióticos y microbiota intestinal refuerza la necesidad de una prescripción prudente, ante la automedicación, el uso repetido y la resistencia antimicrobiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario atravesado por la resistencia antimicrobiana, comprender que estos fármacos actúan también sobre bacterias útiles ayuda a explicar por qué su indicación exige criterio clínico y por qué el final de una infección no siempre coincide con el final de sus efectos internos.