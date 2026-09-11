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La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

En un clima distendido de Otro Día Perfecto, la locutora elogió a la madre de su novio y recibió todo tipo de comentarios de Mario Pergolini y Soy Rada

La inesperada propuesta de Carmen Barbieri a Evelyn Botto que podría marcar su debut como vedette
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Mario Pergolini y Agustín ‘Rada’ Aristarán le propusieron al aire de Otro día perdido a Evelyn Botto producirle una hipotética revista teatralm, inspirada en la figura de su suegra, Carmen Barbieri. La panelista rechazó la idea entre bromas, pese a que ambos insistieron con referencias a su vínculo con Fede Bal y a su experiencia en Sex, y avalados en un dato para nada menor.

Todo comenzó cuando Botto destacó la trayectoria de la mamá de su novio y de su capacidad para sostener una escena. “Ella es una de la escuela que cuando se sienta da show. Quedan pocos y hay que valorarlo”, expresó. Pergolini relacionó inmediatamente el comentario con la cercanía de la actriz con la familia Bal: “Mirá cómo acomoda el bochín cerca de la suegra”. Botto siguió la broma con una aclaración breve: “Siempre cerca de Carmen”.

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Con esa puerta abierta, Soy Rada llevó el planteo hacia el costado artístico. “¿Estás por heredar el trono ese? De hacer quilombo cuando uno se sienta a dar show?”, le preguntó a Botto. Ella reaccionó sin titubeos con una negativa.

La respuesta no cerró el tema. “Ah, okey”, siguió Rada, mientras Botto aclaraba: “Eso no lo quiero heredar”. Pergolini intervino entonces con una alternativa: “¿Estás para la primera vedette?”. La conductora volvió a responder que no.

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Una mujer con prenda verde permanece de pie tras un escritorio frente a dos hombres sentados en un estudio de televisión
Evelyn Botto, Mario Pergolini y Rada bromearon al aire sobre una posible revista junto a Carmen Barbieri

El ida y vuelta tomó otro rumbo cuando el conductor interpretó la reacción de su compañera como un gesto de interés. “Ah, te gustó”, lanzó. Botto respondió que la posibilidad ya había surgido antes. Ante la pregunta directa sobre si le gustaría, volvió a marcar distancia, aunque una frase casi por lo bajo motivó un giro en la conversación.

“Me lo tiró”, señaló Botto en referencia a un supuesto ofricimento de Carmen Barbieri para que tomara ese lugar de primera vedette. El “no” de sus compañeros retumbó al unísono, lo que generó las dudas en la locutora. “En algún momento... pero no”.

“Estaba a un segundo de decir que sí”, insistió Pergolini. Rada intentó precisar cuál podía ser la objeción: “¿Hacer temporada?”. El conductor completó la propuesta que buscaba instalar: “Imaginate bajando la escalera”.

Evelyn Botto, con el cabello negro y vestida con una prenda de tul verde transparente, sonríe en un set de televisión
La relación de Botto con Fede Bal y Carmen Barbieri volvió a ser parte de las bromas del ciclo de El Trece

Pero Botto explicó por qué no se veía en ese papel. “Es muy seria la revista, es una disciplina fuerte”, afirmó y precisó que no se sentía identificada con la estética tradicional del género: “No estoy para ponerme conchero y plumas. Eso es para determinados cuerpos”.

Pergolini le recordó entonces su participación en Sex, el espectáculo creado por José María Muscari que combina teatro, música y coreografías. Pero Botto se mantuvo en su postura, argumentando que ambos universos no eran equivalentes: “Sex era otra historia”.

Hombre canoso con traje negro, camisa blanca y corbata gris, sonriendo de pie en un estudio con luces azules y amarillas
Pergolini imaginó a Evelyn Botto bajando una escalera de revista y ella respondió con una negativa

Rada aprovechó la distinción para plantear el juego que terminaría de ordenar la escena: “¿Sex la revista?”. Botto se rio y cortó la posibilidad: “No voy a hacer revista”. A partir de allí, los tres retomaron esa idea como una posible derivación humorística de la propuesta inicial.

Lejos de abandonar el chiste, Pergolini avanzó con una propuesta. “Te lo hablamos mañana también”, le dijo a Botto. Rada quiso adjudicarse la ocurrencia.

El conductor fue más allá y aseguró que podía encargarse de llevarla adelante. “Yo lo produzco con Borensztein”, afirmó, antes de mencionar sus planes profesionales: “Estoy armando una compañía de producciones”, afirmó Pergolini. “Estás muy productorito vos”, le respondió Botto. Pergolini coincidió y explicó que no dejaba de pensar en proyectos.

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos en la playa de Mar del Plata
Evelyn Botto, pareja de Fede Bal, habló de Carmen Barbieri y descartó hacer una revista con su suegra

Habrá que ver si la propuesta queda en el terreno de la broma o aquella frase de Carmen se corporiza en plumas y marquesina de Calle Corrientes. Pergolini y Rada insistieron en su pedido, la conductora mantuvo su negativa y dejó en claro que, por ahora, no contempla sumarse a una revista teatral.

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