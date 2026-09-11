La economía, el principal problema para Milei: dos encuestas muestran un fuerte deterioro en las expectativas

Javier Milei

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Sondeos de Analogías y de D’Alessio Irol/Berensztein, difundidos en septiembre y agosto, respectivamente, exhibieron resultados similares sobre la percepción económica. Aunque cada estudio utiliza sus propias preguntas, universos y metodologías, ambos ubicaron a la economía personal y a las expectativas a futuro entre los datos de mayor peso en la evaluación social del Gobierno.

El estudio de Analogías indicó que el 60,9% de los entrevistados consideró que está peor que hace un año, frente al 13,4% que afirmó una mejora. Entre las mujeres, el primer grupo ascendió al 66,3%. La consultora también midió su índice de expectativas económicas personales, que llegó a un saldo de -25 puntos en septiembre, el nivel más bajo de los últimos dos años. En diciembre de 2024, ese indicador se ubicó en -8,4 puntos.

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D’Alessio Irol/Berensztein registró una proporción cercana: el 67% afirmó que su situación económica personal empeoró respecto del año anterior. El informe señaló que esa cifra subió un punto frente a la medición previa. A nivel general, el 66% evaluó que la situación económica del país está peor que el año pasado, mientras que el 33% respondió que está mejor.

Un informe consolidado de las consultoras D'Alessio IROL, Berensztein y Analogías detalla la percepción social de la economía en Argentina entre 2024 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expectativas sobre el futuro también quedaron atravesadas por respuestas negativas. Según Analogías, el 47,7% cree que la economía estará peor dentro de un año. El estudio consignó, además, que el temor a una suba de la inflación alcanzó al 40,4% de los consultados, mientras que el 51,4% anticipó un aumento del desempleo.

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El endeudamiento familiar también apareció entre las inquietudes. El 51,8% de los entrevistados por Analogías estimó que las deudas de los hogares crecerán y el 53,1% sostuvo que el Gobierno debería asistir a las familias endeudadas.

Una encuesta de Consultora Analogías señala que el 53,1% de los consultados en Argentina pide ayuda estatal ante un endeudamiento familiar que el 51,8% cree que aumentará. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la encuesta de D’Alessio IROL/Berensztein, el 59% respondió que la economía estará peor dentro de un año y el 37% dijo que mejorará. El relevamiento consignó una baja de dos puntos en ambas respuestas frente al mes anterior. Entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), el 79% proyectó una recuperación económica para el año próximo; entre quienes eligieron a Fuerza Patria (FP), el 96% expresó una expectativa pesimista.

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La segmentación por voto también mostró diferencias en la percepción de la economía actual. El informe de D’Alessio Irol/Berensztein señaló que el 70% de los votantes de LLA consideró que la situación general mejoró respecto del año anterior, mientras que el 97% de los votantes de FP la evaluó de manera negativa. Sobre la situación personal, el 61% de los electores libertarios expresó una visión positiva y el 93% de los votantes de FP respondió que está peor.

La encuesta de Analogías planteó una disyuntiva entre “salario y empleo” y “estabilidad de precios”. El 65,6% se inclinó por la primera alternativa, mientras que el 27,1% priorizó la segunda. La relación entre ambas respuestas fue de 2,4 a uno.

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Una encuesta de D'Alessio IROL y Berensztein señala que el costo de los servicios públicos es la principal preocupación en Argentina con un 60 % de las respuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

D’Alessio Irol/Berensztein ubicó al costo de los servicios públicos como la principal preocupación ciudadana, con el 60%. Le siguieron el temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida, con el 59%, y la incertidumbre económica, con el 58%.

El ranking general incluyó también los costos de salud, con el 55%; la falta de propuestas para el crecimiento, con el 51%; la posible caída de la industria y el empleo por la apertura económica, con el 49%; y el precio de los alimentos, también con el 49%. Los aumentos de nafta y transporte reunieron el 47%, mientras que la inflación alcanzó el 43%.

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La agenda se modificó según la preferencia electoral. Entre los votantes de LLA, las preocupaciones principales fueron la inseguridad, con el 71%, y la impunidad de actos de corrupción kirchnerista, con el 65%. Entre los votantes de FP, en cambio, las tres primeras respuestas se relacionaron con variables económicas: el costo de los servicios públicos, con el 84%; la incertidumbre económica, con el 78%; y la caída de la industria y el empleo por la apertura económica, con el 77%.

Un gráfico de D'Alessio IROL y Berensztein detalla la aprobación del Gobierno argentino desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro de las percepciones económicas convivió con una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión nacional. Analogías informó que el 50,6% asignó la peor calificación posible al Gobierno en general. La misma proporción aplicó esa nota a la gestión económica.

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La imagen de Milei, según esa medición, mostró un 58,1% de opiniones negativas y un 36,9% de positivas, una diferencia de 21,2 puntos. El rechazo resultó más elevado entre mujeres, mayores de 45 años y personas con menor nivel educativo.

D’Alessio Irol/Berensztein ubicó en 58% a quienes evaluaron de forma negativa la gestión de Milei y en 40% a quienes la aprobaron. El estudio indicó que la valoración negativa bajó dos puntos respecto de la medición anterior y que la aprobación entre votantes de LLA llegó al 85%. Entre los votantes de FP, el rechazo alcanzó al 98%.

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En el relevamiento de agosto, la imagen personal del Presidente registró 34% de respuestas positivas y 62% de negativas. El informe ubicó a Milei en el octavo puesto del ranking de dirigentes, con Guillermo Francos como la única figura con saldo neto favorable, de un punto.

Una encuesta nacional de Consultora Analogías en Argentina señala que la oposición concentra el 30,8 % del electorado, seguida por el oficialismo con el 21,5 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analogías estimó que el oficialismo, al sumar sus segmentos duro y moderado, reúne cerca de 34 puntos. La oposición, con sus expresiones dura y moderada, ronda los 50 puntos. El estudio identificó además un 16,7% de consultados que calificó muy mal al Gobierno, pero todavía no definió una preferencia opositora.

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Dentro de ese universo, el 55% respondió “no sabe” ante la pregunta sobre intención electoral. En una proyección hacia 2027, la encuesta registró al Peronismo Unido con el 31,0% y a Milei con el 30,7%. Los indecisos representaron el 24,7%.

El informe de Analogías se elaboró sobre 2.932 casos en las 24 provincias, mediante entrevistas telefónicas a líneas móviles y fijas. La consultora informó un margen de error de ±2,0% con un nivel de confianza del 95%.