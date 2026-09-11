A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Andrés Gil se pronuncia sobre las versiones de infidelidad con Gimena Accardi (Desayuno Americano. América)

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Andrés Gil se refirió por primera vez a las versiones que lo vincularon con Gimena Accardi y que volvieron a circular tras los dichos de Ángel de Brito y Pepe Ochoa en LAM. El actor evitó confirmar o desmentir en forma puntual los rumores, aunque sostuvo que se dijeron “muchas mentiras” respecto a lo sucedido hace un año y remarcó que su relación con Cande Vetrano atraviesa “un gran momento”.

El tema volvió a la escena a raíz de la reciente despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro, a la que asistió Vetrano pero no Accardi. Ante las cámaras de Desayuno Americano (América), Gil planteó que se trata de una situación ocurrida “hace un montón de tiempo” y señaló que ya conversó con las personas involucradas. “Yo ya dije lo que tenía que decir”, manifestó al ser consultado por la presunta infidelidad que se instaló nuevamente en los últimos días.

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El actor explicó que eligió abordar el tema en privado con Vetrano, con quien son padres de Pino, nacido en noviembre de 2024. “Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien, la verdad que estamos en un gran momento juntos”, expresó. También subrayó la historia que comparten como pareja: “Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Imaginate que crecimos juntos, desde que tengo 26, ella 24”.

Gil señaló que ambos atravesaron distintas etapas y que hoy disfrutan de sus respectivos proyectos profesionales y familiares. “Somos una pareja real como cualquier otra. Tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de todo lo que supimos construir”, afirmó. Vetrano, según contó, comenzará un nuevo trabajo audiovisual, mientras él continúa con las funciones de la obra teatral La Ratonera.

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Gimena Accardi y Andrés Gil compartían la obra En otras palabras, producida por Nicolás Vázquez

La consulta también alcanzó al vínculo de Gil con Nicolás Vázquez, expareja de Accardi y amigo del actor. Cabe recordar que Gil y Accardi eran la figura central de la obra En otras palabras, dirigida por el propio Vásquez. Frente a la pregunta sobre una supuesta discusión o un cruce agresivo, Gil desestimó esas versiones.

“A mí nunca me escribió nadie”, dijo. “No me preguntaron, nadie me escribió nada. Todo se dijo no sé de dónde”. Sin dar precisiones sobre su relación actual con Vázquez, expresó que prefiere mantenerse al margen: “Indiferencia. Se dijeron muchas cosas. Hay muchas cosas que fueron mentira. No me voy a poner a entrar en detalle”.

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Sobre el grupo de amigos que integraban junto con Accardi, Vázquez y Vetrano, Gil sostuvo que los relatos públicos exageraron el grado de cercanía que existía. “Nunca hubo tanta amistad”, planteó, antes de reconocer que la situación resultó incómoda. “Ahora, obviamente, tampoco tenemos vínculo con todo lo que pasó. Fue muy incómodo para todos”.

El actor afirmó que conserva a sus amistades de siempre y puso el foco en la tranquilidad de su entorno. “Yo estoy muy bien, mi familia está muy bien, Cande está muy bien. Quiero cuidarla a ella, que no vuelvan a decir cualquier cosa”, sostuvo.

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La celebración del primer cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil

Las declaraciones de Gil llegaron después de que el tema volviera a instalarse en LAM. Durante el ciclo, De Brito afirmó que el vínculo entre Accardi y Gil “existió”, en referencia a versiones que los relacionaban mientras compartían proyecto laboral.

En el mismo programa, Pepe Ochoa aseguró que Vetrano tomó conocimiento de la situación cuando acababa de ser madre de Pino, el hijo que tuvo con Gil. Según el panelista, la actriz habría decidido continuar con el actor tras lo sucedido.

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“Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, afirmó Ochoa. Se trata de una versión expuesta en televisión que Gil no confirmó en su entrevista, donde insistió en que ya había hablado con quienes debía hacerlo.

Ochoa también vinculó ese episodio con el deterioro de la relación entre Accardi y Vázquez. Según su relato, la pareja ya atravesaba una crisis, aunque la situación habría sumado tensión porque Gil y Vázquez mantenían una relación de amistad y trabajaban juntos.

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Andrés Gil y Gimena Accardi, en momentos en que compartían cartel (@andresgill)

El panelista atribuyó el supuesto alejamiento de Accardi de un círculo de actrices a las especulaciones que circularon sobre ella y Gil. “La limpiaron por el tema de lo que pasó con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, lo de Cande”, dijo.

De Brito resumió el desenlace de las relaciones entre los involucrados con una frase: “Después cada uno arregló sus cosas”. Gil, por su parte, se limitó a señalar que el episodio pertenece al pasado y cuestionó que vuelva a ocupar espacio público: “Hay quilombo sucediendo ahora y vuelven a lo anterior”.

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