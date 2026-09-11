Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

Crecen los rumores sobre el grupo británico luego de una nueva publicación en sus redes

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Oasis dio un paso más rumbo a la confirmación de su próxima gira con una exhibición de drones sobre Manchester en la que su logotipo se transformó en una fecha y una hora. La secuencia aérea situó la comunicación oficial para el lunes 14 de septiembre de 2026, a las 16 en horario de verano británico, las 12 del mediodía en Argentina.

El espectáculo señala que la banda liderada por los hermanos Gallagher difundirá ese día los datos de su gira de 2027, aunque el contenido exacto del comunicado todavía no fue revelado. Los indicios previos apuntan a una residencia de 12 noches en Manchester, posibles conciertos en Knebworth y paradas en Glasgow, París, Ámsterdam y Roma.

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La actividad reciente del grupo también incluye el estreno en cines del documental Don’t Look Back In Anger, que llegó a las salas el 9 de septiembre. Liam y Noel Gallagher asistieron al estreno del filme en el Festival de Venecia, donde la proyección recibió una ovación de ocho minutos.

La exhibición áerea tuvo lugar durante la noche del jueves 10 de septiembre sobre el Etihad Stadium del Manchester City y sus alrededores. Las imágenes muestran el recinto iluminado en primer plano, con la estructura de drones iluminados suspendida sobre la ciudad.

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Un espectáculo de drones proyecta el logotipo de la banda Oasis sobre el cielo nocturno de Manchester como anticipo del anuncio de su próxima gira.

El primer motivo que se reconoce es el rectángulo que enmarca el nombre de Oasis. Cientos de puntos blancos construyen en el aire la tipografía del grupo, mientras las luces urbanas y las señales rojas de edificios y torres aparecen a distancia.

Una de las tomas ofrece una vista aérea amplia: el estadio ocupa la parte inferior de la imagen y, sobre él, los drones forman el logotipo. El montaje permite distinguir el campo de juego, las tribunas y el nombre del recinto en una de las fachadas.

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El video también incluye planos desde el nivel de la calle. Dos personas se fotografían con la figura iluminada de Oasis detrás, mientras otros asistentes permanecen en las inmediaciones del estadio y observan la composición aérea.

Después de mostrar el emblema de la banda, los drones cambian de posición hasta formar la inscripción “14.09.26”. La fecha queda dentro del mismo marco rectangular que antes contenía el nombre del grupo.

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Dos asistentes se toman una fotografía nocturna mientras un espectáculo de drones proyecta el logotipo del grupo Oasis en el cielo de Manchester.

La siguiente figura exhibe el mensaje “4PM BST”. La referencia corresponde a las 16 del horario de verano británico y equivale al mediodía de la Argentina.

La alternancia entre el logotipo, la fecha y la hora convirtió a la proyección en un aviso previo al comunicado. Los seguidores interpretaron el mensaje como la confirmación visual del momento en que Oasis dará a conocer información sobre los conciertos previstos.

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El anuncio previsto para el 14 de septiembre llega después de varias versiones sobre una nueva etapa de shows. Entre ellas figura la posibilidad de una residencia de 12 noches en Manchester, ciudad de origen de la banda.

También surgieron rumores sobre un regreso a Knebworth. El lugar quedó asociado a Oasis por sus grandes conciertos de la década del ’90 y vuelve a aparecer entre los destinos que podrían formar parte de los planes para 2027.

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Los informes previos mencionaron al estadio del City como uno de los espacios que el grupo estaría reservando. El recinto mantiene una relación estrecha con los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher, por lo que la elección del sitio para el despliegue aéreo alimentó las expectativas sobre una serie de fechas locales.

Un espectáculo de drones organizado por la banda Oasis forma la cifra 14.09.26 sobre el cielo nocturno de Mánchester para anticipar un anuncio de su gira.

Cabe recordar que la acción de Manchester no constituye el primer uso de drones por parte de la formación desde su regreso. La banda ya había incorporado pantallas aéreas durante la gira de reunión Live ’25, realizada el año anterior.

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En Heaton Park, Oasis utilizó estas proyecciones luminosas como parte de la serie de conciertos. La tecnología permitió reproducir imágenes y textos en el cielo antes o durante las presentaciones vinculadas con la vuelta del grupo a los escenarios.

Hubo iniciativas similares en Cardiff y Chicago durante aquel recorrido. La exhibición sobre Manchester retoma ese recurso, aunque esta vez la información quedó reducida a un mensaje de anticipación: el nombre de la banda, una fecha y una hora.

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Por su parte, la utilización de drones tuvo un antecedente en la Argentina en noviembre de 2025, durante la previa de sus conciertos. La activación se realizó en las cercanías del Estadio Monumental, donde cientos de luces se elevaron durante la noche.

Un espectáculo de drones forma la inscripción «4PM BST» sobre el Estadio Etihad en Mánchester en el marco de un anuncio de la banda Oasis.

La coreografía aérea reprodujo el logo de la banda y referencias a sus álbumes. Miles de fanáticos reunidos en los alrededores del recinto siguieron el espectáculo antes de las presentaciones del grupo en Buenos Aires.

Aquella proyección funcionó como antesala de la llegada de Oasis al escenario. Las figuras luminosas no comunicaban una fecha futura, como ocurrió en Manchester, sino que acompañaban la expectativa por los recitales que estaban por realizarse en el país.

La expectativa por la gira de 2027 se enlaza con el regreso de Oasis después de 16 años de separación. La ruptura entre Liam y Noel Gallagher había alejado a la banda de los escenarios, con una disputa fraternal que durante años pareció sin resolución.

El reencuentro se produjo el 4 de julio de 2025, cuando Oasis ofreció su primer concierto de regreso en Cardiff, Gales. Esa presentación puso en marcha Live ’25, una gira que recorrió 11 países y agotó todas sus entradas. Y todo parece indicar que habrá nuevas funciones.