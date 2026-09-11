Doce departamentos de Guatemala enfrentan riesgo agrícola por temperaturas extremas que superan los 35 °C

Un mapa del Ministerio de Agricultura de Guatemala detalla los doce departamentos bajo alerta agroclimática por temperaturas superiores a 35 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) elevó a 12 los departamentos bajo alerta agroclimática por temperaturas superiores a 35 °C, que esta semana amenazan cultivos y ganado porque las lluvias previstas no alcanzarán para recuperar la humedad perdida en los suelos.

Petén, Escuintla, Alta Verapaz, Izabal, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Jutiapa, Quiché, Zacapa, El Progreso y Chiquimula son las zonas con mayor vulnerabilidad. El riesgo se concentra en áreas donde el calor extremo coincidirá con déficit hídrico.

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La cartera agropecuaria mantiene el monitoreo sobre 18 departamentos y 134 municipios. Los cultivos más expuestos al estrés térmico son maíz, frijol, caña de azúcar, café, banano y cardamomo.

Un cultivo de maíz con las plantas dobladas hacia el suelo se extiende junto a un camino de tierra y una hilera de árboles. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Lluvias dispersas frente al déficit de humedad en los suelos

Las precipitaciones se prevén durante las tardes y noches, principalmente desde el sur hasta el centro del país. El pronóstico se basa en datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Insivumeh, que atribuye esas condiciones al ingreso de humedad, el paso de ondas del este y la inestabilidad atmosférica sobre el océano Pacífico.

Aunque habrá lluvias y actividad eléctrica, las precipitaciones serán dispersas y no bastarán para revertir la falta de agua en las zonas agrícolas más afectadas. La advertencia apunta a que la humedad del suelo seguirá siendo insuficiente para sostener los cultivos en condiciones de altas temperaturas.

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El escenario repite un patrón detectado en la evaluación del 4 de septiembre, cuando el MAGA reportó humedad del suelo inferior al 25% en sectores de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula y Petén.

En aquel diagnóstico, el ministerio había situado en 11 el número de cultivos vulnerables y había identificado 143 municipios bajo riesgo. La actualización modificó ese registro territorial y amplió a 12 los departamentos con riesgo agrícola por el calor.

La falta de humedad compromete especialmente a las plantaciones que atraviesan fases sensibles de desarrollo. Por eso, la recomendación principal para los productores es concentrar el agua disponible en los lotes que ya presentan señales de afectación.

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El Ministerio de Agricultura atribuyó la suba del maíz blanco a la menor disponibilidad, al impacto del clima en el sur y oriente de Guatemala y a la reducción de las reservas locales. (DCA)

Riego para maíz y frijol en las fases más sensibles

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, Vider, pidió priorizar el riego de maíz y frijol durante la floración y el llenado de grano. Estas etapas requieren atención ante la escasez de agua, ya que coinciden con el período de mayor exposición al estrés provocado por el calor.

La institución recomendó aprovechar las lluvias aisladas para almacenar agua en reservorios, pilas o sistemas de cosecha de agua. Esas reservas podrán utilizarse durante los días secos previstos en las áreas donde el suelo no reciba humedad suficiente.

El MAGA también reiteró que los agricultores deben evitar nuevas siembras si el terreno no dispone de agua suficiente para asegurar la germinación de las semillas. La medida busca impedir que las plantaciones queden expuestas desde su inicio a un suelo seco.

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Las recomendaciones abarcan cultivos de consumo básico y productos agrícolas de amplia presencia en los departamentos señalados. El maíz, el frijol, el café, el cardamomo, el banano y la caña de azúcar figuran entre las producciones bajo observación.

Sombra, agua limpia y control de potreros para el ganado

Las altas temperaturas también afectan a las zonas pecuarias. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Visar, recomendó garantizar sombra y agua limpia para los animales durante las horas de mayor calor.

Los productores deberán vigilar síntomas de deshidratación, estrés térmico y reducción en el consumo de alimento. El objetivo es reducir las consecuencias del calor sobre los animales durante los próximos días.

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La dependencia aconsejó revisar el estado de los potreros y ajustar la carga animal para evitar el sobrepastoreo. La disponibilidad de vegetación disminuye cuando persiste la falta de humedad, por lo que el uso de esas áreas requiere mayor control.