Crimen y Justicia

La inédita droga de alto poder que le encontraron a una dealer prófuga en La Plata: su cómplice es su abuelo jubilado

Se trata de la brolanfetamina, un potente alucinógeno casi nunca visto en las redadas narco en el país. Los efectos que provoca y el misterio de cómo llegó a la capital provincial

La irrrupción de la Policía Bonaerense en la casa donde se halló la droga
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La Policía Bonaerense arrestó esta semana a Analía Verónica L., de 43 años, acusada de ser una dealer, una simple transa del barrio La Bajada II en la periferia de La Plata.

La delegación platense de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas allanó su casa luego de que una imputada en otra causa entregara el dato en su indagatoria. Analía era un personaje secundario; su hijastra sería la protagonista del negocio. En paralelo, allanaron y arrestó a su presunto cómplice, Juan Ramón M., un jubilado de 75 años, vecino de Tolosa. El jubilado, beneficiario de planes sociales, no solo es su cómplice: es el abuelo de la principal sospechosa.

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Envoltorios de plástico con polvo blanco y un cartel con el texto BOD BROLANFETAMINA sobre una mesa de color negro
La brolanfetamina incautada a la dealer del barrio La Bajada II

Encontraron droga en los domicilios de Analía y el jubilado: cocaína, marihuana, una balanza. Hasta aquí, nada fuera de lo común, en una causa a cargo del fiscal Hugo Tesón. Luego, encontraron una bolsa con una sustancia granulada, polvosa, 128 gramos de peso. Los peritos de la Bonaerense comenzaron a administrarle la usual batería de reactivos con un test químico forense.

Ningún color propio de las drogas de costumbre se manifestaba en la droga de la bolsa. Probaron y probaron, hasta que llegaron a un verde amarillento: el color correspondía a una droga inédita en el mercado argentino, la brolanfetamina, o DOB.

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Documento impreso con una lista de nombres de drogas y sus colores correspondientes para pruebas en ampollas
El instructivo de la Policía Bonaerense que detalla la brolamfetamina

Catalogada como ilegal por el Estado argentino, capaz de producir fuertes alucinaciones, con efectos secundarios como ataques de ansiedad, paranoia, aumento de presión y nauseas, la brolanfetamina es una sustancia desconocida para jueces y fiscales acostumbrados a investigar causas narco.

Apareció en CABA en junio pasado, como un elemento de corte de falsas tabletas de LSD, en una causa investigada por la UFEIDE de la fiscal Cecilia Amil Martín. Un pet shop de Boedo era usado como supuesto frente para venderlas.

Dos personas con el rostro difuminado; a la izquierda una mujer con campera azul y a la derecha un hombre con buzo de camuflaje y muletas
La mujer y el jubilado detenidos

Allí, la brolanfetamina fue detectada en esas tabletas junto a otras ocho sustancias, de acuerdo al test del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ. Diez años antes, había sido encontrada en CABA en una situación idéntica, también en troqueles, en un caso que llegó a la Cámara Federal, en manos de un dealer que iba y venía de Brasil, con el único fallo que menciona la sustancia en toda la biblioteca de Comodoro Py.

Sin embargo, una bolsa entera, de polvo, está fuera de todo parámetro. Un test de laboratorio químico más profundo podrá determinar si se trata de otra sustancia, un falso positivo. El allanamiento en el Barrio La Bajada II tuvo sus contratiempos: los vecinos, según el sumario policial, atacaron a la Bonaerense con bombas molotov.

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