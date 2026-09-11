Honduras

Memoria en las alturas: la historia de las cuatro hondureñas que el 11-S inmortalizó en Nueva York

No eran solo cifras en la lista de más de 2,700 víctimas del peor ataque terrorista de la historia; eran rostros, sueños e ilusiones construidos a fuerza de migraciones y sacrificios. Griselda, Claudia, Helen y Digna Alexandra encarnaban la esencia noble de la diáspora centroamericana en Estados Unidos

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
Las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, escenario donde laboraban las cuatro hondureñas el 11 de septiembre de 2001. REUTERS/Brad Rickerby
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El 11 de septiembre de 2001, Manhattan despertaba con la claridad pulcra de un verano que se despedía. La brisa del Hudson era suave y las imponentes Torres Gemelas cortaban el cielo azteca con la majestuosidad de siempre.

En el corazón financiero del mundo, la rutina abría su marcha diaria: teléfonos sonando, aroma a café recién preparado y el crujido de folios al organizarse en los escritorios.

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Entre los miles de almas que subían por los ascensores de alta velocidad, cuatro mujeres llevaban en sus bolsillos el acento, la calidez y el esfuerzo de la tierra hondureña. Ninguna de ellas sospechaba que esa jornada luminosa terminaría devorada por el fuego, la confusión y la historia.

Para Griselda Caro James, la distancia entre el mar azul de su natal Tela y el bullicio neoyorquino se acortaba cada mañana al pensar en sus dos hijos. Como secretaria en el Centro de oficinas internacionales, en el nivel 79, Griselda era el engranaje eficiente y sonriente que resolvía la agenda del día.

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Cada documento que redactaba y cada llamada que respondía tenían un solo propósito: construir el bienestar de su familia. Cuando el primer estruendo sacudió la estructura, su instinto de protección, el mismo de madre trabajadora, se convirtió en memoria eterna.

Con solo 26 años, Claudia Martínez caminaba por los pasillos del piso 105 de la Torre 1 con la ligereza de quien se sabe feliz. Hacía apenas un año que había dado el “sí” en el altar, y sus pláticas con amigas solían desviarse, inevitablemente, hacia el deseo más grande de su corazón: convertirse en madre.

Sin embargo, aquella mañana entre la bruma de las alturas donde laboraba, sus planes de construir un hogar quedaron suspendidos para siempre en el aire de Manhattan.

A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro vidas hondureñas se entrelazaron definitivamente con el capítulo más trágico del siglo XXI (Cortesía: Centroamérica 360).
A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro vidas hondureñas se entrelazaron definitivamente con el capítulo más trágico del siglo XXI (Cortesía: Centroamérica 360).

Rostros de la nostalgia: La vida interrumpida en las alturas

Helen conocía Nueva York como si hubiese nacido en ella. Llegó a la metrópoli a los 12 años cargada de maletas y asombro, adaptándose con tenacidad al ritmo de la vida estadounidense. A sus 26 años, instalada en el piso 82 de la Torre Norte, Helen balanceaba su éxito profesional con el rol más dulce de su vida: el de esposa y madre de un pequeño de apenas dos años. Su jornada avanzaba entre llamadas de trabajo y la constante ilusión de volver a casa al final del día para estrechar a su niño entre sus brazos.

Unos pisos más arriba, la historia de superación encontraba otra voz. A sus 25 años, Digna Alexandra representaba la excelencia académica y la determinación de la juventud centroamericana. Graduada como abogada, vivía en Queens y cruzaba cada mañana el puente para subir hasta el piso 100 de la misma Torre Norte.

Con la nitidez de su mente jurídica y una carrera brillante por delante, Digna caminaba firme entre los despachos. La violencia del impacto truncó de golpe la trayectoria de una de las promesas intelectuales más jóvenes de la diáspora.

A 25 años de la tragedia, la memoria de las cuatro ciudadanas hondureñas perdura como símbolo de dignidad y esfuerzo de la diáspora (Cortesía: Europa Press).
A 25 años de la tragedia, la memoria de las cuatro ciudadanas hondureñas perdura como símbolo de dignidad y esfuerzo de la diáspora (Cortesía: Europa Press).

El impacto de un destino compartido y la huella de la memoria

A las 8:46 de la mañana, cuando el primer avión secuestrado rompió el silencio del aire, las vidas de Griselda, Claudia, Helen y Digna Alexandra se entrelazaron definitivamente con el destino trágico del World Trade Center. La rutina matutina de llamadas, documentos y proyectos dio paso a la penumbra, uniendo a estas cuatro mujeres hondureñas en un mismo pasaje de la historia contemporánea.

A 25 años de aquel día, el vacío que dejaron en sus hogares de Queens, Brooklyn y la costa hondureña no ha desaparecido. Sin embargo, su recuerdo ya no pertenece al horror, sino a la dignidad.

Las historias de estas cuatro mujeres representan a los miles de migrantes centroamericanos que, de forma anónima, contribuyen día a día al desarrollo de las grandes metrópolis. Aunque las cifras oficiales registran a poco más de ocho centroamericanos en el listado final, la posibilidad de que la cifra fuera mayor persiste debido a la condición de indocumentados o a la doble nacionalidad de varias víctimas, dejando su legado marcado para siempre en el corazón de la memoria colectiva.

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