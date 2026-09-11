“Estoy viejo y hago lo que quiero”: Bruce Springsteen habló sobre el costo de una gira con un mensaje político tan explícito

Tráiler de la primera parte de la película 'Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)'

Guardar

Esta semana Bruce Springsteen hizo un regalo a su masa global de fans: desde el miércoles 9, un fragmento de la película que documenta su gira más urgente de los últimos años. Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut), está disponible en YouTube con las primeras siete canciones del show que The Boss y la E Street Band brindaron el 30 de mayo en Filadelfia. Detrás de esa decisión de lanzar el material por partes, antes de tenerlo completamente editado, hay algo que trasciende lo estrictamente artístico, según reveló el propio Springsteen en una entrevista con la revista Rolling Stone: la necesidad de no dejar esperando a quienes lo siguen hace medio siglo.

Por cierto, nada de esto formaba parte de los planes de Springsteen para esta temporada. Venía de tres años de giras intensas y se había tomado, por fin, un respiro. Ese descanso se interrumpió el 7 de enero, cuando Renée Good murió baleada por un agente de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una protesta en Minneapolis. Diecisiete días después, Alex Pretti falleció en un enfrentamiento con oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, sigla en inglés).

PUBLICIDAD

Springsteen no se quedó callado. Escribió “Streets of Minneapolis”, una canción que nombra a ambas víctimas y que le costó publicar sin dudar del tono. “Fue una canción que escribí solo para ese momento. No sabía qué futuro podía tener. La escribí únicamente para esa circunstancia específica”, contó a Rolling Stone. El propio músico admitió que temió haberse subido demasiado alto a la tribuna, hasta que el guitarrista Tom Morello le dio un consejo que terminó de convencerlo: “La sutileza es maravillosa, pero a veces hay que patearlos en los dientes”. Esa frase, contó en la entrevista, le hizo entender que ese era exactamente el momento para hacerlo.

Lo que siguió fue Land of Hope and Dreams, una gira de 20 shows que arrancó el 31 de marzo en Minneapolis y cerró el 30 de mayo en Filadelfia. También explicó cómo pensó el propósito general detrás de la gira, más allá de la urgencia inicial: “No tengo objetivos estrictos. Básicamente estoy ahí afuera para interpretar esa música y transmitir su mensaje. Minneapolis ocurrió, así que escribí ‘Streets of Minneapolis’, y eso encendió todo el proyecto. Entonces pensé, ‘deberíamos salir a tocar esta canción’. Y después estructuré un show que tomó material que había escrito durante los últimos 50 años y, por la forma en que armé el setlist, todo se contemporizó. Esa era la idea. Era el estado de la nación para 2026″, relató a Rolling Stone.

PUBLICIDAD

Bruce Springsteen, cuyo propósito con esta gira, según sus propias palabras, era "reclamar la bandera" y devolverle el sentido a canciones escritas hacía 50 años (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Ese gesto, el de releer su propio catálogo para ponerlo al servicio de una audiencia que atraviesa un momento de incertidumbre, es quizás el que mejor resume la relación que Springsteen sostiene con sus seguidores desde los años setenta. No se trata de un artista que repite un repertorio fijo por comodidad, sino de alguien que vuelve una y otra vez sobre sus propias canciones para que sigan diciendo algo. “Eso es lo que debería haberle pasado a casi todas las canciones que tocamos durante el show. Simplemente se realinearon, se redefinieron, se recontextualizaron para el momento”, señaló sobre el proceso de armar el setlist.

Consultado sobre cómo decidió abordar el estallido de la guerra con Irán, ocurrida en el tramo entre el anuncio y el inicio de la gira, fue honesto sobre su dilema inicial: “Primero me pregunté cómo iba a abordar eso, porque sentía que necesitaba ser abordado. Y me quedé pensando... generalmente el país va a la guerra y la gente cae y se para del lado del equipo local. Pero estaba tratando de pensar, ‘bueno, ¿cuál es una forma de abordar esto que se sienta equilibrada?’ Recordé que hicimos una versión de ‘War’ en 1985″, contó el músico a la revista.

PUBLICIDAD

El verdadero sentido de la canción “Born in the U.S.A.”

Ese ejercicio de resignificación tuvo su punto más alto en “Born in the U.S.A.”, un tema que Springsteen interpretó con frecuencia en Europa durante los últimos años, pero que casi nunca tocaba en Estados Unidos. El propio músico reconoció que, en su país, nunca logró cantarla con la confianza necesaria. “Siempre se sintió más natural en Europa. Tenemos un público enorme allá, muy interesado en las ideas de Estados Unidos, muy comprometido con la banda”, dijo a Rolling Stone.

En esta gira, sin embargo, decidió ubicarla al frente del show, precedida por una versión de “War”, de Edwin Starr. “El momento reclamaba ‘Born in the U.S.A.’, la recontextualizó para que pudiéramos ser entendidos con claridad. Nuestro propósito era reclamar la bandera de nuestro país”, afirmó. Esa misma secuencia, “War” seguida de “Born in the U.S.A.” y “Death to My Hometown”, es la que abre los primeros 40 minutos de película que puede verse en YouTube.

PUBLICIDAD

Springsteen contó que, cuando vio el primer corte de siete canciones editado por el director Thom Zimny, tomó una decisión casi inmediata: no esperar a que estuviera lista la película completa. “No podía esperar tres o cuatro meses más para tener el resto del concierto editado y terminado. Toda la gira itinerante trataba de inmediatez, de estar en este momento, de ofrecer algo que sentía que mi público, mi audiencia, podía necesitar ahora”, explicó.

Bruce Springsteen definió esta gira como "el estado de la nación para 2026" y aceptó el costo de una postura que, según reconoció, puede haber alejado a parte de su público (Foto: REUTERS/Tim Evans)

Por eso decidió serializarla en cuatro entregas de unos 40 minutos cada una, hasta completar el show entero. “Cualquiera puede darse esos 40 minutos para entender qué estábamos tratando de hacer. Dice todo lo que queríamos decir”, sostuvo. Es una lógica poco habitual en la industria del entretenimiento, donde los estrenos suelen postergarse hasta tener el producto terminado, pero que Springsteen justificó en la urgencia del mensaje antes que en la perfección del formato.

PUBLICIDAD

Lo que viene después de Filadelfia

La película fue filmada por Chris Hilson y Thom Zimny, quienes registraron los shows de Boston y Filadelfia con la intención de intercalar ambas funciones, aunque finalmente se utilizó solo el material filmado en Filadelfia. Springsteen adelantó, además, que tiene dos álbumes de material inédito en distintas etapas de producción: uno ya terminado y otro, aún en proceso, que según dijo “por la naturaleza del material” debería publicarse primero. Sobre si se trata de un disco solista o de un nuevo trabajo junto a la E Street Band, prefirió no revelar detalles: “Es una sorpresa”.

Consultado sobre el costo personal de una gira con un mensaje político tan explícito, que lo llevó a distanciarse de parte de su público. Su respuesta fue directa: “Soy viejo ahora y hago lo que quiero hacer, que en realidad siempre hice durante toda mi vida. Siempre hice los discos que quise hacer y después salí a buscar el público para ellos. Fue lo mismo con este show. Era la historia que quería contar”.

PUBLICIDAD