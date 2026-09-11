Los bloqueos en Guatemala suspenden vías clave, rutas del transporte público, afectan el traslado de trabajadores y la circulación de mercancías

Manifestantes sostienen carteles de protesta contra el presidente Bernardo Arévalo en las cercanías de una vía urbana transitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de Guatemala afrontó este viernes 11 de septiembre seis puntos bloqueados por protestas contra el alza de los combustibles, en una jornada que completó cinco días consecutivos de cierres en la capital y obligó a suspender rutas del transporte público.

Las movilizaciones, extendidas desde hace dos semanas en el país, afectan el traslado de miles de trabajadores y la circulación de mercancías.

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Cada día de bloqueos compromete unos 1,134 millones de quetzales en importaciones y exportaciones que transitan por las aduanas nacionales, equivalentes a USD 148,6 millones, advirtió la Cámara de Industria de Guatemala. Las cámaras empresariales pidieron el uso de la fuerza pública para restablecer la circulación y acciones penales contra los organizadores de los cierres.

Los principales cortes se concentraron en el Periférico de Bethania, zona 7, y en la ruta al Atlántico, en el sector de San Rafael, donde el paso quedó interrumpido en ambos sentidos. Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, confirmó que las interrupciones obligaron a modificar la movilidad en áreas de alta circulación.

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Varios automóviles y motocicletas avanzan por una avenida urbana con congestión vehicular al anochecer. (Redes Sociales)

Mototaxis y cierres en las vías de acceso

El bloqueo de Bethania comenzó a las 20:15 del jueves y continuaba sin una hora prevista de reapertura. Manifestantes atravesaron mototaxis sobre el Periférico e instalaron estructuras plásticas sujetas con lazos, una barrera que también impedía el avance de motociclistas.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, conocida como PROVIAL, informó que a las 6:10 ya había cierres en el Periférico y en la ruta El Atlántico, ambos en los dos sentidos de circulación. En otros puntos, los grupos permitían el paso temporal de los vehículos acumulados, por lo que los cortes se volvieron intermitentes.

El servicio de la línea 18 del Transmetro quedó suspendido por el cierre en el bulevar San Rafael, confirmó la Municipalidad de Guatemala. La paralización también afectó recorridos del Tubús y coincidió con un cierre total en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico y con complicaciones en el kilómetro 8, en el límite entre las zonas 17 y 18.

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A las 6:34, PROVIAL monitoreaba nueve puntos en el país: seis permanecían cerrados y tres estaban habilitados. Fuera de la capital, seguían activos bloqueos en la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez, y en la CA-9 Norte, en Llano Largo, Cuesta del Águila y Santa Cruz Río Hondo, Zacapa.

Un reporte de la plataforma Provial Informa detalla la situación de nueve tramos viales en Guatemala, con seis puntos bloqueados y tres habilitados. (Provial)

El rechazo a la ley que fija precios máximos

Las protestas rechazan un incremento acumulado superior al 50% en los precios de los combustibles durante el último semestre. El aumento fue atribuido en parte a la volatilidad internacional generada por los enfrentamientos militares de Estados Unidos e Israel con Irán.

El Congreso de la República aprobó por trámite de urgencia nacional la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, convertida en el Decreto 21-2026. La norma estableció un máximo de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales para la gasolina superior.

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La legislación creó un fondo de 2.500 millones de quetzales, unos USD 325 millones, para compensar a los importadores cuando el costo internacional supere los precios fijados. Sin embargo, sectores del transporte consideran insuficiente esa medida y exigen que el presidente Bernardo Arévalo vete la ley para reemplazarla por una exención fiscal o un subsidio directo al consumidor.

La Policía Nacional Civil desplegó unidades adicionales en el Periférico de Bethania, donde permanecían reunidas alrededor de 100 personas, de acuerdo con los últimos reportes de las autoridades de tránsito capitalinas.