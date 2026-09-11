La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

Mbappé respondió a los memes que lo llaman Dictador

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Kylian Mbappé cuestionó las publicaciones en redes sociales que lo representan como un dictador, aunque distinguió esos contenidos de las bromas que recibe dentro del plantel de la selección de Francia. El delantero sostuvo que entiende el tono humorístico de una parte de los memes, pero advirtió que la comparación con figuras responsables de asesinatos y sufrimiento masivo plantea un problema que excede al fútbol.

El capitán francés fue consultado por France Football sobre las imágenes que circulan en internet, donde aparece caracterizado como un líder autoritario. El origen de esas publicaciones está en la percepción de algunos hinchas sobre su ascendencia dentro de los equipos en los que juega y su peso en las decisiones deportivas.

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Mbappé afirmó que su reacción combina dos miradas. Por un lado, reconoció que ciertos posteos se presentan como una broma sin intención de agravarlo. Por el otro, planteó que el contenido pierde ligereza cuando utiliza referencias a dictaduras y a personas que provocaron tragedias históricas.

“En parte es gracioso porque se nota que, para algunas personas, es solo una broma. Y en parte no es tan gracioso porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia. Así que ser comparado con personas que asesinan a gente, que han hecho sufrir a millones y millones de personas... No creo que yo haya hecho algo así en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas en las que piensas para ti mismo. Sé que se dice en tono de broma. Y por eso no llega tan lejos, pero… A veces pone de manifiesto que hay una falta, una falta de conciencia, a veces política, a veces humana, entre la gente", manifestó.

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La respuesta del futbolista apuntó al uso de símbolos y personajes vinculados con regímenes represivos. El atacante señaló que los memes pueden dar a entender que él concentra decisiones o ejerce una autoridad desmedida, pero rechazó que esa caricatura justifique una equiparación con responsables de violaciones a los derechos humanos.

La reflexión llega después de que crecieran en redes sociales los montajes que presentan a Mbappé con uniformes militares o en poses asociadas a jefes de Estado autoritarios. El recurso busca ironizar sobre su presunta influencia tanto en la selección francesa como en sus clubes, una lectura que el atacante no profundizó durante la entrevista.

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Mbappé trazó una diferencia concreta cuando le preguntaron por “Mobut”, el apodo que surgió en el entorno de la selección de Francia. El sobrenombre alude a Mobutu Sese Seko, quien gobernó Zaire entre 1965 y 1997, antes de que el país adoptara el nombre de República Democrática del Congo.

El futbolista aclaró que ese caso tiene otro sentido porque procede de una dinámica interna del grupo y no de una comparación hecha con ánimo de cuestionar su conducta. “Con él es solo por diversión”, dijo al referirse a Ousmane Dembélé, a quien vinculó con la difusión de ese nombre entre sus compañeros.

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El apodo había tomado notoriedad pública tras un video divulgado por los canales oficiales de la Federación Francesa de Fútbol. La filmación mostró a integrantes del plantel en un avión, antes del regreso al centro de entrenamiento, y allí se escuchó el llamado a Mbappé con esa denominación.

La discusión sobre la autoridad de Mbappé dentro de Les Bleus se intensificó desde que asumió la capitanía del seleccionado, tras el retiro internacional de Hugo Lloris en 2023. Su lugar como referente deportivo, su peso en el vestuario y su condición de figura central alimentaron interpretaciones diversas en redes sociales y entre sectores de la prensa francesa.

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Didier Deschamps, entrenador de Francia, ya había salido en defensa de su dirigido frente a ese tipo de lecturas. “La imagen que la gente tiene de él fuera no siempre, o casi nunca, se corresponde con quien realmente es”, declaró en su momento.

El atacante del Real Madrid también fue consultado sobre las críticas que recibe por la distancia que recorre en los partidos o su escaso aporte defensivo al equipo, pese a su gran promedio de gol. “Creo que no es normal, pero así es la vida de alguien que ha estado cerca de la excelencia durante años. Ya no soy una novedad. Todo el mundo sabe desde hace años de lo que soy capaz. Y creo que ahí es donde entramos en el terreno de la naturaleza humana. Es humano fijarse siempre en lo que alguien no hace. Cuando alguien lleva diez años haciéndolo, dejamos de fijarnos en lo que hace. Sabemos que puede hacerlo. Así que siempre intentamos fijarnos en lo que no hace. A partir de ahí, no es algo que me tome personalmente”.

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Prosiguiendo con su análisis, añadió: “Ese argumento no tiene mucho sentido. Porque si no marco, la gente me preguntará por qué. Además, he aprendido que cuando eres futbolista, en cada partido que juegas, hay millones de entrenadores. Y no todos los entrenadores están contentos en casa. Cada uno tiene su punto de vista, pero creo que el objetivo del fútbol es marcar goles, marcar uno más que el rival. Un jugador que marca goles nunca será un problema para un equipo, porque nunca he visto a un equipo ganar títulos sin marcar ningún gol”.

“Creo que tengo una relación sana con las críticas. Hay críticas constructivas y otras un poco más absurdas. No me asustan cuando tengo que tomar una decisión. No me digo a mí mismo que voy a ser criticado. Si sé que, para mí, es la decisión correcta, o que quizás no lo sea pero es necesaria, creo que mis acciones pasadas lo han demostrado: sigo adelante”, concluyó.

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Vale destacar que Mbappé es uno de los principales aspirantes a quedarse con el Balón de Oro. Dentro de la nómina de 30 candidatos, el atacante compite con nombres como los de Ousmane Dembélé (PSG), último en levantar el galardón, el español Rodri (Manchester City/Barcelona), el inglés Harry Kane (Bayern Munich) y el español Lamine Yamal (Barcelona). También es para destacar el regreso del argentino Lionel Messi, máximo ganador con 8 y la presencia de Lautaro Martínez, figura del Inter.