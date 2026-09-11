Costa Rica sobrepasa los 4,000 casos de dengue en medio de un alza del 34% respecto al año anterior

La situación epidemiológica en Costa Rica registra una marcada tendencia al alza en las enfermedades transmitidas por vectores. Según los datos presentados en el reciente Boletín Epidemiológico N.° 33 de 2026 de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el país ha alcanzado la cifra acumulada de 4,172 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 34 del año.
Esta cifra contrasta significativamente con el panorama registrado en el mismo periodo durante el año anterior (2025), cuando se contabilizaban 2,751 casos. El incremento observado del 34% respecto al ciclo epidemiológico anterior refleja la persistente circulación del mosquito Aedes aegypti y la vulnerabilidad de diversas comunidades del territorio nacional.
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Del total de contagiados notificados en el país, 78 casos han sido clasificados como dengue con signos de alarma. Asimismo, la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través del Área de Estadística en Salud (mediante el sistema EDUS), reportó al 7 de setiembre la hospitalización de siete personas diagnosticadas con dengue en distintos centros médicos del territorio nacional.
En el análisis geográfico del comportamiento de la enfermedad, la Región Central Norte encabeza la lista con el mayor volumen de contagios reportados, sumando un total de 1,425 casos. Sin embargo, la Región Pacífico Central presenta el impacto más alto respecto a su densidad poblacional, registrando la tasa de incidencia más elevada con 285,8 casos por cada 100.000 habitantes (acumulando 920 casos).
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En lo que respecta a la distribución por provincias se encuentran:
- Alajuela ocupa el primer lugar con 1,993 contagios registrados
- Puntarenas (547 casos)
- Guanacaste (534 casos)
- Limón (440 casos)
- San José (346 casos)
- Heredia (259 casos)
- Cartago (53 casos).
Ante esta coyuntura, el personal del Control de Vectores del Ministerio de Salud ha intensificado sus intervenciones en el territorio. De forma acumulada entre la semana 1 y la 33 del año 2026, las autoridades han efectuado el abordaje directo mediante la eliminación de 1,068.960 depósitos potenciales y el fumigado de más de 593 mil hogares a lo largo de todo el país.
Síntomas del dengue
El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus que se transmite a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos hembra infectados, principalmente del género Aedes aegypti. Reconocer las manifestaciones clínicas iniciales y los signos de advertencia resulta crucial para recibir atención médica oportuna y evitar complicaciones graves de salud.
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El cuadro clínico del dengue no grave suele iniciar tras un periodo de incubación. El síntoma más característico es la fiebre alta de inicio súbito, la cual suele ir acompañada de:
- Dolor muscular y articular severo: Sensación de malestar generalizado que a menudo se describe como dolor en los huesos.
- Dolor retroocular: Molestia intensa o sensación de presión ubicada detrás de las órbitas oculares, la cual se acentúa al mover los ojos.
- Cefalea intensa: Dolor de cabeza persistente.
- Erupciones cutáneas: Salpullido o manchas rojas en la piel que pueden aparecer días después del inicio de la fiebre.
- Debilidad extrema y náuseas: Fatiga generalizada, pérdida del apetito, náuseas y vómitos ocasionales.
No obstante, existen cuadros clínicos que pueden evolucionar rápidamente hacia el dengue con signos de alarma o dengue grave, situaciones que requieren evaluación y abordaje hospitalario inmediato. Los signos de alerta que exigen atención médica urgente incluyen:
- Dolor abdominal intenso y continuo.
- Vómitos persistentes o frecuentes.
- Sangrado de mucosas: Evidencia de sangre en encías, nariz, o presencia de moretones inusuales en la piel.
- Acumulación de líquidos: Hinchazón en abdomen o extremidades.
- Somnolencia, irritabilidad o letargo extremo.
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