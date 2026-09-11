Economía

El Gobierno anticipó al Financial Times una migración de 4 millones de personas desde Buenos Aires al interior

Federico Sturzenegger sostuvo en un extenso reporte del medio británico sobre la economía de Milei que la expansión del petróleo, el gas y la minería revertirá, en las próximas tres décadas, la histórica concentración poblacional del AMBA

Federico Sturzenegger vinculó la migración al interior con la apertura de la economía y el crecimiento de las exportaciones de energía, minería y agro.
Federico Sturzenegger vinculó la migración al interior con la apertura de la economía y el crecimiento de las exportaciones de energía, minería y agro.
Guardar

Después de décadas de concentración de población, empleo e industria en el Gran Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei proyecta un desplazamiento en sentido inverso: 4 millones de personas se irían del área metropolitana hacia el interior del país en tres décadas, según afirmó Federico Sturzenegger al Financial Times.

El diario británico especializado dedicó un extenso reportaje titulado “Milei’s great free trade experiment” al plan del Gobierno para abrir la economía, reducir el peso del Estado y potenciar las exportaciones de energía, minería y agro, con consecuencias dispares para la industria local.

PUBLICIDAD

La hipótesis oficial es que ese traslado estaría ligado a la expansión de actividades extractivas y energéticas fuera del área metropolitana. Sturzenegger estimó que 2 millones de personas podrían radicarse en la región petrolera y gasífera de la Patagonia, mientras que otras 2 millones lo harían en las provincias del norte asociadas a nuevos proyectos mineros.

Captura de pantalla de un artículo de Financial Times con titular en inglés y una foto de Javier Milei en traje con los brazos levantados
El periódico Financial Times publica un artículo de fondo que analiza las medidas de libre comercio del presidente de Argentina, Javier Milei.

El programa de apertura fue precedido por un fuerte ajuste fiscal, la primera etapa de la gestión de Javier Milei. El Gobierno exhibe como principal resultado la desaceleración de la inflación, que pasó del 289% a comienzos de 2024 al 34%, aunque el recorte de subsidios y del gasto público impactó sobre los ingresos disponibles de los hogares.

PUBLICIDAD

La administración libertaria apuesta a que las exportaciones permitan superar la recurrente escasez de dólares de la economía argentina. Las ventas al exterior de energía, minería y agro alcanzaron niveles récord durante la gestión y Sturzenegger sostiene que, a partir de las inversiones en marcha, el país podría triplicar sus exportaciones en un plazo de cinco a seis años.

El potencial energético se concentra en Vaca Muerta, donde la cartera de nuevos proyectos supera los US$100.000 millones, mientras que el norte del país concentra expectativas por cobre, litio, plata y otros minerales. El oficialismo considera que esas actividades pueden generar empleo directo e indirecto, además de impulsar industrias asociadas, como fertilizantes y petroquímica.

El Gobierno apoya su estrategia en Vaca Muerta y en la minería de cobre, litio y plata para expandir el empleo y atraer inversiones al interior. (REUTERS/Alexander Villegas)
El Gobierno apoya su estrategia en Vaca Muerta y en la minería de cobre, litio y plata para expandir el empleo y atraer inversiones al interior. (REUTERS/Alexander Villegas)

El contraste está en los sectores que producen para el mercado interno. Desde fines de 2023 cerraron unas 3.400 empresas manufactureras y se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo formales, según los datos citados en el informe. La industria textil quedó entre las más afectadas por la reducción de aranceles y el avance de importaciones de menor precio.

Los empresarios industriales cuestionan que la apertura se lleve adelante sin una baja previa de impuestos, sin acceso suficiente al financiamiento y frente a denuncias de contrabando y competencia desleal. El Gobierno rechaza esos reclamos como pedidos de protección para compañías que, según su visión, se beneficiaron durante décadas de las restricciones comerciales.

La discusión adquiere una dimensión concreta en casos como el de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró en febrero y dejó a 920 trabajadores sin empleo. Mientras el Gobierno plantea que las nuevas inversiones modificarán el mapa productivo del país, empleados y sindicatos dudan de que las actividades extractivas puedan reemplazar, en el corto plazo, los puestos industriales perdidos en el Gran Buenos Aires.

Temas Relacionados

Javier MileiVaca MuertaPatagoniaMigraciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el dato de inflación en EEUU, los analistas esperan una suba de tasas de la Fed: cómo podría impactar en la Argentina

Un sondeo atribuye un 90% de posibilidades a un incremento de la tasa de política monetaria en la reunión del banco central el miércoles 16. Los posibles impactos a nivel local

Tras el dato de inflación en EEUU, los analistas esperan una suba de tasas de la Fed: cómo podría impactar en la Argentina

A cuánto habría llegado la inflación de agosto con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

Según estimaciones privadas, de haberse aplicado la canasta actualizada, la inflación habría sido mayor que el 1,7% informado ayer por el Indec

A cuánto habría llegado la inflación de agosto con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

Préstamos personales de hasta $50 millones para jubilados: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran en septiembre 2026

Las líneas bancarias disponibles detallan requisitos de cobro de haberes, topes de cuota, modalidades de solicitud y períodos de devolución para cada perfil.

Préstamos personales de hasta $50 millones para jubilados: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran en septiembre 2026

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

El billete al público es negociado a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue continúa ofrecido a $1.545. El BCRA compró ayer solo USD 6 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

Argentina ya no adopta stablecoins por necesidad: las está integrando a su vida financiera

Estos activos digitales atados al dólar ya se usan para cobrar desde el exterior, enviar fondos, pagar servicios y operar en fintech, con disponibilidad 24 horas y menos costos que el circuito bancario

Argentina ya no adopta stablecoins por necesidad: las está integrando a su vida financiera

DEPORTES

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

Franco Colapinto quedó 13° en la primera práctica libre del GP de España

El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2

La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones

TELESHOW

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

Claudia Villafañe se sinceró al hablar de su trabajo en televisión: “Al principio tenía miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

En Panamá se preparan para habilitar el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

Largas filas, entradas agotadas, cerveza y almohadones: así es la “tapizmanía” desatada en Londres por el Tapiz de Bayeux

Aumento de hasta 9 °C en aguas profundas pudo influir en la muerte masiva de cangrejos en playas de Costa Rica

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados