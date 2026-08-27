Ciencia

Por qué la diabetes tipo 2 impacta de forma diferente en hombres y mujeres desde el diagnóstico, según una nueva investigación

El estudio analizó más de 28.000 historias clínicas en el Reino Unido y halló variaciones en el impacto emocional, afecciones cardiacas y daño renal en años posteriores al inicio de la enfermedad

Siluetas azul y roja de un hombre y una mujer de perfil con esquemas de órganos internos, vasos sanguíneos y moléculas.
Un estudio británico identificó diferencias de género en las complicaciones de la diabetes tipo 2 tras el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio con datos del Reino Unido detectó que las complicaciones de la diabetes tipo 2 siguen trayectorias distintas en mujeres y hombres tras el diagnóstico: ellas presentan más problemas de salud mental y ellos registran más eventos cardiovasculares y renales, según un trabajo publicado en PLOS Medicine.

La investigación analizó historias clínicas anonimizadas de 28.720 adultos que desarrollaron diabetes tipo 2 entre 2010 y 2020. Los hombres representaron el 62% de la cohorte y tenían una edad media de 54 años al inicio de la enfermedad, mientras que las mujeres eran mayores, en promedio, al momento del diagnóstico. En los años posteriores, el 39% de los participantes sufrió al menos un evento de salud relevante.

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El trabajo, encabezado por Fabiola Eto de la Universidad Queen Mary de Londres, buscó reconstruir cómo evolucionan las comorbilidades tras el diagnóstico de diabetes tipo 2 según sexo y edad. El resultado central fue una divergencia marcada en el tipo de complicaciones.

Entre las mujeres, los problemas de salud mental aparecieron con más frecuencia después del diagnóstico. Según el trabajo, el 8,1% de las mujeres desarrolló complicaciones de salud mental frente al 5,3% de los hombres. El estudio también observó trayectorias femeninas con mayor frecuencia de desenlaces que culminaron en la muerte.

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La hipertensión fue el evento más frecuente

Tensiómetro digital blanco con pantalla que muestra '152 78' y '11:32', un estetoscopio, un vaso de agua y una planta sobre un escritorio de madera.
Entre los hombres, el 8,4% presentó enfermedades cardiovasculares y el 21,1% tuvo hipertensión, superando los registros femeninos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hombres, la carga fue mayor en otras áreas. El estudio reportó que el 8,4% presentó enfermedades cardiovasculares frente al 5,3% de las mujeres, además de mayores proporciones de enfermedad renal terminal e hipertensión. En este último caso, los registros fueron de 21,1% en hombres frente a 20,2% en mujeres.

Pese a las diferencias, el estudio también detectó puntos en común entre ambos sexos. En todos los grupos etarios, la hipertensión apareció como la complicación más frecuente tras el diagnóstico de diabetes tipo 2.

Los autores también identificaron un patrón de especial riesgo en quienes combinaban la enfermedad metabólica con un trastorno de salud mental. En mujeres y hombres, esa asociación estuvo vinculada con mortalidad prematura frente a otros perfiles clínicos, de acuerdo con el reporte.

Qué podría explicar las diferencias entre hombres y mujeres diagnosticados con diabetes

Manos adultas sostienen un glucómetro digital. Sobre una mesa de madera, una jeringa de insulina y un frasco de medicamento transparente.
El 62% de los participantes eran hombres, con una edad media de 54 años al momento del diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que las mujeres utilizaron más servicios sanitarios y recibieron más medicación de largo plazo que los hombres. Esa diferencia en el contacto con el sistema de salud podría influir sobre la cantidad de diagnósticos detectados, en especial en el terreno de la salud mental.

El equipo también puso el foco en la edad. Una de las alertas del estudio apunta a las mujeres jóvenes con diabetes tipo 2, ya que en ese grupo las complicaciones de salud mental aparecieron antes y con más frecuencia de lo esperado. “La evaluación psicológica rutinaria debería incorporarse a la atención estándar de la diabetes”, indicaron los autores.

Para los hombres, la señal fue distinta. “Los riesgos cardiovasculares y renales tendieron a aparecer antes”, explicaron los investigadores al plantear la necesidad de controles más tempranos y de estrategias que favorezcan una participación más sostenida en los tratamientos.

El contexto que aporta otra evidencia reciente

Un médico con estetoscopio y un paciente sentados frente a un escritorio con fichas, bolígrafos, tableta digital y un estante al fondo.
El 8,1% de las mujeres desarrolló problemas de salud mental tras la diabetes tipo 2, frente al 5,3% de los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva investigación se suma a otros trabajos que ya habían descrito diferencias por sexo en el impacto de la diabetes. Un artículo de Infobae repasó un estudio sueco que comparó diabetes tipo 1 y tipo 2 y encontró variaciones en el riesgo cardiovascular y de mortalidad según edad y sexo.

Ese trabajo, basado en datos de 404.026 pacientes del Registro Nacional de Diabetes de Suecia, mostró que los hombres jóvenes con diabetes tipo 2 tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte que sus pares con diabetes tipo 1, mientras que en las mujeres la diabetes tipo 1 se asoció con peores desenlaces a cualquier edad. Aunque el eje era otro, el estudio reforzó la idea de que sexo, edad y tipo de diabetes modifican el perfil de riesgo.

Otra nota previa de Infobae presentaba un estudio de PLOS Medicine, según el que los hombres son más propensos a morir por hipertensión y diabetes, en parte por una menor participación en la atención preventiva y en los tratamientos.

Qué implicancias clínicas plantea el hallazgo

Brazo de paciente con aguja y torniquete. Manos de profesional de la salud con guantes azules realizando extracción. Tubos de ensayo con sangre en bandeja. Fondo de laboratorio.
Los autores del estudio sugirieron adaptar el seguimiento clínico según sexo y edad, con énfasis en salud mental para mujeres y vigilancia cardiovascular y renal temprana para hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva investigación pone en cuestión el abordaje uniforme de la diabetes tipo 2. Las guías médicas actuales del Reino Unido no incluyen estrategias específicas por sexo para la prevención y el manejo de las comorbilidades, en especial en salud mental.

A partir de estos resultados, los autores plantearon que la atención debería contemplar recorridos diferenciados. Las mujeres podrían requerir un monitoreo psicológico más sistemático, mientras que los hombres podrían necesitar vigilancia cardiovascular y renal más precoz tras el diagnóstico. El trabajo subraya, además, que la edad modifica esos riesgos y que la hipertensión sigue como la complicación más extendida en toda la población analizada.

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