Honduras

“Estamos muy preocupados”: Monseñor Nácher ante ola de crímenes en el país en Honduras

La persistencia de homicidios, muertes violentas de mujeres y otros hechos delictivos mantiene encendidas las alertas en Honduras, donde la Iglesia católica volvió a pedir una respuesta firme e integral frente a la violencia.

Monseñor José Vicente Nácher Tatay, arzobispo de Tegucigalpa, manifestó su preocupación por la ola de violencia que continúa afectando a Honduras. (Foto: Redes sociales)
Monseñor José Vicente Nácher Tatay, arzobispo de Tegucigalpa, manifestó su preocupación por la ola de violencia que continúa afectando a Honduras. (Foto: Redes sociales)
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El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, expresó su preocupación por el escenario que atraviesa el país y advirtió que la sociedad no puede acostumbrarse a los hechos violentos ni limitar la defensa de la vida a los discursos.

Estamos muy preocupados, muy preocupados. Nunca nos podemos acostumbrar a un solo hecho violento, mucho menos a lo que nos está tocando vivir”, manifestó el jerarca católico al ser consultado sobre la situación de inseguridad que continúa afectando a los hondureños.

Para Nácher, la defensa de la vida debe ocupar un lugar central en las decisiones de las autoridades y en el comportamiento de la sociedad. Recordó que el respeto a la vida constituye un derecho fundamental y consideró necesario que ese principio se traduzca en acciones concretas.

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Estamos siempre a favor de la vida, desde todos sus aspectos. El respeto de la vida que es el primero y fundamental de los derechos”, expresó.

La Iglesia católica pidió una respuesta integral ante los homicidios, las muertes violentas de mujeres y otros delitos. (FOTO: Diseño Infobae)
La Iglesia católica pidió una respuesta integral ante los homicidios, las muertes violentas de mujeres y otros delitos. (FOTO: Diseño Infobae)

El arzobispo reconoció que la violencia no es una problemática nueva para Honduras y que sus causas y consecuencias son complejas. Sin embargo, manifestó su preocupación porque, lejos de desaparecer, los hechos violentos continúan presentándose en diferentes sectores del país.

A su criterio, el reto no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un crimen, sino en construir condiciones que permitan prevenir la violencia y proteger de manera efectiva a la población.

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Nácher también llamó a las autoridades y a la ciudadanía a mantener coherencia entre lo que se afirma públicamente y las decisiones que se adoptan. Señaló que no es suficiente hablar de la defensa de la vida si posteriormente se toman medidas que puedan ir en sentido contrario.

No podemos decir una cosa, pero tomar decisiones que fueran en contra. Tenemos que ser consecuentes y coherentes para que podamos todos contribuir”, sostuvo.

El arzobispo José Vicente Nácher pidió a la sociedad hondureña no acostumbrarse a los hechos violentos que se registran en el país. (Foto: Redes sociales)
El arzobispo José Vicente Nácher pidió a la sociedad hondureña no acostumbrarse a los hechos violentos que se registran en el país. (Foto: Redes sociales)

El religioso consideró que la responsabilidad de enfrentar la violencia no corresponde únicamente a un sector de la sociedad. A su juicio, se requiere la participación de las instituciones del Estado, las familias, las comunidades y otros actores sociales para atacar las causas que alimentan la inseguridad.

En ese sentido, planteó que la estrategia debe comenzar con la prevención y la formación de una cultura de respeto a la vida, pero también debe incluir una respuesta institucional capaz de proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes cometan delitos.

Es un tema que va desde la prevención, la cultura, pero también hay que dar la protección adecuada y el seguimiento y enjuiciamiento de los delitos, evidentemente”, indicó.

Las declaraciones del arzobispo de Tegucigalpa ocurren mientras en Honduras continúan registrándose homicidios y muertes violentas de mujeres, además de otros delitos que generan preocupación entre la población.

El líder de la Iglesia católica advirtió que la violencia persiste y se extiende en Honduras, pese a los esfuerzos para reducirla. (FOTO: Proceso HN)
El líder de la Iglesia católica advirtió que la violencia persiste y se extiende en Honduras, pese a los esfuerzos para reducirla. (FOTO: Proceso HN)

Aunque las autoridades han señalado que las cifras de violencia han disminuido en comparación con períodos anteriores, la continuidad de hechos criminales mantiene el debate sobre la seguridad y la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar los delitos.

Nácher insistió en que ningún hecho violento debe ser visto como algo normal y que la sociedad debe evitar caer en la indiferencia ante las muertes y la inseguridad.

Su llamado se centra en recuperar el valor de la vida como principio fundamental y en impulsar una respuesta que combine prevención, educación, protección y justicia. Para el líder católico, solo mediante una actuación coherente y coordinada será posible avanzar hacia una sociedad donde la violencia no forme parte de la cotidianidad.

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