Panamá

En Panamá las microempresas son más, pero generan bajos ingresos y poca contratación de personal

El 12.3% de los trabajadores del sector empresarial laboran en microempresas, aunque estas aportan apenas el 1.3% de los ingresos totales

Fachada de un local comercial iluminado en una calle urbana con las siluetas de dos personas conversando en el interior.
Un dependiente y una clienta conversan en la entrada de un pequeño comercio en Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El universo empresarial de Panamá presenta una composición donde las microempresas dominan en número, pero tienen un peso reducido en la generación de ingresos y en la contratación de personal.

Según el Directorio de Empresas y Locales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el país existen 75,797 empresas, de las cuales 49,693 se consideran microempresas, ya que facturan hasta $150,000 al año.

Aunque dos de cada tres empresas están en ese segmento, su participación en el empleo es limitada, ya que solo el 12,3 % de los trabajadores del sector empresarial laboran en microempresas, y estas aportan apenas el 1,3% de los ingresos totales, señala la publicación especializada Nexo.

PUBLICIDAD

En contraste, aduce que las empresas grandes son responsables de salarios mensuales que duplican a los de las microempresas.

En agosto de 2022, una microempresa panameña pagaba $641 al mes por empleado, mientras que una grande destinaba $1,293.

Una persona sostiene varios billetes de dólar estadounidense, incluyendo de uno y veinte dólares, frente a una calculadora y billetes dispersos
En la actualidad, solo el 24% del rango definido por la ley puede acceder a la facturación gratuita. (Reuters)

Las pequeñas y medianas empresas se ubican entre esos extremos, con remuneraciones de $806 y $983, respectivamente. Esta progresión salarial es gradual, sin saltos abruptos entre categorías.

Para Nexos, el fenómeno de las microempresas en Panamá refleja una tendencia regional. Agrega que los estudios sobre América Latina muestran que la mayoría de estas unidades económicas “tienen baja probabilidad de convertirse en pequeñas y muy baja de llegar a medianas”. La dinámica más común es la supervivencia sin crecimiento.

PUBLICIDAD

Al analizar la estructura por número de empleados, menciona que el panorama es similar. El 78% de las empresas (59,082) cuenta con cuatro trabajadores o menos. Esta característica se traduce en una economía segmentada, donde la mayor parte de las unidades productivas son de muy reducido tamaño.

Junto a este parque empresarial, existe un grupo numeroso de trabajadores por cuenta propia. En septiembre de 2025, las cifras oficiales indican que 618,190 panameños ejercían actividades independientes, lo que representa el 31,4 % de los ocupados. Estas personas no pertenecen a ninguna de las categorías empresariales tradicionales.

El reconocimiento formal de las microempresas ya tiene un marco establecido en Panamá. El Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) es gratuito y otorga beneficios fiscales, pues exime del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años desde la inscripción y del 1% del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).

Durante el recién finalizado Primer Congreso MiPyME 360 se aprobó el Manifiesto para el Impulso de las MiPyME, hoja de ruta que contiene peticiones puntuales a las autoridades, al sector bancario y a las grandes empresas. Cortesía
Durante el recién finalizado Primer Congreso MiPyME 360 se aprobó el Manifiesto para el Impulso de las MiPyME, hoja de ruta que contiene peticiones puntuales a las autoridades, al sector bancario y a las grandes empresas. Cortesía

Además, este registro, siempre según Nexo, permite acceder a garantías crediticias mayores. Un emprendedor informal puede optar por una garantía de $2,000; una microempresa formalizada, por $25,000; y una pequeña empresa, por $50,000, si supera $150,000 en facturación anual.

En paralelo, la política tributaria diferencia entre quienes pueden utilizar el facturador electrónico gratuito y quienes deben contratar a un proveedor autorizado.

Desde enero, la Dirección General de Ingresos limita el uso gratuito del sistema a quienes facturen hasta $36,000 anuales y emitan un máximo de 100 documentos al mes. Al superar cualquiera de esos umbrales, es obligatorio contratar un proveedor calificado.

Ahora, una propuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras) busca elevar ese límite a $150,000 anuales, alineándolo con la definición legal de microempresa establecida por la Ley 33 de 2000.

En la actualidad, solo el 24% del rango definido por la ley puede acceder a la facturación gratuita. Si prospera la propuesta, todas las microempresas formales estarían cubiertas.

Mipymes solicitan a la Dirección General de Ingresos ampliar el acceso al facturador electrónico gratuito.
Mipymes solicitan a la Dirección General de Ingresos ampliar el acceso al facturador electrónico gratuito.

El perfil de las empresas panameñas, de acuerdo con la publicación, se actualizará con la publicación del VII Censo Nacional Económico, que tomó como referencia el 2024 y se realizó entre junio y diciembre de 2025 sobre 39,168 empresas privadas no financieras.

Durante el recién finalizado Primer Congreso MiPyME 360, celebrado en Santiago de Veraguas, se aprobó el Manifiesto para el Impulso de las MiPyME, hoja de ruta que contiene peticiones puntuales a las autoridades, al sector bancario y a las grandes empresas.

Entre ellas, destaca la solicitud a la Dirección General de Ingresos para ampliar el acceso al facturador electrónico gratuito.

El acuerdo entre la Ampyme y Fedecámaras sobre crédito y asistencia técnica, anunciado previamente al congreso, aún no ha sido formalizado por ninguna de las partes.

La estructura empresarial de Panamá está marcada por una mayoría de microempresas y trabajadores por cuenta propia, mientras que el acceso a beneficios y herramientas digitales sigue siendo objeto de debate y actualización normativa.

Temas Relacionados

PanamáMicroempresasContrataciónPersonalBajosIngresosFedecámarasAmpymeEmpresasTrabajadoresMipymes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

La propuesta contempla tres frecuencias semanales y cerca de 3,500 asientos mensuales, pero todavía debe completar el proceso de autorización ante la Aeronáutica Civil de Colombia.

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

El personal médico practicó una cesárea de emergencia y consiguió estabilizarla inicialmente, pero su condición se mantuvo crítica en el Hospital del Niño

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

Autoridades de salud fortalecen la capacitación de las parteras empíricas en Panamá

Parteras indígenas están organizadas para custodiar plantas medicinales, rituales de parto y prácticas de atención humanizada

Autoridades de salud fortalecen la capacitación de las parteras empíricas en Panamá

Docentes universitarios cuestionan posible reapertura de la mina de cobre en Panamá

Coinciden en que la discusión no debe reducirse a “mina sí” o “mina no”, sino en determinar quién obtiene los beneficios, los costos y qué modelo de desarrollo se quiere construir para el país

Docentes universitarios cuestionan posible reapertura de la mina de cobre en Panamá

Panamá presenta “Anfitrión del Mundo”, su marca país

La estrategia integrará turismo, inversiones, exportaciones y cultura, mientras el Gobierno promoverá una ley para garantizar su continuidad más allá de los cambios de administración.

Panamá presenta “Anfitrión del Mundo”, su marca país

TECNO

5 señales en tu pantalla que revelan que alguien te está espiando

5 señales en tu pantalla que revelan que alguien te está espiando

Qué es la inteligencia artificial general y por qué Sam Altman asegura que OpenAI está al 80% de alcanzarla

WhatsApp añade nuevo filtro contra ciberdelincuentes para analizar mensajes sospechosos

La verdad detrás de los data centers: NVIDIA expuso el costo energético del boom de la inteligencia artificial

TikTok enfrenta multa de casi USD 30 millones en Brasil por datos de adolescentes

ENTRETENIMIENTO

“No puedo creer que yo realmente forme parte de esto”, Adria Arjona sobre su papel en The Thomas Crown Affair

“No puedo creer que yo realmente forme parte de esto”, Adria Arjona sobre su papel en The Thomas Crown Affair

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

Qué ver antes de “Avengers: Doomsday”: la guía definitiva del universo de Marvel

“Creo que es posiblemente mi favorita del álbum”: la confesión de George Harrison sobre la canción de Abbey Road inspirada en Beethoven

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

MUNDO

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Donald Trump aseguró que Putin no atacará a países de la OTAN

Estados Unidos elevó a 75 los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz en su ofensiva económica contra Irán

El petróleo Brent subió a 89,70 dólares y cortó tres jornadas de pérdidas

Francia abrió la campaña presidencial con un debate entre siete aspirantes al Elíseo