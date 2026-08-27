Jornada financiera: el riesgo país retrocedió y quedó más cerca de los 500 puntos básicos

El panel Nasdaq se acercó a su nivel récord del 2 de junio.

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Los índices de Wall Street negociaron con ganancias de hasta 1,6% este jueves, con la directriz que aportó el balance del gigante tecnológico Nvidia, que ganó 8,7% y se consolidó como la compañías más valiosa por capitalización bursátil, al superar otra vez los 5 billones de dólares de valor en bolsa.

Dicho impulso no llegó a contagiar plenamente a los activos argentinos. Mientras la Bolsa porteña tomó ganancias tras cinco sesiones consecutivas de suba, los títulos públicos exhibieron una mejora que contribuyó a reducir el riesgo país y acercarlo otra vez al piso de 500 puntos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó 0,8% en pesos, a 3.001.209 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York ofrecieron números mixtos. En los extremos destacaron los rebotes de Globant (+3,5%), Satellogic (+3,5%) y Vista Energy (+2,9%), y las bajas de Banco Supervielle (-4,3%), Bioceres (-3,6%) y Adecoagro (-3,5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- recuperaron un 0,6% en promedio, tendencia que contribuyó a reducir el riesgo país de JP Morgan en once unidades para la Argentina, en los 509 puntos básicos.

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En el plano local pesó la nueva licitación de instrumentos en pesos por casi 14 billones de pesos que efectuó el Tesoro. La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,16 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $13,18 billones. Esto significó un rollover de 95,96% sobre los vencimientos del día.

El equipo de Research de Puente calculó que la operación supuso “una expansión de $500.000 millones, que el Tesoro podrá cumplir sin problemas con los depósitos que tiene en el BCRA”.

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“Este rollover menor al 100% se condice con las condiciones de liquidez escasa que ha tenido el mercado en las últimas semanas y esperamos que esta inyección de pesos alivie un poco esta situación y tenga un impacto sobre las tasas de interés, que ya venían normalizándose en los últimos días”, añadieron desde Puente.

Los precios del petróleo subieron cerca de 2%, mientras los inversores sopesaban las perspectivas de avances en la reapertura del Estrecho de Ormuz y los riesgos más generales relacionados con el suministro en Oriente Medio.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte avanzaron 2,2%, a USD 89,73 el barril con entrega en octubre, mientras que el crudo intermedio de Texas en los EEUU ganó 1,7%, a USD 83,62 el barril.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, subrayó que las bolsas de Nueva York reactivaron con fuerza el sesgo comprador en el sector tecnológico: “El sentimiento alcista retornó a los mercados internacionales impulsado por el gran balance trimestral de Nvidia, que volvió a reportar un salto superior al 100% interanual en sus ingresos y ofreció proyecciones de ventas de largo plazo que superaron ampliamente las estimaciones del consenso de Wall Street”.

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“El entusiasmo por la Inteligencia Artificial se extendió hacia el sector de software de la mano de Salesforce (+22,9%) y CrowdStrike (+20,9%), amortiguando las expectativas de que la Reserva Federal mantendría las tasas sin cambios en septiembre tras las últimas lecturas de inflación PCE”, añadió Vlassich.

Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, aportó que “toda la atención táctica de las mesas de negociación estará volcada en el inicio formal del Simposio Económico de Jackson Hole y, concretamente, en el discurso de mañana del presidente de la Fed, Kevin Warsh; cualquier señal de orientación sobre la tasa neutral o sobre la firmeza contra la inflación podría desatar una mayor volatilidad en la curva soberana e imponer un reacomodo de portafolios a corto plazo”.

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En el mercado de cambios el dólar mayorista operó este jueves con menor presión al alza y terminó a $1.512, dos pesos debajo del cierre anterior.

“A partir de media mañana se acomodó algunos puntos por debajo, en la zona de $1.512/$1.513, banda en la que operó de manera lateral durante el resto de la jornada. Sobre el final de la rueda aflojó aún más, llegando a tocar un mínimo intradiario de $1.511,50″, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar mayorista cortó así una serie de cuatro alzas consecutivas. En agosto mantiene una ganancia de 27 pesos o 1,8 por ciento. El monto de operado se mantuvo en elevados USD 612 millones en el segmento de contado.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.875,36, de modo que el tipo de cambio oficial se mantuvo a 363,36 pesos o 24% de ese límite.

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En el mercado de futuros, el dólar también estuvo negociado con bajas en un rango de 0,1% a 0,5%, con un monto en pesos equivalente a unos USD 1.804,4 millones, prácticamente la mitad del alcanzado en la sesión previa, cuando se advirtió el accionar del BCRA para evitar una suba mayor para estas cotizaciones.

Las posturas para el cierre de agosto quedaron a $1.513 (-0,2%), y para fin de septiembre cedieron a $1.538,50 (-0,2%).

El Banco Central compró USD 93 millones en el mercado spot, el 15,2% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 77 millones, a 50.860 millones de dólares.

El dólar al público se mantuvo invariable, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, su máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,22 para la venta y $1.481,72 para la compra. El dólar blue también cerró estable, a 1.555 pesos.