El Salvador

Dos países centroamericanos jugarán el FIFAe 2026 de eConcacaf en México

El campeonato tendrá todos contra todos, luego doble eliminación y un premio mayor: definir quiénes avanzan desde Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a las Finals de cada disciplina

El Campeonato Continental FIFAe 2026 de eConcacaf comenzará el 28 de agosto en Ciudad de México y definirá los clasificados a las FIFAe Finals. (Cortesía: Concacaf)
El Campeonato Continental FIFAe 2026 de eConcacaf comenzará el 28 de agosto en Ciudad de México y definirá los clasificados a las FIFAe Finals. (Cortesía: Concacaf)
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El Campeonato Continental FIFAe 2026 de eConcacaf comenzará este viernes 28 de agosto en Ciudad de México y definirá qué selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe avanzarán a las FIFAe Finals en tres títulos: Rocket League, eFootball Mobile y eFootball Console.

La competencia se disputará durante tres días, del 28 al 30 de agosto de 2026, y cada jornada estará dedicada a un título distinto: eFootball Mobile abrirá el torneo el viernes, eFootball Console se jugará el sábado y Rocket League cerrará el domingo.

Según Concacaf, será el primer evento centralizado y presencial de eConcacaf. Se celebrará en Ciudad de México, dentro de Gamergy, un encuentro de gaming y esports de la región que reúne a más de 80.000 asistentes durante el fin de semana.

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Seis selecciones competirán en cada videojuego por plazas a las FIFAe Finals

En cada uno de los tres títulos participarán seis selecciones nacionales. Todas llegaron al torneo después de la FIFAe Nations League 2026, un circuito de clasificación que se desarrolló durante tres semanas para Rocket League, eFootball Mobile y eFootball Console.

Un público en gradas observa un escenario con diez jugadores frente a ordenadores y una pantalla gigante que proyecta un videojuego.
Los equipos participantes disputan la gran final de la Copa Hispania de eSports en un escenario equipado con pantallas ante cientos de asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esas semanas, los equipos sumaron Puntos de Consistencia de acuerdo con su desempeño en la fase de grupos y en la fase de eliminación. Al terminar la tercera semana, las selecciones con mejor rendimiento obtuvieron el pase directo a los campeonatos continentales y las plazas restantes se asignaron por el total acumulado.

En Rocket League competirán Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos. En eFootball Console lo harán Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

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En eFootball Mobile jugarán Costa Rica, República Dominicana, Guyana, México, Panamá y Trinidad y Tobago. El cuadro confirma la presencia de selecciones repetidas en más de una disciplina, con Costa Rica y Panamá clasificadas en los tres títulos.

La fase inicial será todos contra todos y luego habrá doble eliminación

El formato comenzará con una fase de grupos de grupo único, en la que cada selección enfrentará una vez a cada rival. Las cuatro mejores avanzarán a la fase final.

Acuarela de un escenario de deportes electrónicos con dos jugadores, pantallas gigantes con fútbol y letreros de Colombia, Panamá y Concacaf.
Dos competidores de Colombia y Panamá participan en un torneo de fútbol virtual en un escenario equipado con pantallas gigantes y distintivos de Concacaf y Santo Domingo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instancia decisiva se jugará con sistema de doble eliminación. Eso significa que cada selección tendrá dos oportunidades antes de quedar fuera del campeonato.

El torneo también resuelve de manera directa la clasificación regional al escenario mundial de FIFAe. En Rocket League, las dos mejores selecciones de la fase de eliminación obtendrán el pase a las FIFAe Finals.

En eFootball Console y eFootball Mobile, en cambio, solo el campeón de cada título conseguirá la plaza de la región. Esa diferencia convierte a ambas competencias en torneos de clasificación con un único boleto disponible.

Los aficionados podrán seguir el campeonato en vivo a través del sitio oficial de FIFAe, en www.FIFA.gg. Los resultados y momentos destacados también se publicarán en la cuenta de TikTok de Concacaf Kick-Off y en las cuentas de Concacaf en Instagram, Facebook y TikTok.

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