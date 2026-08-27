Sequía prolongada disminuyó 34% la generación hidroeléctrica y pone en jaque el equilibrio ambiental en El Salvador

La generación hidroeléctrica en El Salvador enfrenta riesgos de reducción por el fenómeno del Niño, según expertos meteorológicos. (Foto cortesía CEL)

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La generación hidroeléctrica en El Salvador podría estar atravesando uno de sus periodos más críticos durante 2026, según los registros de la Unidad de Transacciones (UT).

El fenómeno de El Niño ha incidido de forma directa en los niveles de los embalses, provocando una baja sustancial en la producción de energía a partir de fuentes hídricas. Este descenso se da en un contexto donde el país permanece bajo alerta nacional por sequía meteorológica y agrícola, un escenario que amplifica los riesgos para la seguridad hídrica y alimentaria.

De acuerdo con el último informe de la UT, la generación hidroeléctrica acumuló entre enero y julio 588.9 gigavatios hora (GWh), una cifra que representa una reducción de 303.4 GWh respecto a los 892.26 GWh reportados en el mismo periodo de 2025.

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En términos porcentuales, esto equivale a una caída del 34 % en la producción de energía hidroeléctrica. El impacto fue especialmente visible en julio, cuando la generación aportada desde las centrales hídricas solo cubrió el 7.7 % de la demanda eléctrica nacional, al sumar 55.1 GWh, lo que implicó una baja del 72.6 % respecto al mismo mes del año anterior.

La Unidad de Transacciones reportó que la generación hidroeléctrica sumó 588.9 GWh entre enero y julio, con una caída del 34 % frente al mismo periodo de 2025. (Foto cortesía CEL)

La estructura del sistema eléctrico salvadoreño se ha visto obligada a reajustar su matriz de generación.

Hasta 2025, las plantas hidroeléctricas se mantenían como la principal fuente renovable, con una capacidad instalada de 638.53 megavatios (MW). Sin embargo, la menor disponibilidad de agua en los embalses de las centrales gestionadas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), como Guajoyo, Cerrón Grande, 15 de Septiembre, 5 de Noviembre y 3 de Febrero, redujo su participación en la matriz. Este escenario coincidió con el ascenso de las granjas solares, que alcanzaron una capacidad instalada de 846.62 MW, posicionándose como la primera fuente renovable en el país.

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La sequía ha sido un factor determinante. Según los registros institucionales, El Niño provocó al menos tres periodos de ausencia de lluvias que afectaron principalmente la zona oriental y paracentral. Esta situación llevó a la Dirección General de Protección Civil a declarar alerta roja por déficit hídrico. El aviso contempla posibles efectos adversos sobre la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, así como para la generación eléctrica.

La menor disponibilidad de agua en los embalses de la CEL redujo el peso de las centrales hidroeléctricas en la matriz del sistema eléctrico salvadoreño. REUTERS/Juan Carlos Hernández

Los datos de la UT reflejan que la participación de la hidroeléctrica en la red eléctrica regional fue del 13.2 % entre enero y julio de este año, frente al 20.8 % reportado en el mismo periodo de 2025. El vacío dejado por la reducción en la generación hídrica fue cubierto por otras fuentes. Las plantas térmicas, que funcionan a base de derivados del petróleo, experimentaron un crecimiento del 147.1 % en su aporte, al sumar 623 GWh y cubrir el 14.04 % de la demanda nacional.

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El gas natural licuado (GNL) se consolidó como el mayor generador del mercado eléctrico salvadoreño, con un total de 1,390.7 GWh suministrados entre enero y julio, equivalente al 31.3 % de toda la energía producida en el país. A pesar de este volumen, el GNL mostró una leve disminución de 0.8 % respecto al año anterior. Otros aportes provinieron de la tecnología geotérmica, que acumuló 830.9 GWh (una reducción de 3.7 % frente a 2025), mientras la biomasa sumó 460.9 GWh, la solar 407 GWh y la eólica 130.1 GWh, con crecimientos de 14.5 %, 14.7 % y 27.7 %, respectivamente.

Un extenso campo de paneles solares fotovoltaicos se extiende sobre el terreno árido junto a edificios industriales y una zona residencial bajo un cielo nublado.

La menor capacidad de generación hidroeléctrica afecta tanto la estabilidad de la red eléctrica como la disponibilidad de agua para otros usos esenciales. El aumento de la participación de fuentes térmicas, dependientes del petróleo, añade presión sobre los costos de generación y sobre la seguridad energética, en un contexto donde la sequía amenaza también la producción agrícola y el acceso al recurso hídrico en todo el territorio salvadoreño.

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