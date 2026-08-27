Política

Coincidencias entre la CGT y empresarios: propusieron un diálogo social amplio y una agenda de desarrollo a largo plazo

El cotitular cegetista Jorge Sola y directivos de entidades industriales, metalúrgicas y de comercio debatieron en Rosario a partir del diagnóstico compartido de las dificultades económicas, laborales y sociales del país

La CGT y entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en Rosario
La CGT y entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en Rosario
Guardar

La CGT y diversas entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en la ciudad de Rosario, adonde presentaron un documento que propone “un diálogo social amplio” para enfrentar las dificultades de la economía real e impulsar la producción, el empleo y la competitividad en el país.

Promovido por el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), dirigentes sindicales y representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) debatieron este jueves en el Salón Empresario (AER) de Rosario, como anticipó Infobae, con el objetivo de llegar a coincidencias frente al deterioro productivo y laboral y elaborar un documento consensuado con la idea de que sea entregado al próximo presidente de la Nación, sea quien sea el que llegue a la Casa Rosada en 2027.

PUBLICIDAD

Según señalaron sus organizadores, ambos sectores compartieron la conclusión de que “frente al deterioro de la actividad industrial, la pérdida de empleo, la baja del consumo y la ausencia de espacios para el consenso es necesario recuperar el diálogo para construir una agenda de desarrollo a largo plazo”.

La CGT y entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en Rosario
Javier Martín, Ricardo Diab, Elio Del Re y Jorge Sola, en el encuentro Argentina Produce

En su intervención, Sola destacó que la Argentina perdió más de 300.000 puestos de trabajo formales y más de 30.000 pymes desde diciembre de 2023, mientras planteó que empresarios y trabajadores defienden intereses distintos, pero comparten un objetivo común: “generar más y mejor riqueza para la Argentina”. Desde esa perspectiva, consideró indispensable “un proyecto productivo basado en consensos entre quienes invierten, producen y generan empleo y quienes trabajan”.

PUBLICIDAD

El dirigente sindical advirtió además que no observa “un proyecto hacia la industria ni hacia el comercio”. En esa línea, afirmó: “Hay una oportunidad para corregir ese rumbo y quienes estamos acá somos actores importantes para construir una política productiva”.

Por su parte, Ricardo Diab, presidente de CAME, describió el escenario actual como “muy difícil” para todos los sectores convocados. Al referirse al vínculo entre industria y comercio, sostuvo: “No nos da lo mismo como comercio la venta de productos nacionales o importados, porque cada fábrica que cierra son pérdidas de empleo y cada trabajador que se queda sin ingresos es, a la vez, la pérdida de un consumidor para nosotros”.

La CGT y entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en Rosario
Jorge Sola: "Somos actores importantes para construir una política productiva"

Diab también puso el foco en la estructura del entramado pyme. “La mayoría de las empresas que representamos no tiene más de 10 trabajadores, y cada uno de ellos no es un número porque los consideramos parte fundamental de nuestra existencia. Por eso hoy quienes los representan están con nosotros en búsqueda de una solución a un problema que nos aqueja a todos”, afirmó.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, ubicó la discusión en una escala más amplia y sostuvo que el desarrollo debe abarcar a todos los sectores: “Cuando decimos Argentina Produce es el lugar al que queremos ir; lo pensamos con todos los sectores abrazando a la industria, el comercio, el agro, la ciencia y tecnología. No hay que excluir a nadie y debemos trabajar en el desarrollo de qué tipo de Argentina queremos, que sea con todos”.

Dijo que la expansión de Vaca Muerta debe derramar sobre todo el país y planteó ese proceso como un desafío para todo el sector productivo, al igual que la evolución de la agroindustria. Su definición fue directa: “La industria no es el problema de Argentina, es parte de la solución”.

La CGT y entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en Rosario
La postal final del encuentro Argentina Produce, que reunió a la CGT y empresarios

Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, sostuvo que la Argentina enfrenta al mismo tiempo oportunidades y desafíos. Señaló que el gas, el petróleo, la minería y el agro pueden ayudar a resolver una restricción histórica, pero advirtió que esos sectores por sí solos no alcanzan para los 50 millones de argentinos.

Para Martín, la salida requiere un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología y trabajo calificado. También anticipó que el segundo semestre será “muy complicado” para la industria y expresó preocupación por la falta de medidas destinadas a reactivar la capacidad productiva y el mercado interno, aunque reconoció avances en estabilidad macroeconómica e inflación.

En el documento final de Argentina Produce, la CGT y las entidades empresariales subrayaron la necesidad de fortalecer el empleo formal y aumentar la inversión productiva como condición para consolidar el crecimiento económico y la generación de trabajo, para lo cual instaron a establecer mecanismos de diálogo que incluyan a trabajadores, empleadores y al Estado.

La CGT y entidades empresariales realizaron el encuentro Argentina Produce en Rosario
La CGT y entidades empresariales elaboraron un documento que reivindica el diálogo social

Además, resaltaron que el objetivo final es que los sindicatos puedan exponer sus inquietudes y propuestas, las empresas manifestar sus desafíos—especialmente las pymes—y el Estado asumir un rol activo en la creación de condiciones institucionales que favorezcan la inversión, la producción y la generación de empleo.

Consideraron que la agenda económica nacional debe “estimular la generación de más empleo formal”, promover un “aumento en la productividad y la competitividad” y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. También destacaron la incorporación de tecnología y la reducción de costos de producción para mejorar los ingresos y combatir la informalidad.

El documento concluye con una convocatoria de todos los sectores “a construir una agenda común” orientada a transformar las oportunidades existentes en inversión, producción, empleo y desarrollo federal

Temas Relacionados

CGTEmpresariosDiálogo socialJorge SolaCAMEIndustrialesMetalúrgicosRosarioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Legislatura porteña aprobó una ley que impide a los deudores alimentarios realizar apuestas en línea

Sin el apoyo de La Libertad Avanza, la propuesta del peronismo logró el apoyo de la mayoría del cuerpo legislativo. Los puntos centrales de la nueva norma

La Legislatura porteña aprobó una ley que impide a los deudores alimentarios realizar apuestas en línea

El Gobierno recibe al PRO en Casa Rosada para afianzar la relación antes del año electoral

Se trata del segundo encuentro de la mesa de diálogo que acordaron crear Karina Milei y Mauricio Macri. La conversación se da luego de los triunfos del oficialismo en la Cámara de Diputados

El Gobierno recibe al PRO en Casa Rosada para afianzar la relación antes del año electoral

Diego Santilli recibió a gobernadores del centro del país para destrabar el debate por Zonas Frías

El jefe de Gabinete conversó con Maximiliano Pullaro, Martin Llaryora y Rogelio Frigerio sobre las iniciativas para modificar la ley que regula el subsidio a la energía

Diego Santilli recibió a gobernadores del centro del país para destrabar el debate por Zonas Frías

El Senado votó 67 pliegos judiciales más y retoma el debate por la eliminación de las PASO

La administración libertaria obtuvo el aval para los nombramientos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Sala I de la Cámara Federal porteña, un fuero que puede intervenir en causas de impacto para el Ejecutivo. La Cámara ya aprobó casi 180 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

El Senado votó 67 pliegos judiciales más y retoma el debate por la eliminación de las PASO

Con guiños a las elecciones y un fuerte operativo de seguridad: cómo fue la hermética charla de Javier Milei en una escuela secundaria

Sin cámaras, medios presentes ni versión taquigráfica, el Presidente participó de un foro en la Escuela ORT de Almagro. Medidas estrictas para controlar a los alumnos que asistieron y con oficiales adentro de la institución. Su mención al 2027 y las críticas al marxismo y al periodismo

Con guiños a las elecciones y un fuerte operativo de seguridad: cómo fue la hermética charla de Javier Milei en una escuela secundaria

DEPORTES

Argentina-Turquía por la Copa Davis: cuándo estará lista la cancha, qué pelotas se usarán y todos los detalles de la serie

Argentina-Turquía por la Copa Davis: cuándo estará lista la cancha, qué pelotas se usarán y todos los detalles de la serie

El Tanque Silva vuelve a jugar a los 45 años: el club que lo contrató

Se confirmaron las fechas y horarios de los los cuartos de final de la Copa Sudamericana: cuándo jugará Boca

Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos

El CEO del Atlético de Madrid criticó al entorno de Julián Álvarez y señaló la única manera en la que aceptaría venderlo

TELESHOW

Quiénes son las dos populares influencers que se suman a MasterChef Celebrity

Quiénes son las dos populares influencers que se suman a MasterChef Celebrity

Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

Esteban Lamothe reveló quién será su nuevo compañero en Secreto en la Montaña: “Un chongazo”

INFOBAE AMÉRICA

La Junta Monetaria de Guatemala sube a 4.3% su previsión de crecimiento para 2026

La Junta Monetaria de Guatemala sube a 4.3% su previsión de crecimiento para 2026

“Estamos muy preocupados”: Monseñor Nácher ante ola de crímenes en el país en Honduras

Sequía prolongada disminuyó 34% la generación hidroeléctrica y pone en jaque el equilibrio ambiental en El Salvador

En coordinación con el Ministerio Público, la policía guatemalteca detiene a Mauro Morales Martínez para su extradición a Estados Unidos

La mayoría de los partidos políticos de El Salvador mantiene opacos sus datos de elecciones internas