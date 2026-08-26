El Salvador

El Centro Histórico de San Salvador alcanza el 99% de liberación de calles tras retiro de 1,500 puestos informales

La municipalidad completó la remoción de estructuras y la recuperación de vías en el corazón comercial de la capital, como parte de las acciones del plan integral de revitalización urbana

La municipalidad completó la remoción de estructuras y la recuperación de vías en el corazón comercial de la capital (Cortesía: @alcaldia_ss).
La municipalidad completó la remoción de estructuras y la recuperación de vías en el corazón comercial de la capital (Cortesía: @alcaldia_ss).
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La Alcaldía de San Salvador Centro anunció este miércoles 26 de agosto la culminación de la fase ocho del Plan de Revitalización del Centro Histórico, logrando la liberación del 99% del perímetro del Mercado Central y sus calles aledañas, cifra destacada por el alcalde Mario Durán como prueba del alcance de la intervención.

Durante una conferencia de prensa, Durán remarcó que el proceso incluyó la recuperación de más de tres kilómetros de calles y la remoción de aproximadamente 1,500 estructuras informales que, durante décadas, ocuparon la vía pública en torno al Mercado Central.

“Hoy damos un nuevo paso en el proyecto de revitalización urbana más grande y profunda que ha experimentado nuestra capital”, afirmó el funcionario frente a representantes de la prensa y comerciantes. El edil enfatizó que con la fase ocho se ha alcanzado el 99% de la liberación de todo el Centro Histórico de San Salvador, lo que, según sus palabras, representa “un nuevo capítulo en la recuperación de la ciudad”.

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La fase ocho del plan, ejecutada a partir del 22 de agosto, contempló el desmantelamiento voluntario de puestos en el Mercado Central y la intervención de arterias fundamentales como la Avenida 29 de Agosto, la Décima y Doceava Calle Poniente y las avenidas Séptima, Onceava y Treceava Sur, entre otras.

De acuerdo con Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, en esta etapa también se incluyeron tramos del Pasaje Acosta y calles próximas al Cementerio Los Ilustres, que conectan desde la Calle Gerardo Barrios hasta el Bulevar Venezuela.

El operativo se desarrolló bajo un protocolo previamente comunicado a los vendedores, quienes recibieron notificaciones formales y un plazo para retirar voluntariamente sus estructuras y mercancía. La municipalidad dispuso de 1,500 empleados para asistir en el desmontaje, así como maquinaria especializada para facilitar el proceso, mientras el Mercado Central mantuvo su operación regular, aunque con accesos limitados.

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Vista aérea del Mercado Central de San Salvador y sus alrededores despejados, tras la intervención que permitió liberar el 99% del perímetro como parte de la fase ocho del plan de revitalización del Centro Histórico (Cortesía: @alcaldia_ss).
Vista aérea del Mercado Central de San Salvador y sus alrededores despejados, tras la intervención que permitió liberar el 99% del perímetro como parte de la fase ocho del plan de revitalización del Centro Histórico (Cortesía: @alcaldia_ss).

Uno de los elementos distintivos de la intervención fue el trato directo y la búsqueda de consensos con el sector comercial informal. La alcaldía sostuvo una docena de reuniones previas con los vendedores para garantizar transparencia y participación, según datos proporcionados por la oficina de prensa municipal.

El alcalde Mario Durán enfatizó que “los tiempos de la anarquía y el desorden han terminado” y que la transformación del entorno del Mercado Central representa “la movilización voluntaria más grande e importante de la historia de nuestra ciudad”.

¿En qué consiste el Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador?

El Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador es un macroproyecto impulsado por la Alcaldía de San Salvador Centro y el Gobierno de El Salvador. Su objetivo principal es el reordenamiento del comercio informal, la recuperación del patrimonio arquitectónico y la modernización urbana de la capital.

El proceso inició formalmente en 2015, bajo la gestión del entonces alcalde y actual presidente Nayib Bukele, quien promovió la primera reubicación masiva de comerciantes y la remodelación de plazas emblemáticas como Gerardo Barrios, Libertad y Morazán. Durante esta primera etapa también se instalaron sistemas de iluminación arquitectónica en edificios históricos.

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), es parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico, el cual reforzó a la modernización cultural y urbana en el corazón de San Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa).
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), es parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico, el cual reforzó a la modernización cultural y urbana en el corazón de San Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa).

A partir de 2021, la administración de Mario Durán dio continuidad y aceleró el plan, dividiéndolo en fases consecutivas. En 2022, se aprobó la normativa para delimitar zonas libres de ventas informales y se construyó el Mercado Hula Hula. Entre 2023 y 2024, se peatonalizaron decenas de calles y se inauguraron nuevos espacios como la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y el Jardín de Centroamérica.

En 2026, las fases recientes del plan han tenido como eje la intervención del Mercado Central, considerado el corazón de la economía popular de la ciudad. Según datos de la municipalidad, más de 200 cuadras han sido recuperadas y más de 100 edificios históricos han sido liberados a lo largo del proceso.

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