Dibu Martínez negocia su salida a otro club de la Premier League en medio de su incómoda situación en Aston Villa

Dibu Martínez fue ofrecido al Chelsea (REUTERS/Scott Heppell)

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Después de volver a ser protagonista con la selección argentina en el Mundial, y de ser la figura del equipo en la definición de la Copa del Mundo ante España, el futuro de Dibu Martínez es incierto. Aún cuando la temporada en Europa se puso en marcha. Sin jugar desde que regresó al Aston Villa, al parecer su etapa en el club de Birmingham parece estar llegando a su final.

En las últimas horas, una novedad generó expectativa. Según informó el periodista David Ornstein del medio The Athletic, Martínez fue ofrecido a Chelsea y el club de Stamford Bridge evalúa su fichaje en un momento en que el arquero argentino de 33 años no seguiría en Aston Villa después de que se frustrara a comienzos de mes una transferencia a Juventus y de que los Villanos incorporaron a uno de los guardametas con mejor rendimiento en el Mundial que se jugó en Norteamérica.

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La situación quedó expuesta por una serie de movimientos ya consumados en Villa Park. El conjunto que dirige Unai Emery fichó a Zion Suzuki, arquero de la selección de Japón durante la reciente Copa del Mundo, desde Parma para asumir la titularidad en el tiempo, mientras que Marco Bizot fue el arquero que empezó el domingo en el debut del equipo en la Premier League ante Brighton & Hove Albion.

Según el sitio deportivo de The New York Times, el ex Arsenal lleva la última semana entrenándose por separado, mientras sus representantes y Aston Villa buscan una salida. Hay que recordar que la operación con uno de los grandes clubes del fútbol italinao no prosperó pese a que ambos clubes habían mantenido conversaciones por un posible traspaso.

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Martínez durante la final del Mundial entre Argentina y España (EFE/ Angel Colmenares)

Chelsea abrió la temporada con Robert Sánchez como titular en la victoria por 3-2 ante Fulham. Según remarcaron los medios inglés, el arquero español tuvo responsabilidad en los dos goles del local, aunque el equipo dirigido por Xabi Alonso se llevó el partido. En ese puesto, el club de Londres también cuenta con Mike Penders, arquero de 21 años que regresó este verano tras una cesión en Strasbourg. El joven fue suplente en Craven Cottage.

La posible salida del campeón del mundo no es un episodio aislado de este mercado. Martínez ya había intentado marcharse el verano pasado, cuando Manchester United mantuvo conversaciones con él y presentó una oferta de préstamo en el tramo final de la ventana de transferencias, propuesta que fue rechazada por el club que se coronó campeón de la Europa League la pasada campaña.

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Dibu llegó a Aston Villa en septiembre de 2020 procedente de Arsenal y desde entonces acumuló 256 partidos con el club. Su eventual salida se sumaría a una renovación profunda del plantel, del que ya se marcharon otras figuras como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa y Lucas Digne.

El argentino tuvo otra temporada central en los resultados del equipo. Su rendimiento contribuyó al cuarto puesto en la Premier League y al título en la competencia europea, una combinación que devolvió al conjunto de Unai Emery a la Champions League para la campaña 2026-2027.

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El corresponsal de Aston Villa Jacob Tanswell describió al medio estadounidense que el proceso es como una despedida prolongada. Según su análisis, desde el verano pasado la salida del arquero parecía una cuestión de cuándo y no de si ocurriría, después de que aguardara en el cierre del mercado una llamada de Manchester United que nunca llegó.

Emery confirmó que Martínez busca una salida del Aston Villa (REUTERS/Teresa Kroeger)

Durante la temporada, Martínez recompuso su relación con el club. Esa etapa coincidió con una nueva clasificación a la Champions League y con la conquista europea, en una imagen que el diario destacó como posible despedida: el arquero levantando a Emery en hombros tras la victoria ante Freiburg.

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La posición de Aston Villa cambió con el paso de las semanas. Al inicio del verano en Europa, la entidad quería retener al internacional argentino y Emery seguía considerándolo el mejor arquero del mundo, al punto de transmitir a representantes de otros objetivos para el puesto que creían que continuaría. Esa perspectiva se modificó cuando Martínez volvió a insistir con su salida y avanzó en contactos con Juventus. Villa entonces resolvió concederle ese deseo y cerró la llegada de Suzuki como reemplazante.

“Nos transmitió la posibilidad de tener otro reto en su carrera”, dijo el DT español en alusión a la conversación mantenida con el arquero. Emery precisó que este interés por buscar nuevos horizontes no es reciente: “No solo ahora, también el año pasado estaba pensando en la posibilidad de cambiar, pero no lo hizo y tuvo un rendimiento fantástico con nosotros”.

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El obstáculo apareció cuando la operación con el club italiano se cayó. Ese desenlace dejó a Suzuki y Martínez en la misma plantilla y abrió el escenario actual: Chelsea analiza si convierte esa oferta en una negociación concreta.