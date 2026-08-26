La Habana desde adentro: sobrevivir desde una torre de apartamentos

Sobre la azotea del edificio donde reside, Frank Alfonso, de 39 años, espera con su linterna encendida a que la energía eléctrica regrese tras uno de los apagones de julio. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
26 Ago, 2026 09:45 a. m. EST
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Thalia Castillo, de 28 años, atiende a su bebé en la cocina de su casa mientras espera durante horas a que la energia eléctrica regrese.(Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Juan Carlos Portuondo, de 36 años, an electrician, and Maria Teresa Marti, de 32, pasan en familia en un pequeño cuarto un apagón que afectó La Habana en julio de 2026. Su única luz, es una lámpara que funciona con pilas. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Lazaro Herrera, 26, carga una bateria portatil que mantiene cerca de si por los constantes apagones que sufre el país caribeño. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Residentes de un edificio de apartamentos se concentran para ver un partido de la pasada Copa del Mundo 2026, cuya televisión está conectada a una fuente de poder alterna. Los apagones afectan el ritmo normal de vida de los cubanos. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Acostumbrados a estos apagones, los residentes han normalizado la precaria situación que atraviesa la isla desde 2024. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Frank Alfonso, 39, fuma un cigarro a la vista de una lúgubre luz roja que utiliza como úncia fuente de iluminación en medio de la noche y los apagones. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Vecinos usan la poca carga que resta en sus celulares para atravesar los apagones de la ciudad. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
La precaria situación de servicios básicos, ha llevado los pobladores de algunos apartamentos a colocar barriles sobre las entradas a sus viviendas para almacenas agua ante la escasez del recurso. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Leosdan Sanchez, 54, padre de tres pequeños, prepara colchones y sábanas sobre el suelo, donde se preparan para dormir en medio de un apagón. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Maria Teresa Marti, de 32 años, entre una escasa luz intenta preparar un mango para compartirlo con sus hijos mientras esperan que la energía eléctrica llegue a sus vidas nuevamente. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)