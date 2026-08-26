La Habana desde adentro: sobrevivir desde una torre de apartamentos

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UCI del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica alcanza el 100% de ocupación y deja pacientes graves en espera El centro pediátrico atiende a 16 menores en estado crítico y mantiene dos traslados diferidos, mientras el área de hospitalización supera su capacidad habitual con 86 pacientes y una ocupación de 104%

Comisión de Bancos y Seguros en Honduras alerta sobre proliferación estafas de inversión La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población hondureña ante la proliferación de posibles esquemas fraudulentos de inversión y captación de dinero, y pidió verificar que las personas o empresas que ofrecen estos servicios cuenten con la autorización correspondiente antes de entregar recursos.

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta a 608 adolescentes remitidos a juzgados en 2026 La estadística de la PNC registra un promedio de 2,6 menores al día vinculados con extorsión, homicidio, asaltos y armas prohibidas, un dato que la institución atribuye al reclutamiento criminal

El Gobierno de Guatemala descarta invitar a los Nansana Dance Kids y ellos responden con muestras de cariño La decisión fue confirmada este lunes 24 de agosto por el presidente Bernardo Arévalo, tras una evaluación del Instituto Guatemalteco de Turismo que no contempló su llegada en la agenda inmediata