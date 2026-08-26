¿Cómo saber si tenés deudas impagas? La guía para consultar gratis tu historial en el Banco Central y regularizar tu situación financiera

El aumento de la mora volvió a poner el foco sobre la capacidad de pago de hogares y empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un escenario marcado por el aumento de la mora y las dificultades para cumplir con los pagos, conocer qué información registra el sistema financiero sobre cada persona cobra mayor relevancia. Los atrasos en tarjetas, préstamos y otras obligaciones no sólo representan una deuda pendiente: también quedan reflejados en los antecedentes que consultan bancos y otras entidades antes de otorgar nuevo financiamiento.

El deterioro en el cumplimiento de los compromisos financieros vuelve así a poner el foco sobre el historial crediticio. Revisarlo permite saber si existen deudas informadas, conocer la calificación asignada a cada obligación y detectar atrasos o incluso datos incorrectos que todavía permanecen registrados.

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La morosidad en la Argentina llegó a su nivel más alto en el primer semestre del año, aunque luego de haber acumulado 19 meses en alza, en junio se mantuvo sin cambios en 12,8%, de acuerdo con el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central (BCRA) De todos modos, el contexto sigue preocupando y reavivando las dudas sobre la disponibilidad de crédito y la situación financiera de hogares y empresas. En ese escenario, los antecedentes de cada cliente adquieren importancia porque pueden determinar no sólo si una persona accede o no a financiamiento, sino también las condiciones que recibe.

El perfil crediticio funciona como una radiografía de la situación financiera de una persona o una empresa. Es una referencia que utilizan bancos, entidades financieras, comercios y prestadores de servicios antes de autorizar préstamos, emitir tarjetas o establecer límites de consumo. También puede tener incidencia en otras operaciones, como un alquiler, donde suele solicitarse un informe antes de concretar el contrato.

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Pero esa información no se limita a mostrar si una persona tiene una deuda. También refleja la puntualidad en los vencimientos, el tipo y la cantidad de productos financieros utilizados, las demoras registradas y las solicitudes recientes de nuevos créditos. Estos antecedentes pueden incidir sobre el monto de un préstamo, la tasa de interés, los plazos y otras condiciones ofrecidas.

En medio del avance de la mora, existen alternativas gratuitas para que cada persona pueda conocer qué información aparece a su nombre. Una de las principales es la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), que permite consultar la situación crediticia mediante el CUIT o CUIL.

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Cómo consultar la Central de Deudores del Banco Central

La Central de Deudores permite acceder a información sobre deudas bancarias, tarjetas de crédito y cheques rechazados de los últimos 24 meses. La consulta no tiene costo y sólo requiere ingresar el CUIT o CUIL correspondiente.

El resultado muestra las obligaciones informadas y permite identificar qué entidad reportó cada deuda. De esta manera, cualquier persona puede verificar qué información aparece asociada con su identificación y comprobar si coincide con su situación real.

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La página web de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina permite a los usuarios consultar su situación crediticia consolidada de forma rápida y sencilla. (BCRA)

Uno de los principales datos que ofrece el sistema es la clasificación de cada obligación. El Banco Central utiliza una escala que va del 1 al 6, determinada según el cumplimiento de los compromisos y los días de atraso.

La Situación 1 corresponde a quienes se encuentran al día con sus pagos.

La Situación 2 comprende atrasos menores

La Situación 3 refleja problemas de pago.

A partir de allí aumenta el nivel de deterioro.

La Situación 4 representa un alto riesgo de incobrabilidad

La Situación 5 corresponde a una deuda incobrable

La Situación 6 identifica obligaciones consideradas incobrables por razones técnicas.

Esta clasificación permite conocer rápidamente cómo aparece informada una deuda dentro del sistema financiero. A la vez, saber qué entidad reportó la obligación resulta especialmente útil cuando figura un compromiso que la persona considera cancelado o cuando los datos no coinciden con su situación.

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La consulta también permite revisar la evolución de los antecedentes durante los últimos 24 meses. De esa forma, es posible observar las obligaciones registradas en ese período y detectar atrasos que pueden continuar formando parte del historial incluso después de regularizar un pago.

Qué otros registros se pueden revisar

La Central de Deudores no es la única fuente disponible para conocer los antecedentes propios. También existen burós de crédito privados que reúnen información sobre personas y empresas y permiten acceder a los datos registrados.

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Uno de ellos es Veraz (Equifax). De acuerdo con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, el usuario puede solicitar gratuitamente un informe completo cada seis meses. El trámite puede realizarse por teléfono o mediante su página oficial.

El reporte de Veraz tiene un alcance diferente al registro del Banco Central. Además de información relacionada con el sistema financiero, puede incluir consultas realizadas por terceros y obligaciones con comercios que se encuentran fuera del circuito financiero formal.

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Otra alternativa es Nosis, que también debe facilitar el acceso gratuito al informe propio. La consulta puede realizarse mediante la aplicación Mi Nosis o desde su sitio web.

Los datos disponibles en cada registro no necesariamente son idénticos. Algunas compañías informan sus operaciones a una base determinada y no a todas. Por ese motivo, los distintos mecanismos pueden aportar información complementaria sobre la situación de una persona.

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Mientras la Central de Deudores concentra información vinculada con obligaciones dentro del sistema financiero y muestra la clasificación asignada, los registros privados pueden incorporar antecedentes provenientes de otros ámbitos.

Cómo influye la calificación al momento de pedir un crédito

El perfil crediticio es uno de los elementos que las entidades pueden analizar cuando una persona solicita financiamiento. Una buena calificación puede ampliar las posibilidades de conseguir créditos personales, hipotecarios o prendarios y también influir sobre las tasas, los montos disponibles y los plazos ofrecidos.

Una calificación crediticia negativa puede dificultar el acceso a préstamos, tarjetas, compras financiadas y otras operaciones (Montaje Infobae)

La información puede tener incidencia además en determinadas compras u operaciones. Los antecedentes financieros pueden ser considerados al solicitar una tarjeta, comprar en cuotas, financiar la adquisición de un vehículo o presentar documentación para alquilar un inmueble.

En sentido contrario, un historial crediticio negativo puede dificultar el acceso a productos financieros y elevar el costo del financiamiento. Una persona con atrasos puede encontrar condiciones más exigentes al momento de solicitar un nuevo crédito.

Las demoras no son el único factor que puede formar parte de la evaluación. Mantener al día los pagos de servicios y tarjetas contribuye a construir los antecedentes financieros, mientras que los incumplimientos quedan registrados incluso cuando luego se cancela la obligación.

La ausencia de productos financieros activos también puede dificultar la construcción de antecedentes. Al mismo tiempo, solicitar varios préstamos en un período corto puede ser interpretado como una señal de un eventual incremento del riesgo.

Las entidades suelen procesar esta información de manera automática. Por eso, un pago fuera de término puede afectar la calificación durante varios meses, aun después de regularizar la obligación.

Qué hacer si tenés pagos pendientes

Si al realizar la consulta aparece una deuda que efectivamente está pendiente, el primer paso es identificar qué entidad informó la obligación y cuál es la situación asignada. La Central de Deudores permite conocer ambos datos y verificar el nivel de atraso registrado.

A partir de esa información, regularizar el compromiso permite evitar que continúe aumentando el tiempo de demora y que la obligación avance hacia una categoría de mayor riesgo dentro de la clasificación utilizada por el Banco Central.

La situación adquiere especial importancia cuando existen varias obligaciones al mismo tiempo. Tarjetas de crédito, préstamos y otros compromisos pueden tener vencimientos diferentes, por lo que revisar los productos contratados y las fechas de pago permite identificar cuáles presentan atrasos.

Una vez cancelada la obligación, la modificación de los antecedentes no necesariamente se refleja de manera inmediata. El comportamiento frente a los vencimientos forma parte del historial financiero y un atraso puede continuar apareciendo durante un período, aun después de que el pago se regularice.

Por eso, después de cancelar una deuda también se puede volver a consultar la Central de Deudores para verificar la información registrada. Si el pago ya se realizó pero la obligación continúa informada de manera incorrecta, corresponde avanzar con los mecanismos disponibles para solicitar la actualización o rectificación de los datos.

Para estos casos existen mecanismos destinados a solicitar la actualización o rectificación de la información. Argentina.gob.ar - Datos Personales brinda información sobre la Ley 25.326 y los procedimientos disponibles para corregir datos incorrectos o desactualizados.

Defensa del Consumidor también ofrece orientación y mecanismos de gestión cuando una deuda ya saldada continúa apareciendo dentro de los antecedentes crediticios.

Qué consecuencias puede tener un historial negativo

Una calificación desfavorable puede generar dificultades concretas al momento de buscar financiamiento. Puede limitar las posibilidades de acceder a nuevos productos, derivar en costos más altos o generar condiciones más exigentes.

Los efectos también pueden aparecer en operaciones habituales. Los antecedentes negativos pueden complicar las compras en cuotas, la adquisición de un vehículo o el alquiler de un inmueble, además de reducir las alternativas disponibles cuando se solicita un préstamo.