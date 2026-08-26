El meteorito que parecía oro: la insólita historia de una roca de 17 kilos hallada en Australia que revela los orígenes del Sistema Solar

El meteorito Maryborough fue descubierto en Australia y pesa 17 kilos con una antigüedad de 4.600 millones de años según los análisis científicos

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La búsqueda de oro en el interior australiano suele estar acompañada de relatos de fortuna, perseverancia y decepciones. Sin embargo, pocos episodios igualan el caso de David Hole, un hombre que, convencido de haber encontrado una gigantesca pepita, terminó sin oro pero con un trozo de la historia más antigua del Sistema Solar.

La pieza rojiza y pesada que descubrió resultó ser un meteorito de 17 kilogramos formado hace aproximadamente 4.600 millones de años, casi en simultáneo con el nacimiento de los planetas.

La historia comenzó en 2015, cuando Hole decidió explorar la zona de Maryborough, en el estado de Victoria, utilizando un detector de metales. En una región de arcilla amarilla, su aparato detectó una roca de apariencia inusual y considerable peso.

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David Hole buscaba oro cuando halló una roca imposible de abrir que terminó siendo un meteorito formado en el inicio del Sistema Solar

El hallazgo despertó de inmediato la esperanza de estar frente a un tesoro: “Convencido de que podía tratarse de una enorme pepita de oro, decidió llevársela a su casa para intentar descubrir qué escondía en su interior”.

Durante años, el descubridor intentó abrirla con todas las herramientas a su alcance: una sierra para rocas, una amoladora angular, un taladro, ácido y hasta un martillo. Nada funcionó, y la roca terminó relegada a una estantería, olvidada entre otros recuerdos de la búsqueda.

El enigma de una roca imposible de abrir

El misterio se resolvió cuando Hole llevó la pieza al Museo de Melbourne, donde especialistas como Bill Birch y Dermot Henry la analizaron. El peso y la forma exterior de la roca, junto con la presencia de hendiduras y marcas conocidas como regmagliptos, llevaron a sospechar que no era terrestre.

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Los regmagliptos se producen cuando los meteoritos atraviesan la atmósfera a gran velocidad: el rozamiento genera un intenso calentamiento que funde parcialmente la superficie, originando una corteza oscura y profundamente marcada.

El ejemplar contiene regmagliptos marcas producidas al ingresar a la atmósfera y que ayudan a diferenciar un meteorito de una roca terrestre

“Su aspecto exterior, con hendiduras y marcas, encajaba con el de los objetos que se calientan y se deforman al atravesar la atmósfera”, explicó Henry. El análisis confirmó que se trataba de un meteorito y el ejemplar pasó a llamarse Maryborough, en homenaje a la localidad donde fue hallado.

Este meteorito, de unos 39 centímetros de longitud y 17 kilogramos de peso, fue clasificado como una condrita ordinaria H5. Se trata de una de las variedades más estudiadas por la ciencia, caracterizada por contener cóndrulos: pequeñas estructuras minerales que se formaron en las primeras etapas del Sistema Solar. Los cóndrulos son testigos únicos de un tiempo en el que el polvo cósmico comenzó a agruparse y dar origen a los planetas.

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La importancia de estos meteoritos radica en que conservan materiales prácticamente intactos desde hace miles de millones de años.

Bill Birch, uno de los geólogos que participó en el análisis, subrayó la rareza de la muestra: “Si vieras una roca así en la Tierra, no debería pesar tanto”. El Maryborough es uno de los 17 meteoritos registrados en la región de Victoria y la segunda mayor masa condrítica hallada allí, solo superada por un ejemplar de 55 kilos. Para los científicos, estos hallazgos ofrecen la forma más directa y accesible de estudiar el espacio exterior: “Los meteoritos ofrecen la forma más barata de explorar el espacio”.

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Un viaje de miles de millones de años hasta Australia

El meteorito se habría originado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter tras una colisión que alteró su trayectoria espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antigüedad del Maryborough es uno de los aspectos que más llamó la atención de los especialistas. Los estudios realizados en el museo permitieron fechar su formación en unos 4.600 millones de años, una edad que lo sitúa prácticamente en el mismo momento en que comenzó el proceso de formación del Sistema Solar.

Los investigadores creen que el fragmento se originó en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Allí, tras una colisión con otro cuerpo celeste, fue expulsado de su órbita y comenzó un recorrido que lo llevó a cruzar el espacio interestelar hasta terminar en la Tierra.

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La llegada del meteorito a nuestro planeta no fue inmediata. Las estimaciones señalan que permaneció entre 100 y 1.000 años sobre la superficie terrestre antes de que Hole lo encontrara. Durante ese tiempo, la pieza atravesó lluvias, vientos y cambios de temperatura sin perder sus marcas características ni alterar su composición interna.

Los científicos clasificaron a Maryborough como una condrita ordinaria H5 tipo de meteorito que conserva materiales primitivos del polvo solar

El hallazgo permite a la ciencia acceder a materiales originales que existían antes de la formación de los planetas, una ventana inigualable para reconstruir cómo era el entorno en el que comenzó a gestarse el sistema que hoy habitamos.

La composición de las condritas ordinarias como la Maryborough es especialmente apreciada en la investigación planetaria. Al contener cóndrulos y otros minerales primitivos, ofrecen pistas sobre la química y la física de la nebulosa solar original, el gigantesco disco de polvo y gas que dio origen al Sol y a los cuerpos que lo rodean.

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El meteorito, con su masa y estructura, condensa la historia de la materia cósmica y permite rastrear los procesos que llevaron al ensamblaje de la Tierra.

El artículo científico que describe el Maryborough situó su formación en la etapa primordial del Sistema Solar y propuso que el impacto que lo desvió de su órbita pudo estar relacionado con los primeros grandes movimientos de asteroides y planetesimales, cuando el sistema era aún un entorno caótico y violento. La investigación también calculó la “edad terrestre” del meteorito, el tiempo transcurrido desde su llegada a la superficie, en un rango de cien a mil años.

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Ciencia, oportunidad y valor cósmico

El hallazgo muestra la importancia de analizar cada muestra ya que fragmentos de la historia cósmica pueden ocultarse en el entorno cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de David Hole muestra que la ciencia puede aparecer en los lugares más inesperados y que la perseverancia, aunque guiada por la búsqueda de oro, puede conducir a descubrimientos de valor incalculable.

La historia de la roca imposible de abrir es también una lección sobre la importancia de la identificación y el análisis antes de descartar una muestra. Una piedra de aspecto extraño puede contener información sobre los orígenes del planeta y la evolución de los materiales que forman la base de la vida.

El interés del Maryborough trasciende su tamaño o peso. Es un testigo del tiempo y un archivo de la historia cósmica, capaz de revelar detalles sobre el entorno químico y físico en el que se inició la formación planetaria.

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El hallazgo conecta con el futuro de la exploración espacial, donde la utilización de recursos extraterrestres podría ser clave para misiones humanas y robóticas. Además, ofrece una narrativa atractiva sobre la relación entre la curiosidad humana, la investigación científica y el patrimonio natural.

Mientras la pieza se exhibe en el museo, su historia inspira a quienes sueñan con encontrar tesoros y a quienes buscan respuestas sobre los orígenes del universo.

La trayectoria del Maryborough, desde el cinturón de asteroides hasta una estantería en Australia, confirma que todavía quedan fragmentos del pasado más remoto esperando ser reconocidos y estudiados.