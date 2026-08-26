Escándalo durante un clásico en Brasil por un brutal topetazo en el aire al minuto de juego que mandó a un futbolista al hospital: “Fue un acto malicioso y desleal”

Tressoldi sufrió una dura caída tras chocar con el defensor del equipo rival y debió abandonar el campo minutos más tarde

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En el arranque del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil, un incidente protagonizado por el defensor central Ruan Tressoldi encendió las alarmas en el fútbol brasileño. El zaguero de 27 años debió ser reemplazado bajo el protocolo de conmoción cerebral apenas iniciado el encuentro, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza producto de un empujón de Kaio Jorge. La situación generó reacciones inmediatas tanto en los protagonistas como en la dirigencia de ambos clubes, que cruzaron declaraciones luego del partido.

El accidente se produjo en el primer minuto de juego. Ruan Tressoldi saltó para disputar un balón aéreo en el área, pero recibió un empujón por la espalda de Kaio Jorge, delantero de Cruzeiro. El defensor perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra el césped sin tener posibilidad de protegerse. Tras quedar tendido en el campo y recibir atención médica, intentó reincorporarse y continuar en el partido, aunque el cuerpo técnico del Atlético Mineiro decidió sustituirlo a los 19 minutos como medida preventiva al ver que el jugador no se encontraba en condiciones de seguir.

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La aplicación del protocolo de conmoción cerebral, implementado en el fútbol brasileño bajo la normativa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y respaldado por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB), permitió a Atlético Mineiro realizar un cambio adicional sin que contara dentro del límite habitual de sustituciones, según detalló el medio brasileño GE. El defensor Vitao ingresó en reemplazo de Tressoldi, quien fue trasladado en ambulancia al hospital MaterDei, en Belo Horizonte, para someterse a estudios de imagen y descartar lesiones graves.

El futbolista Ruan Tressoldi informó en sus redes sociales que se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica en un hospital de Brasil.

En declaraciones en zona mixta recogidas por ESPN, el vicepresidente de fútbol de Atlético Mineiro, Paulo Bracks, expresó: “Vamos, lo más importante es que, según la información del Departamento Médico, se espera que reciba el alta pronto y que no ha sufrido ninguna consecuencia grave”. El dirigente cuestionó la acción de Kaio Jorge y remarcó: “No cabe duda de que fue un acto malicioso y desleal, y no lo vamos a aceptar. Ante todo, es un compañero, no hay rivalidad. La integridad física está por encima de la rivalidad”. Además, agregó: “No es la primera vez que este hombre hace esto, ni siquiera la segunda. Así que, para nosotros, fue un acto malicioso y desleal, y podríamos estar aquí ahora mismo hablando de una lesión grave en la columna cervical, y gracias a Dios que no ocurrió”.

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Bracks anticipó que el club presentará un reclamo formal ante las autoridades deportivas: “Además de notificar oficialmente al comité de arbitraje para el análisis de la jugada, el análisis del VAR y el desempeño de todo el equipo arbitral, consultaremos con nuestro departamento legal para determinar si procede presentar una denuncia por infracción”.

Por su parte, el director deportivo de Cruzeiro, Bruno Spindel, respondió a las acusaciones de su par de Atlético Mineiro. En zona mixta, Spindel señaló: “Lamento profundamente la declaración de la directiva contraria, que buscaba influir en la cancha y el arbitraje, y crear un ambiente negativo para el próximo partido. Cruzeiro siempre querrá ganar en la cancha, confía en la CBF y jamás participará en ninguna conducta que busque ganar fuera de la cancha”. El directivo también hizo referencia a la situación de Bruno Rodrigues, jugador de Cruzeiro hospitalizado por una colisión durante el mismo encuentro: “Esta estrategia para presionar al arbitraje, a la cancha y a la CBF, para influir en el partido de vuelta, no funcionará con Cruzeiro, y no lo aceptaremos”.

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El Mineiro volverá a enfrentar al Cruzeiro por el duelo de vuelta y se espera un parte médico oficial del club (Reuters)

El propio Ruan Tressoldi se manifestó públicamente tras la atención médica. En una publicación en sus redes sociales, el defensor agradeció el apoyo y la rápida asistencia recibida: “Gracias a Dios me llevaron al hospital, me hicieron exámenes y todo bien. Gracias por su preocupación, familia, parientes y amigos”. Además, expresó su malestar por la acción de su rival: “La diferencia es simple: por un lado, los que compiten en el campo; por otro, los que buscan ventaja mediante el juego sucio. Al final, el carácter también entra en juego: este marcador no miente. Y tampoco lo hace el historial de este personaje sin escrúpulos”.

La jugada, ocurrida en el estadio Mineirao, motivó un debate sobre la aplicación de los protocolos de seguridad y la responsabilidad de los futbolistas dentro del campo. De acuerdo a la información publicada por Ge, el club aguardará el parte definitivo del departamento médico para determinar el tiempo de recuperación y el eventual regreso de Tressoldi a la actividad deportiva. El partido concluyó igualado 1 a 1 y la serie se definirá el próximo martes en el campo de Atlético Mineiro. Las autoridades de la CBF y los organismos disciplinarios deberán analizar las acciones y las denuncias presentadas tras el clásico.

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