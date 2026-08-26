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El presidente del Barcelona presionó al Atlético Madrid por el fichaje de Julián Álvarez: “Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”

Joan Laporta habló de las negociaciones que mantiene con el conjunto colchonero por el delantero argentino y ratificó el interés por hacerse con sus servicios

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En medio del clima de tensión que se vive en España por el futuro de Julián Álvarez, el FC Barcelona dio un nuevo paso en la disputa con el Atlético Madrid por el argentino. Después de que trascendiera la ausencia del jugador del entrenamiento de este miércoles, el conjunto azulgrana publicó en sus redes sociales nuevas declaraciones de Joan Laporta en las que el presidente explicó la posición del club respecto a la posible incorporación de La Araña y las gestiones realizadas con el Atlético de Madrid.

En el mensaje difundido por el club, Laporta fue directo: “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho”, afirmó el dirigente.

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En su intervención, el directivo culé detalló los pasos seguidos por la directiva azulgrana desde el inicio del mercado de fichajes. El presidente subrayó el respeto institucional hacia el Atlético de Madrid y relató cómo se formalizó la propuesta por Julián Álvarez: “Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje”, explicó en el comunicado.

Sin embargo, en los últimos días, la operación ha sumado un nuevo capítulo tras conocerse que el Atlético de Madrid habría entablado conversaciones con otros clubes, como el Arsenal, por el delantero argentino. Laporta abordó este aspecto en su declaración: “Dicho esto, pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en ‘stand by’. ¿Qué ha pasado? Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es ‘vox populi’ que el jugador quiere venir al Barça. Esta situación ha creado mucho ruido que no es motivado por acciones del Barça. Hablamos con Enrique Cerezo y luego él habló. Yo a él lo aprecio mucho y quiero decir que el Barça ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos hecho lo mismo que hacemos con otros clubes. Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente; sigue en caso de que el Atleti quiera vender al jugador”, puntualizó el presidente blaugrana.

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Julián Álvarez no se presentó al último entrenamiento (Efe)
Julián Álvarez no se presentó al último entrenamiento (Efe)

En paralelo al mensaje presidencial, el técnico Hansi Flick también se refirió a la situación del mercado y a la importancia de Álvarez en la agenda azulgrana. En rueda de prensa recogida por Mundo DeportivoFlick respaldó la postura institucional: “El presidente dijo ayer un mensaje claro. Y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo con ello”, afirmó el entrenador, alineándose con la directiva.

El FC Barcelona mantiene su oferta y la expectativa por una posible decisión del Atlético de Madrid en los días finales del mercado (El libro de pases cierra el 1 de septiembre). Tanto la directiva como el cuerpo técnico han coincidido en remarcar el interés por Julián Álvarez, pero también han reiterado que la operación se desarrollará bajo principios de respeto institucional y sin acciones precipitadas. Cabe destacar que la oferta que presentó la entidad catalana se situaba cerca de los 100 millones de euros y, según detalló el medio Sport, el FC Barcelona no irá en búsqueda de un “Plan B”.

Durante la rueda de prensa previa previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao, Hansi Flick fue consultado en repetidas ocasiones por la situación de Álvarez. El técnico insistió en focalizar su discurso en el estado general del plantel y en el trabajo de la directiva: “Yo no quiero hablar de Julián. Solo me importa la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos en este mercado y nuestro objetivo es claro, pero el club también tiene que pensar en el futuro. No solo para el presente”.

Finalmente, Sport informó que el presidente culé pidió paciencia a Deco y aconsejó esperar hasta el final del mercado por la posibilidad de incorporar a Álvarez. Si la operación no se concreta en estos días, Deco y Flick contemplan esperar hasta el mercado de invierno para volver a analizar la situación. El club prioriza la serenidad y prefiere evitar movimientos apresurados que puedan comprometer la economía o la estabilidad deportiva de la entidad en los próximos años.

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