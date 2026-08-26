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Flor Vigna en crisis en La Casa de los Famosos en México: “Me quiero ir”

Luego de días intensos con sus compañeros, la cantante contó sus deseos de abandonar la competencia y se sinceró frente a la cámara del reality

Luego de días intensos dentro del reality, Flor Vigna se sinceró frente a la cámara y contó que quiere abandonar su lugar en el certamen (La Casa de los Famosos México - Televisa)
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Desde su ingreso a La Casa de los Famosos México, Flor Vigna volvió a instalarse como una de las protagonistas indiscutidas, esta vez en tierras mexicanas y con una audiencia internacional pendiente de cada movimiento. Fiel a su estilo, la artista argentina supo reinventarse y adaptarse a las reglas del juego. Sin embargo, lejos de conformarse con la exposición y las estrategias típicas del reality, Flor sorprendió a todos al confesar, en un momento de vulnerabilidad, sus ganas de abandonar la competencia, dejando al descubierto el impacto emocional de la convivencia bajo presión.

El episodio se dio luego de una fuerte discusión con Mariana Ochoa, quien la acusó abiertamente de aprovecharse de su relación con Ese Pérez para fabricar un romance y generar contenido. La tensión, sumada al desgaste de la dinámica diaria, llevó a Flor a sincerarse en un momento de soledad frente a la cámara. “Bueno, mi gente, perdón por decirles que me quiero ir. La verdad es que la estoy pasando muy mal, pero estoy muy agradecida a todo México, a todo mi país también por estar votando”, comenzó diciendo frente a la cámara.

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“Es la segunda vez que me devolvieron acá y yo estoy muy agradecida. Lo que quiero decir es que no me quiero quedar a toda costa. No quiero empezar a tirar mierda, no quiero inventar... Ahora, si me tiran mierda, yo voy a responder”, expresó con honestidad, dejando en claro que su integridad estaba por encima de cualquier estrategia televisiva.

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
La artista expresó sus deseos de abandonar el reality (X)

En su descargo, Flor detalló las situaciones que la llevaron a ese límite, mencionando momentos de tensión con Yanet García y la propia Ochoa. “Como hoy Yanet me estaba gritando con los platos y le dije: ‘Ey, trátame bien’. O por ejemplo, esta señora me estaba pidiendo a través de Aldo (De Nigris) el top negro, la boina. Obvio que te lo presto, mi amor, pero te lo presto si primero hablamos de lo que dijiste ayer. Y hoy ella me cambiaba todas las palabras. No, eso es lo que vos interpretaste. No, vos dijiste que yo lo usaba a Ese. Y después me dice: ‘Ah, ¿y por qué se separaron?’. Y porque estamos mal”, relató, evidenciando el desgaste emocional que atraviesa.

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La artista también abordó su vínculo con Pérez, reconociendo que la convivencia y la exposición constante potenciaron tanto los sentimientos como los conflictos. “Estar acá es muy difícil. Yo la verdad que siento algo muy bonito por Ese, es mi persona especial acá, es la persona que cuando yo estaba re deprimida acá tirada me levantó, pero también es una persona más chica. Yo tengo treinta y dos, él tiene veintiséis y yo no lo puedo obligar a él a ser de una forma que él no quiere ser”, reflexionó.

“Por más que uno sienta una atracción bonita, un sentir lindo, por más de que sea relindo dormir juntos, hacernos chistes, a la larga nos va a hacer mal, porque yo soy muy sensible para él y a mí me gusta un hombre más comprometido, que te defienda cuando se dice una barbaridad como ayer, que no haga tantos chistes de cul... adelante mío. Él hace muchos chistes de culo y es su forma de ser. Entonces, si quiere ser así... Hoy lo llevamos rebién, nos hicimos chistes con que somos exbuena vibra y sigue habiendo una atracción, pero bueno, estamos tratando de apagarla para no hacernos mal a ninguno de los dos, porque realmente lo que te pasa acá te pasa por diez mil”, sumó.

Ese Pérez y Flor Vigna se besaron
Flor Vigna le puso final a su vínculo con Ese Pérez, uno de sus compañeros en el reality (Captura de pantalla )

La intensidad de la convivencia dentro de La Casa de los Famosos amplifica cada situación y convierte pequeños desacuerdos en tormentas emocionales. “Si te peleás con alguien por algo chiquitito, se te hace un mundo”, reflexionó Flor, dejando en claro que el verdadero conflicto muchas veces no es con Mariana Ochoa ni con Yanet García, sino con la dinámica general de la casa y el modo en que las emociones se viven al límite.

Así, Flor Vigna demuestra una vez más que, más allá de las polémicas y los desafíos, su prioridad es la autenticidad y el respeto por sí misma. En un reality donde todo se multiplica por mil, la artista elige ser fiel a sus valores y pone sobre la mesa una conversación necesaria sobre lo que implica exponerse y convivir bajo presión.

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