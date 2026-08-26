Murió Peter Nadas, el ermitaño autor húngaro eterno candidato al Nobel

Murió Peter Nadas, el ermitaño y mordaz autor húngaro que solo confiaba en la literatura (Crédito: Wikipedia)

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El autor húngaro Peter Nadas, reconocido por sus épicas meditaciones surrealistas sobre los capítulos más oscuros de la historia europea del siglo XX, murió el miércoles a los 83 años, informó su publicista. “Peter Nadas falleció”, dijo Anett Orosz. Una publicación en la página de Facebook de Nadas indicó que el autor murió en la madrugada del miércoles en su casa de Gombosszeg, en el oeste de Hungría.

El reclusivo y mordaz crítico de la vida bajo el comunismo —quien fue señalado varias veces como posible ganador del Premio Nobel de Literatura— es quizás más conocido por Historias paralelas, una colosal obra de 1.200 páginas publicada en 2005. Tardó 18 años en escribirla. Con una multitud de tramas y personajes, la obra está ambientada sobre el trasfondo de los acontecimientos ocurridos en Hungría durante el siglo pasado.

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Muchos en el país la elogiaron como una obra valiente y experimental, pero su lenguaje soez y la falta de un final convencional alejaron a otros. Nadas dijo una vez que la estructura del libro se describía mejor como “caos”. “No puedo escribirlo mejor”, agregó.

En 2004, Nadas publicó Muerte propia, un relato de su ataque cardíaco casi fatal, en el que fue declarado clínicamente muerto pero luego reanimado. “Me gusta vivir y al cuerpo le gusta vivir. Pero también fue bueno morir, fue un estado tan pacífico, una tranquilidad así, que nunca antes había experimentado”, dijo más tarde en una entrevista con la televisión pública húngara.

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La “experiencia en sí misma transcurre en un mundo fuera de las palabras”, agregó, al señalar que temía que su “traducción de la experiencia fuera una distorsión”.

La portada de la edición en inglés de la novela "Parallel Stories" de Péter Nádas

La mejor novela

Nacido en el seno de una familia judía en Budapest en 1942, Nadas soportó el brutal sitio de la ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue criado por una tía tras perder a ambos padres cuando aún era adolescente: su madre murió de cáncer en 1955, mientras que su padre se suicidó en 1958.

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Comenzó como fotógrafo en una revista femenina durante la década de 1960 y más tarde se convirtió en periodista, antes de dedicarse por completo a la escritura. Publicó La Biblia en 1967. En la década de 1970 siguieron varias novelas más, cuentos y tres obras de teatro que apuntaban contra el entonces gobierno comunista.

Fluido hablante de alemán, Nadas recibió numerosos premios, entre ellos el Gran Premio de la Feria del Libro de Leipzig y el Premio Europeo de Literatura de Austria. En 2003 recibió el Premio Franz Kafka y tres años después fue elegido miembro de la Academia de las Artes de Berlín.

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La fallecida escritora estadounidense Susan Sontag, una de las primeras y más entusiastas defensoras de Nadas, describió una de sus obras, Un libro de memorias, como “la mejor novela escrita en nuestro tiempo, y uno de los grandes libros del siglo”. La novela, en la que Nadas trabajó durante más de una década, fue publicada por primera vez en 1986 y su atención al detalle y su prosa fluida le valieron comparaciones con el gigante francés Marcel Proust.

“Leer (sus dos obras más conocidas) exige una forma de vida que hoy está en retroceso: sentarse, acostarse junto a un libro y permanecer en él durante mucho tiempo”, dijo Sandor Bazsanyi, un experto húngaro en Nadas.

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Peter Nadas fue muy crítico del ex primer ministro nacionalista Viktor Orban: dijo que Hungría, bajo su mando, era una "autocracia" (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)

Vivir modestamente

El escritor, que se casó con su compañera de muchos años Magda Salamon en 1990, según se informa no escucha la radio ni mira televisión —aunque navega por internet— y nunca va al teatro. “Vivo modestamente y no tengo deseos de hacerlo de otra manera”, ha dicho.

También un reconocido ensayista, Nadas publicó el año pasado una amplia crítica de la sociedad contemporánea y del deseo humano de posesión y acumulación. “La literatura es un asunto personal, no comunitario, no nacional, pero si nadie la cultiva, entonces la población sin duda se volverá estúpida”, dijo este verano a Litera, un sitio húngaro de literatura.

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También criticó al ex primer ministro nacionalista Viktor Orban, al describir a Hungría bajo su mando como una “autocracia” en una entrevista con el sitio de noticias 444 en 2022. Orban fue primer ministro durante 16 años seguidos hasta que su partido perdió las elecciones este año.

Fuente: AFP