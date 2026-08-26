La tajante respuesta del Atlético Madrid tras el pedido del Barcelona por Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

Atlético de Madrid emitió un tajante comunciado sobre el futuro de Julián Álvarez (REUTERS/Thomas Peter)

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El Atlético de Madrid emitió este miércoles un contundente comunciado que no dejó lugar a interpretaciones. Después de semanas de tensión acumulada y en respuesta directa a las nuevas declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien volvió a referirse públicamente al delantero Julián Álvarez, el club rojiblanco lanzó un mensaje sin ambigüedades: “La única víctima del caso Julián somos nosotros”.

La jornada arrancó con otro capítulo del interminable culebrón: Álvarez no se presentó al entrenamiento matutino del club en Majadahonda alegando una “indisposición”, según comunicó el Atlético. La ausencia se produjo apenas días después de las multitudinarias pitadas que recibió el delantero argentino en el estadio Metropolitano durante el empate ante el Villarreal, un partido en el que la comunión con su afición quedó definitivamente rota. Fue en ese contexto que llegaron las declaraciones de Laporta, y el Atlético decidió responder.

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“Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid”, afirmó Laporta. El mandatario blaugrana añadió que, si el conjunto rojiblanco “está en disposición de vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano”, el Barça “estaría listo para comprarlo” en el marco de la oferta presentada.

La respuesta del Atlético no tardó. Fuentes autorizadas del club trasladaron a Marca una postura que mezcla indignación y firmeza: “Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club”.

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“Nos han perjudicado en lo económico y en lo social”, insistieron las mismas fuentes, que remarcaron la posición del club con igual claridad: “Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”. El rechazo no admite matices. Desde la cúpula atlética subrayan que la resistencia no responde a una cuestión de precio ni de cifras, sino a algo más profundo: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

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