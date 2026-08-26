América Latina

Citan a Nadia Beller como testigo en el caso de enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo

La citación establece que la abogada se presente este miércoles a las 16:30 para brindar su declaración en calidad de testigo

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.
Guardar

La Fiscalía de Bolivia convocó a la abogada Nadia Beller a declarar como testigo en el caso que se investiga a Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, por presunto enriquecimiento ilícito. La citación establece que debe presentarse a declarar a las 16:30.

Cerimedo enfrenta tres procesos penales en Bolivia. El primero, por tentativa de feminicidio contra Beller, la abogada y operadora política con la que mantenía una relación sentimental; el segundo, por enriquecimiento ilícito luego de que se denunciaran presuntos casos de corrupción estatal y el tercero, iniciado este martes, por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

PUBLICIDAD

El asesor presidencial está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, desde el viernes y por un plazo de seis meses, en la investigación por tentativa de femicidio. Beller, su pareja, fue baleada por dos sicarios el lunes 17 de agosto y acusó a Cerimedo de haber ordenado el ataque con el objetivo de “silenciarla”.

Así fue el intento de asesinato a Nadia Beller en Bolivia
Dos sicarios vestidos como repartidores de comida dispararon contra la abogada Nadia Beller en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, el 17 de agosto de 2026.

Posteriormente, Beller afirmó que el asesor presidencial está involucrado en presuntos casos de corrupción en la distribución de combustible, oro y seguros. A raíz de estas denuncias, que también salpicaron a la esposa del presidente, María Elena Urquidi, la Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación por enriquecimiento ilícito.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Beller mencionó que Cerimedo y otras personas de su entorno habrían utilizado la instalación de dispositivos GPS en avionetas para ejercer control sobre algunas operaciones aéreas y permitir que aeronaves cargadas con sustancias controladas volaran sobre el país.

El martes, la Fiscalía abrió el caso relacionado con narcotráfico por la supuesta protección que se habría dado “a vuelos irregulares” y a “avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas”, según explicó en conferencia de prensa el fiscal departamental de Beni, departamento donde se lleva a cabo la investigación, Alexander Mendoza.

Fernando Cerimedo, el consultor político argentino de 45 años, durante su audiencia de medidas cautelares en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra. 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Fernando Cerimedo, el consultor político argentino de 45 años, durante su audiencia de medidas cautelares en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra. 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

En una semana se realizaron allanamientos en al menos cinco propiedades en las que se encontró dinero en efectivo, teléfonos satelitales, un vehículo oficial y una “mini granja de bots”, entre otros elementos que son parte de la investigación.

Las investigaciones también derivaron en la aprehensión de tres personas además del asesor que fue detenido la misma noche del ataque en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se disponía a tomar un vuelo a Buenos Aires. Los otros detenidos son un hombre y una mujer que están acusados de proveer y ocultar el arma que usaron los sicarios, y un exmilitar detenido en La Paz, quien es representante legal de una casa de cambios vinculada a Cerimedo y que huyó del inmueble durante el allanamiento.

Desde que se destapó el escándalo, el Gobierno ha minimizado la influencia del asesor presidencial y ha señalado que sus funciones estaban limitadas al ámbito comunicacional.

Sin embargo, en las últimas horas legisladores y otros actores políticos han pedido que el presidente Rodrigo Paz se pronuncie para aclarar las denuncias que recaen sobre su asesor y explique el alcance de sus decisiones. “La Asamblea Legislativa no va a descansar hasta que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado con el señor Cerimedo”, afirmó el senador José Manuel Ormachea.

Temas Relacionados

BoliviaFernando CerimedoNadia BellerRodrigo PazAlexander MendozaMaria Elena UrquidiJosé Manuel Ormachea

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta a 608 adolescentes remitidos a juzgados en 2026

La estadística de la PNC registra un promedio de 2,6 menores al día vinculados con extorsión, homicidio, asaltos y armas prohibidas, un dato que la institución atribuye al reclutamiento criminal

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta a 608 adolescentes remitidos a juzgados en 2026

El Gobierno de Guatemala descarta invitar a los Nansana Dance Kids y ellos responden con muestras de cariño

La decisión fue confirmada este lunes 24 de agosto por el presidente Bernardo Arévalo, tras una evaluación del Instituto Guatemalteco de Turismo que no contempló su llegada en la agenda inmediata

El Gobierno de Guatemala descarta invitar a los Nansana Dance Kids y ellos responden con muestras de cariño

Ignoró una señal de alto, huyó en moto y murió tras un tiroteo con policías en Guatemala

Según el parte de la PNC, el conductor escapó de un control vehicular en Estanzuela y el comandante de la unidad ZAC-091 disparó

Ignoró una señal de alto, huyó en moto y murió tras un tiroteo con policías en Guatemala

Nicaragua: A un año tras la muerte de Mauricio Francisco Alonso Pietri se revelan detalles sobre su agonía bajo custodia del régimen

El caso, documentado por el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), expone las condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y aislamiento a las que fue sometido, así como la presión ejercida sobre su familia para silenciar la tragedia

Nicaragua: A un año tras la muerte de Mauricio Francisco Alonso Pietri se revelan detalles sobre su agonía bajo custodia del régimen

República Dominicana: La ley 186-07 obliga a las distribuidoras a compensar a los usuarios por apagones

Mientras la disputa siga abierta, la distribuidora debe mantener el suministro si el trámite se hizo correctamente, y Protecom puede intervenir para sostener el servicio e incluso ordenar una reconexión rápida

República Dominicana: La ley 186-07 obliga a las distribuidoras a compensar a los usuarios por apagones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

JUCIL reclama a Interior más medios marítimos en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones de la Guardia Civil están “fuera de servicio”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto

Superpeso avanza en medio de la disputa entre México y Estados Unidos por el T-MEC

Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

La tajante respuesta del Atlético Madrid tras el pedido del Barcelona por Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

El presidente del Barcelona presionó al Atlético Madrid por el fichaje de Julián Álvarez: “Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”

Escándalo durante un clásico en Brasil por un brutal topetazo en el aire al minuto de juego que mandó a un futbolista al hospital: “Fue un acto malicioso y desleal”

La reacción de Xavi Hernández cuando un directivo contó en su cara que fue la “tercera opción” para dirigir a la selección de Países Bajos

ENTRETENIMIENTO

La última entrevista de Dolly Parton: habló de sus problemas de salud días antes de morir

La última entrevista de Dolly Parton: habló de sus problemas de salud días antes de morir

Chris Evans reveló que rechazó convertirse en el Capitán América: la insistencia de Marvel que cambió su decisión

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

“Vi a esta hermosa joven brasileña y sentí que teníamos una vibra parecida”: Vin Diesel reveló cómo eligió a Jordana Brewster como su hermana en Rápidos y Furiosos

“Ahora escucharán algo completamente nuevo”: el caballero de los siete reinos revoluciona Westeros y deja atrás la icónica melodía de Game of Thrones