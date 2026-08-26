Citan a Nadia Beller como testigo en el caso de enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

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La Fiscalía de Bolivia convocó a la abogada Nadia Beller a declarar como testigo en el caso que se investiga a Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, por presunto enriquecimiento ilícito. La citación establece que debe presentarse a declarar a las 16:30.

Cerimedo enfrenta tres procesos penales en Bolivia. El primero, por tentativa de feminicidio contra Beller, la abogada y operadora política con la que mantenía una relación sentimental; el segundo, por enriquecimiento ilícito luego de que se denunciaran presuntos casos de corrupción estatal y el tercero, iniciado este martes, por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

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El asesor presidencial está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, desde el viernes y por un plazo de seis meses, en la investigación por tentativa de femicidio. Beller, su pareja, fue baleada por dos sicarios el lunes 17 de agosto y acusó a Cerimedo de haber ordenado el ataque con el objetivo de “silenciarla”.

Dos sicarios vestidos como repartidores de comida dispararon contra la abogada Nadia Beller en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, el 17 de agosto de 2026.

Posteriormente, Beller afirmó que el asesor presidencial está involucrado en presuntos casos de corrupción en la distribución de combustible, oro y seguros. A raíz de estas denuncias, que también salpicaron a la esposa del presidente, María Elena Urquidi, la Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación por enriquecimiento ilícito.

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Por otro lado, Beller mencionó que Cerimedo y otras personas de su entorno habrían utilizado la instalación de dispositivos GPS en avionetas para ejercer control sobre algunas operaciones aéreas y permitir que aeronaves cargadas con sustancias controladas volaran sobre el país.

El martes, la Fiscalía abrió el caso relacionado con narcotráfico por la supuesta protección que se habría dado “a vuelos irregulares” y a “avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas”, según explicó en conferencia de prensa el fiscal departamental de Beni, departamento donde se lleva a cabo la investigación, Alexander Mendoza.

Fernando Cerimedo, el consultor político argentino de 45 años, durante su audiencia de medidas cautelares en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra. 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

En una semana se realizaron allanamientos en al menos cinco propiedades en las que se encontró dinero en efectivo, teléfonos satelitales, un vehículo oficial y una “mini granja de bots”, entre otros elementos que son parte de la investigación.

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Las investigaciones también derivaron en la aprehensión de tres personas además del asesor que fue detenido la misma noche del ataque en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se disponía a tomar un vuelo a Buenos Aires. Los otros detenidos son un hombre y una mujer que están acusados de proveer y ocultar el arma que usaron los sicarios, y un exmilitar detenido en La Paz, quien es representante legal de una casa de cambios vinculada a Cerimedo y que huyó del inmueble durante el allanamiento.

Desde que se destapó el escándalo, el Gobierno ha minimizado la influencia del asesor presidencial y ha señalado que sus funciones estaban limitadas al ámbito comunicacional.

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Sin embargo, en las últimas horas legisladores y otros actores políticos han pedido que el presidente Rodrigo Paz se pronuncie para aclarar las denuncias que recaen sobre su asesor y explique el alcance de sus decisiones. “La Asamblea Legislativa no va a descansar hasta que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado con el señor Cerimedo”, afirmó el senador José Manuel Ormachea.