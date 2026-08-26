La China Suárez y Mauro Icardi realizaron la mudanza de su casa de Turquía: qué pasó con sus pertenencias

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La mudanza de las pertenencias de Mauro Icardi y la China Suárez desde Turquía marcó el inicio de una etapa de incertidumbre para la pareja. El pasado 30 de junio, tras el vencimiento del contrato de Icardi con el Galatasaray, el delantero argentino debió desalojar la vivienda que compartía con la actriz y sus hijos en Estambul. Se trataba de una casa ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, propiedad del club, que dejó de estar disponible en cuanto el futbolista quedó libre. La imposibilidad de viajar a Turquía por el conflicto legal con Wanda Nara llevó a que la mudanza se gestionara a distancia, sin que pudieran supervisar el traslado personalmente.

El periodista Gustavo Méndez reveló que todas las pertenencias de la familia se trasladaron a un depósito, “una especie de baulera donde esperan el próximo destino”. Las valijas contienen objetos personales y recuerdos, a la espera de una resolución tanto personal como profesional para saber en qué país se establecerán definitivamente. La situación afecta tanto a Mauro Icardi como a la China Suárez y a los hijos de ambos, quienes quedaron en un limbo hasta que puedan definir su residencia y retomar la rutina. La actriz enfrenta una cuenta regresiva porque, en septiembre, sus hijos deben regresar a clases y aún no hay certezas sobre dónde lo harán.

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La mudanza forzada y la falta de un hogar estable no fueron decisiones planeadas, sino la consecuencia directa de la finalización del vínculo laboral de Icardi con el Galatasaray, sumado al impedimento judicial que por el momento lo retiene en Argentina. El club turco entregaba la vivienda como parte del contrato, por lo que la desvinculación del jugador dejó a la familia ensamblada sin techo en Estambul. El traslado de todas las pertenencias a Italia, según informó el periodista turco Yakup Çınar, se realizó en medio del silencio absoluto de Icardi en redes sociales, una actitud que se mantuvo incluso después de abandonar el club.

Después de que se venciera el contrato del futbolista con el Galatasaray, la pareja tuvo que desalojar su hogar en Estambul (Instagram)

El contexto de esta mudanza se vuelve más complejo al considerar el momento que atraviesa Mauro Icardi en su carrera profesional. Aún sin equipo y con el mercado de pases europeo a punto de cerrar, el delantero de 33 años enfrenta un futuro incierto. La última negociación avanzada fue con la Lazio, que ofreció 2,5 millones de euros anuales, muy lejos de los 5 millones que el jugador considera su piso, e incluso más distante de los cerca de 10 millones de euros netos que llegó a cobrar por temporada en el Galatasaray. La diferencia económica resultó insalvable y el club romano retiró la propuesta, según el periodista Fabrizio Romano.

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Mientras tanto, la Fiorentina aparece como una opción concreta, aunque no participará en la próxima edición de la Champions League, un torneo que Icardi habría señalado como prioridad. El club sí jugará la UEFA Conference League y busca un delantero de jerarquía ante la posible salida de Moise Kean. El interés de equipos de Sudamérica y México amplía el abanico de posibilidades, pero ninguna opción se ha concretado hasta el momento.

La situación familiar y laboral se entrelaza con la disputa mediática que involucra a Icardi y a Benjamín Vicuña, el actor chileno y padre de dos de los hijos de la China Suárez. Días atrás, Vicuña expresó su dolor por la distancia con sus hijos en PH, Podemos Hablar, haciendo referencia a los 14 mil kilómetros que lo separan de Magnolia y Amancio. La exposición pública de sus sentimientos derivó en una respuesta directa de Icardi en Instagram. El futbolista cuestionó el relato de Vicuña y puso énfasis en la cantidad de días que, según él, el actor realmente pasó con los niños: de casi ochenta días, habría estado presente entre quince y veinte.

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La China Suárez y Mauro Icardi ya mudaron sus objetos personales de la casa que compartían en Estambul luego de que se venciera el contrato del jugador con el club turco (Instagram)

Icardi acusó a Vicuña de buscar cámara y de construir una imagen pública que no se corresponde con los hechos. El intercambio incluyó ironías y referencias a la repercusión mediática, con frases como “denle un poco de cámara con mi respuesta” y un cierre burlón en el mensaje publicado durante el Día del Niño. Minutos después, Icardi compartió una foto de un baño de mármol acompañada de la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez, cuya estrofa “Si yo hablara, vos te irías del país” adquirió un tono de advertencia en el contexto del cruce público.

La mudanza involuntaria, la incertidumbre profesional y la tensión familiar ubican a Icardi y la China Suárez en una encrucijada, a la espera de que se resuelvan sus conflictos judiciales y se defina el próximo destino donde puedan volver a armar su vida junto a sus hijos.

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