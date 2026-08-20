Time eligió a los 12 referentes de la longevidad en su edición 2026

La selección Longevity Leaders 2026 destacó perfiles que muestran avances concretos o abren nuevas líneas de investigación para vivir más y mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En su colección Longevity Leaders 2026, Time reunió a 12 figuras vinculadas al estudio del envejecimiento y a las estrategias para extender la vida saludable. La lista incluye investigadores, médicos y directivos que hoy empujan algunas de las líneas más activas de un campo que combina biología celular, medicina preventiva, genética y salud pública.

Cómo se realizó la selección

Al explicar el criterio de selección, la publicación sostuvo que buscó identificar a algunos de los líderes más innovadores de un sector en expansión, con perfiles que ya exhiben avances concretos o abren nuevas líneas de trabajo en salud, biología y envejecimiento. Según detalló Time, el objetivo fue destacar a quienes empiezan a mostrar resultados para ayudar a vivir más y mejor.

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El científico Shinya Yamanaka se ubica en la portada de la revista TIME, dedicada a líderes de longevidad y la ciencia del envejecimiento

Ese recorte también funciona como una definición del momento que atraviesa la longevidad como área de investigación. De acuerdo con Time, el sector atraviesa un auge y ya se consolidó como un campo de investigación con respaldo científico, aunque todavía se encuentra en una etapa inicial. En ese contexto, la revista aclaró que todavía no existe un fármaco probado para extender la vida y ordenó su selección en torno de tres grandes ejes: los intentos por revertir el envejecimiento celular, la necesidad de separar la ciencia seria de las promesas sin sustento y el desafío de adaptar a la sociedad a una población cada vez más longeva.

La publicación también subrayó que la longevidad no se juega solo en un laboratorio. En esa mirada, el ejercicio, la masa muscular y los vínculos sociales aparecen como factores concretos para mejorar la calidad de vida a medida que avanza la edad, aun cuando los grandes desarrollos terapéuticos sigan en evaluación.

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Los nombres que ordenan el mapa de la longevidad

Shinya Yamanaka es un destacado investigador médico japonés que revolucionó la biomedicina mundial

Dentro del primer grupo aparece Shinya Yamanaka, a quien Time presenta como una figura decisiva para una de las áreas más observadas del sector: la reprogramación celular. Su trabajo abrió la puerta a investigaciones que buscan determinar si ciertas células pueden recuperar características jóvenes y si ese mecanismo puede ayudar, con el tiempo, a revertir algunos aspectos del envejecimiento.

A partir de esa misma línea, la revista destaca a David Sinclair, genetista de Harvard, y a Juan Carlos Izpisua Belmonte, investigador de Altos Labs. Según Time, ambos desarrollaron caminos propios a partir del hallazgo de Yamanaka y trabajan sobre la posibilidad de revertir el envejecimiento celular en distintas partes del cuerpo. En el caso de Sinclair, esa búsqueda también alcanza la pérdida de visión y otros daños asociados a la edad.

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La revista destaca a David Sinclair, genetista de Harvard (Captura de video)

La búsqueda de tratamientos con respaldo experimental aparece en el perfil de Nir Barzilai, que trabaja sobre la posibilidad de reutilizar medicamentos ya existentes como herramientas para extender la vida saludable. Time lo ubica entre quienes intentan modificar un punto que hoy sigue intacto: la ausencia de una droga comprobada para prolongar la vida.

Esa discusión sobre la solidez de la evidencia atraviesa buena parte del especial. Por eso, la publicación incluyó a Jamie Justice, al frente de XPrize Healthspan, una iniciativa dotada con 101 millones de dólares para financiar investigaciones prometedoras, y a Andrea Maier, enfocada en uno de los problemas más sensibles del sector: distinguir entre resultados comprobables y afirmaciones que todavía permanecen en el terreno de la especulación.

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El músculo es la clave para la longevidad, y no la pérdida de grasa, según la especialista Gabrielle Lyon (The Dr. Hyman Show)

La colección también desplaza la discusión hacia factores que no dependen de una futura terapia. En ese tramo aparecen Gabrielle Lyon, que ubica a la masa muscular como un componente central de la salud a largo plazo, y Robert Waldinger, director del estudio más prolongado del mundo sobre la felicidad humana, cuyos hallazgos destacan el peso de los vínculos sociales en la calidad de vida y en el envejecimiento.

El abordaje social de la longevidad tiene otro nombre destacado en la lista: Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP. Time la presenta como una figura clave para pensar cómo deben responder las instituciones, las políticas públicas y los sistemas de representación ante una población de mayor edad.

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Robert Waldinger, director del estudio más prolongado del mundo sobre la felicidad humana formó parte de los seleccionados por Time (UNSW Events)

La selección suma además a Tony Wyss-Coray, que trabaja sobre la medición de la edad biológica de cada órgano, y a Francesca Duncan, cuya investigación se concentra en lo que los ovarios pueden revelar sobre el envejecimiento femenino. A ese mapa se agrega una línea de estudio que, según recoge Time, sostiene que la longevidad puede ser más genética de lo que se pensaba, una pista que amplía la comprensión de los factores biológicos asociados al paso del tiempo.

Más que un listado de nombres, el especial de Time ordena un campo que cruza biología celular, medicina clínica, salud pública y cambio demográfico. La revista reúne esos 12 perfiles para mostrar que la discusión sobre la longevidad ya no pasa solo por vivir más años, sino por entender cómo extender la vida saludable con evidencia, prevención y nuevas herramientas científicas.

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