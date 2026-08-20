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Estefi Berardi habló de su embarazo: la dieta que fue clave, los primeros síntomas y la intuición sobre el sexo

La panelista, que será mamá con su pareja Félix Orsatti, detalló el proceso previo y posterior a conocer la noticia

La panelista se encuentra cursando su primer embarazo y habló como nunca de este momento (Video: Puro Show-El Trece)
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Estefi Berardi confirmó esta semana su embarazo y eligió sus redes sociales para dar la noticia: publicó el video del momento exacto en que realizó el test y descubrió el resultado positivo junto a su pareja, el empresario Félix Orsatti. Días después, la panelista de Bendita (El Nueve) se sentó en el living de Puro Show (El Trece) y contó los detalles de un embarazo que buscó durante cuatro meses, que arrancó con síntomas poco convencionales y que hoy muestra a un bebé de 41 milímetros moviéndose dentro de su panza.

La ecografía más reciente fue la que le dio la dimensión real de lo que está viviendo. “Es muy fuerte verle las manitos, que se están formando los dedos y que hace gestos y se mueve”, describió. Contó que los bebés se mueven mucho dentro de la panza en esta etapa y que verlo en la pantalla fue una experiencia que todavía la impacta.

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Estefi y Félix empezaron a buscar su primer hijo a fines de febrero con la ayuda de una aplicación que predice los días fértiles y siguieron las indicaciones al pie de la letra. “Me llevó cuatro meses quedar embarazada”, precisó. El método no fue solo intuitivo. Estefi explicó que el espermatozoide vive un día en el cuerpo, por lo que los médicos recomiendan tener relaciones día por medio para no perder la ventana. “Hicimos las cosas superbién”, resumió.

Asi anunció la panelista que está esperando su primer hijo (Video: Instagram)

Los primeros indicios del embarazo no fueron los que suele describir la mayoría. No hubo náuseas. Lo que sí apareció fue otra cosa: “Estaba llena de granos, unos granos raros. Entre que de adolescente que no tenía granos en esas partes y el atraso que tenía, dije: ‘Estoy embarazada’”, evocó.

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Antes de hacerse el test, ya tenía la certeza. Una vez que el resultado fue positivo, los síntomas se hicieron más presentes. “No tuve náuseas ni nada. Lo que sí, un sueño excesivo. El primer mes sobre todo, que me agarraban ataques de llanto, de dormir tanto”, contó. Describió ese período como uno en el que no podía ir al gimnasio, no podía trabajar y prácticamente no podía hacer nada más que dormir.

Hay un capítulo del embarazo que Estefi cuenta con convicción: la dieta que siguió meses antes de quedar embarazada y que, a su juicio, fue determinante. Antes de la concepción le diagnosticaron IMO, una condición similar al SIBO que requería resetear el intestino con una alimentación muy estricta, sin harina, sin azúcar y sin lácteos. “Para mí esa dieta me ayudó a quedar embarazada. Es una dieta tan antiinflamatoria que los ovocitos se relajan y los médicos de fertilidad te recomiendan hacer una dieta de esas características”, afirmó.

Aclaró que el proceso no es para encarar solo: “Hay que ir a un médico, hacerte un laboratorio”, dijo, y señaló que ella lo hizo acompañada por un nutricionista. La noticia del embarazo no llegó al público de manera planificada. Cuando Félix se fue de viaje al mundial, Estefi ya tenía el resultado del test pero todavía no había podido hacerse una ecografía. Llamó a su médico de confianza, el doctor Guillermo Capuya, para preguntarle qué hacer, y este la derivó con un obstetra que le confirmó que podía esperar unos días. Cuando salió de la clínica tras la primera eco, le escribió Ángel De Brito.

A principio de año la pareja tomó la decisión de empezar el proceso para convertirse en padres (Instagram)
A principio de año la pareja tomó la decisión de empezar el proceso para convertirse en padres (Instagram)

Estefi ya estaba preparada para ese momento. Tenía una regla clara: “El primero que me escriba o me llame, se lo cuento”. Así fue: le dijo la verdad y le aclaró el estado de la situación: “No sabe ni mi mamá y no tenía nada todavía”. La respuesta de Ángel fue inmediata y directa: “Mirá, por mi experiencia, que ya conté trescientos embarazos, andá ya a Mar del Plata”.

Siguió el consejo y se fue de inmediato a su ciudad natal. “Tuve que viajar rápido para contarle a toda mi familia y grabarlos. Ese momento es hermoso”, recordó. Una vez que la familia supo, Estefi se relajó ante la posible angustia de que el embarazo se filtrara antes del anuncio oficial.

Sobre el sexo del bebé, todavía no hay confirmación oficial, pero Estefi tiene una intuición que no duda en compartir: “Para mí es varón. Yo siento que es varón”. El público que vio el video del anuncio llegó a la misma conclusión por su cuenta, algo que a ella la sorprendió.

Para los nombres, la pareja tiene una preferencia clara por el origen italiano, en línea con su propia ascendencia. Si es nena, la decisión está tomada: “Si es mujer nos gusta Gioia, que es alegría. Queremos nombres tanos, porque nosotros venimos de ahí, de nuestros ancestros”. Para varón, en cambio, todavía no hay acuerdo: “Estamos entre varios. A Félix le gusta Salvatore, a mí me gusta Vicenzo”, aseguró.

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