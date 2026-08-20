Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

A través de las redes sociales, la modelo sorprendió con una particular foto de sus lujosas carteras (Instagram)

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Con el paso de los años, Zaira Nara logró consolidarse como una de las referentes de la moda en el mundo del espectáculo argentino. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Wanda, la modelo se convirtió en un ícono de estilo gracias a sus constantes cambios de looks y a una presencia cuidada en redes sociales, donde supo conquistar audiencias con fotos que marcan tendencia. En cada aparición, Zaira demostró un sentido innato para captar lo más novedoso del universo fashion y adaptarlo a su propio sello. Y, en las últimas horas, a poco tiempo de celebrar su cumpleaños, sorprendió a sus seguidores con un detalle que no pasó inadvertido: su imponente colección de carteras rosas.

En una publicación, la modelo compartió un carrete de fotos de su día especial, donde se pudo ver la torta, la celebración con sus hijos en la nieve, y momentos cotidianos, como el paseo en el yate de Wanda. Pero entre todas las imágenes, hubo una que dejó en evidencia una de sus grandes pasiones y, a la vez, una de las claves de su estilo personal. En la foto, se observó una repisa de madera clara y fondo de mármol, repleta de carteras de diferentes tonos y texturas de lujo, todas dentro de la gama del rosa en ese sector de la estantería. La variedad fue absoluta: desde piezas en tonos empolvados hasta modelos en fucsia vibrante y acabados metalizados.

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Entre los modelos que lució en su colección, destacaron varias piezas de reconocidas marcas internacionales como Chanel, Dior y Balenciaga. Algunas presentaron el clásico diseño matelassé y herrajes plateados, otras apostaron por el brillo de los acabados metalizados y detalles en cadenas o apliques. La selección también incluyó modelos estructurados, bolsos de mano y algunas mini bags, que reflejan la versatilidad de Zaira a la hora de elegir accesorios y su predilección por los objetos de diseño.

La colección de carteras rosas de Zaira Nara que mostró en su último posteo

La escena se completó con una torta de cumpleaños en forma de corazón, decorada con crema blanca y cerezas, que sostenía una mano con manicura delicada y pulsera roja. Sobre la torta, la inscripción “feliz cumpleaños” en inglés anticipó la celebración y sumó un guiño al espíritu festivo del momento. La luz natural que ingresaba por la ventana aportó un clima cálido y realzó los colores de la colección, que se transformó en protagonista absoluta de la postal. La composición de la imagen dejó en claro la atención al detalle propia de Zaira, que cuidó cada elemento para que la foto hablara de su universo personal.

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Con esta imagen, Zaira volvió a demostrar que los detalles importan y que la moda, para ella, es una forma de expresión. Su colección de carteras rosa no solo marcó un estilo sino que, además, dejó en claro que es una de las similitudes que comparte con su hermana, Wanda, quien supo sorprender con la suya en el pasado.

No es la primera vez que Zaira comparte su pasión por la moda. En marzo pasado, la modelo se hizo presente en la Semana de la Moda de París, donde protagonizó una sucesión de postales de alto impacto. Allí desplegó una paleta de looks urbanos, sofisticados y modernos en los rincones más emblemáticos de la capital francesa. Entre cafés históricos, avenidas icónicas, desfiles y jornadas de shooting, Zaira mostró cómo conjugar las tendencias de la temporada con su sello propio y una actitud relajada, sin perder nunca la elegancia ni la comodidad.

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Algunos de los diversos looks que la modelo usó durante su paso por la Semana de la Moda en París (Instagram)

Durante esos días en París, Zaira posó sentada en la terraza de un café parisino con un conjunto de camisa y shorts estampados en blanco y negro, que combinó con un tapado marrón oversize de solapas anchas y forro a contraste. Completó ese look con gafas oscuras cuadradas, cartera blanca estructurada y zapatos blancos de taco con medias altas, una de las tendencias fuertes de la temporada. El street style se hizo presente en cada paseo: Zaira eligió un trench clásico beige, pañuelo estampado al cuello, cartera metálica y zapatos blancos con medias, logrando un aire retro y sofisticado.

Para los días soleados, apostó por un chaleco tejido blanco con rayas celestes, camisa celeste y pantalón ancho blanco, sumando zapatos al tono y gafas de inspiración académica para lograr un look preppy muy parisino. En otra jornada, la modelo llevó un vestido largo de punto en verde y rayas, botas texanas y cartera verde, mientras que en una apuesta de tendencia se la vio con un pijama set estampado en tonos neutros y manteca, tapado oversize bicolor y anteojos aviador, realzando el estilismo con collares de eslabones dorados y una actitud relajada y segura.

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Así, Zaira confirmó que la moda es mucho más que una cuestión de ropa: es una forma de vivir, comunicar y celebrar su identidad. Su colección de carteras rosas, cuidadosamente expuesta, es apenas un capítulo más en una historia de estilo personal que la mantiene siempre vigente y admirada.