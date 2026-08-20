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Por qué un poco de actividad física en la mediana edad podría ser beneficioso para el cerebro años después

Un estudio de UT Health San Antonio vinculó el ejercicio en esta etapa con una caída más lenta de las capacidades de pensamiento en la vejez. También encontró que niveles más bajos de glucosa en ayunas se asociaron con una mejor evolución cognitiva

Mujer de más de 50 años con camiseta azul y mallas negras, sonriente y sosteniendo mancuernas rosas en un parque con árboles de otoño.
Una investigación observacional en San Antonio siguió a 402 adultos y halló que quienes se movían en la mediana edad mostraron un declive mental más lento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hacer actividad física en la mediana edad se asocia con un deterioro cognitivo más lento en la vejez, según un estudio realizado en San Antonio, Texas, con 402 personas. La investigación detectó diferencias entre grupos étnicos y señaló que el ejercicio mostró una relación especialmente marcada entre los adultos hispanos.

De acuerdo con datos difundidos por ScienceDaily, el trabajo también encontró que, en otro de los grupos analizados, mantener la glucosa en ayunas en 126 miligramos por decilitro o menos se vinculó con una evolución cognitiva más favorable. El estudio fue publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging.

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La investigación analizó la relación entre factores de salud cardiovascular en la mediana edad y los cambios en las funciones mentales años después. El equipo trabajó con una cohorte biétnica compuesta en un 52% por hispanos y en un 48% por personas no hispanas.

El punto de partida fue una evidencia ya conocida: los problemas cardiovasculares en etapas medias de la vida pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. A partir de esa base, los autores buscaron establecer qué factores podían incidir de manera distinta según el grupo estudiado.

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Qué encontró el estudio

Infografía con imágenes de personas haciendo ejercicio, adultos mayores, cerebros, medidor de glucosa, íconos de salud y gráficos de datos.
La infografía detalla hallazgos de un estudio sobre cómo la actividad física y el control de glucosa en la mediana edad influyen en la salud cerebral en la vejez, con cifras de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores evaluaron a 402 personas con una edad media de 57,9 años. Del total, 58,5% eran mujeres. Las capacidades cognitivas fueron medidas hasta en cuatro ocasiones con el Examen Mini-Mental, una prueba de 11 preguntas utilizada para valorar memoria, atención y otras funciones mentales.

El análisis incorporó variables como edad, sexo, ingresos y nivel educativo. Según informó ScienceDaily, los resultados mostraron que, entre los participantes hispanos, cualquier nivel de actividad física se relacionó con un deterioro cognitivo más lento frente al sedentarismo.

En ese otro grupo, el indicador asociado con una caída más gradual de la cognición fue el nivel de glucosa en ayunas dentro del umbral de 126 miligramos por decilitro o menos. Ese valor se utiliza para medir la cantidad de azúcar en sangre tras un período de ayuno.

El estudio planteó que la salud cardiovascular en la mediana edad puede influir sobre el envejecimiento cerebral muchos años después. A la vez, sugirió que los factores de mayor peso no son necesariamente los mismos en todas las poblaciones.

Por qué el resultado tiene impacto

Mujer joven y hombre mayor con barba usan una máquina elíptica en un gimnasio.
El trabajo encontró que, en otro grupo, mantener el azúcar en sangre en ayunas en 126 miligramos por decilitro o menos se asoció con un deterioro mental más gradual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo puso el foco en una población con desigualdades conocidas en materia de salud. Los adultos hispanos mayores registran una carga más alta de Alzheimer y otras demencias en Estados Unidos, de acuerdo con cifras citadas por la investigación.

Ese relevamiento indicó que cerca del 14% de los hispanos de 65 años o más vive con Alzheimer, frente al 10% de los adultos mayores no hispanos de la misma franja etaria. La comparación volvió relevante el análisis de factores modificables, como el ejercicio o el control metabólico.

Para los autores, estudiar a ambos grupos dentro de un mismo entorno geográfico permitió observar con mayor precisión las diferencias en el envejecimiento cognitivo. El artículo detalló que esa característica fortaleció la posibilidad de comparar disparidades bajo un marco compartido.

Cómo se hizo la investigación

Un hombre adulto mayor de cabello gris con chándal y zapatillas de deporte azules empuja con ambas manos contra una pared de ladrillo.
El equipo aplicó la escala Life’s Simple 7 de la American Heart Association y relacionó varios indicadores de salud del corazón con cambios en memoria y atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir la salud cardiovascular en la mediana edad, el equipo utilizó la escala Life’s Simple 7 de la American Heart Association. Ese sistema contempla alimentación, tabaquismo, actividad física, presión arterial, índice de masa corporal, colesterol total y glucosa en ayunas.

El estudio del Corazón de San Antonio siguió durante décadas a más de 5.000 personas para investigar las causas de la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardíaca. Más tarde, el San Antonio Longitudinal Study of Aging se concentró en enfermedades crónicas, envejecimiento saludable y desarrollo de discapacidad en adultos mayores.

Los investigadores también realizaron análisis adicionales para revisar si la salida de algunos participantes podía alterar los resultados. Ese control buscó reducir el sesgo que suele aparecer en estudios de seguimiento prolongado.

El trabajo se inscribe en un escenario de fuerte impacto sanitario. Según los autores, 6,7 millones de personas en Estados Unidos viven actualmente con Alzheimer. Estimaciones recientes señalan que cerca del 40% de los casos podría estar vinculado con factores de riesgo modificables. Entre ellos figuran varios indicadores de salud cardiovascular.

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