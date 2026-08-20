La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

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Los Leones golearon por 7-1 a Nueva Zelanda y se metieron entre las mejores ocho selecciones del Mundial de Hockey que se disputa en Países Bajos y Bélgica al avanzar a la segunda fase. Uno de las figuras del combinado argentino fue Nicolás Keenan ―convirtió un tanto―, quien bromeó después del partido por la ausencia de su pareja, Rob Jetten, en las tribunas del estadio Wagener de Amstelveen.

El delantero argentino convirtió uno de los tantos de la goleada y, al terminar el partido, dejó una de las escenas más comentadas de la jornada en diálogo con ESPN. La broma tuvo un antecedente inmediato: su prometido, el primer ministro neerlandés, había estado presente en los dos encuentros anteriores de la selección argentina.

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Cuando la periodista y ex jugadora Mercedes Margarot le indicó que su primer gol en el Mundial llegó justo el día en que su pareja no había ido a verlo, el atacante argentino respondió entre risas: “¡Que no venga más!”. Luego redobló la apuesta ante las cámaras: “Yo se lo digo, su excelencia, no venga más”.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, con la bufanda naranja, vio el partido de su novio, el argentino Nicolás Keenan en el Mundial de hockey sobre césped (Bas CZERWINSKI / ANP / AFP) /

Rob Jetten alentó en vivo durante la victoria argentina por 3 a 0 frente a Japón en el debut y también estuvo en la derrota de Los Leones por 3 a 1 ante Países Bajos. Para evitar un gesto partidario hacia uno de los dos equipos en ese último caso, vistió una camisa celeste y una bufanda anaranjada.

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Respecto al desarrollo del encuentro, Keenan explicó: “La verdad que estoy muy feliz. Venimos con un objetivo que es estar en lo más arriba y para eso tenemos que pasar de grupo. Llegamos al último partido del grupo teniendo que ganar. Nos soltamos, empezamos a atacar y a tener la bocha, algo que en los últimos partidos nos costó un poquito más”.

La relación entre Keenan y Jetten se hizo conocida en 2022 y, a fines del año pasado, ambos anunciaron su boda. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la historia se volvió viral y el jugador contó ante la TV Pública cómo comenzó el vínculo.

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El saludo entre Rob Jetten y el argentino Nicolas Keenan, delantero de Los Leones. El primer ministro neerlandés es la pareja del jugador de hockey (Photo by Bas CZERWINSKI / ANP / AFP)

“Él es un político conocido en Holanda, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es con el nuevo gobierno, pero es el líder de su partido político. Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un like, le devolví un like, reacción, reacción... Así que, amor moderno. Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío holandés quién carajo era. Y me dijo que era un político holandés, así que empezamos a hablar y a conocerlo un poquito más”, recordó.

También habló entonces del efecto público que había tenido la relación: “Fue gracioso, nos comparan con muchas películas y cosas así. Está bueno visibilizar que también hay deportistas del colectivo (LGTB+) dentro del comité argentino”.

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La exposición de la pareja volvió a crecer en las últimas horas por la situación política en Países Bajos. Jetten celebró que su partido, D66, se convirtió en el “más votado de las elecciones parlamentarias” y dejó una dedicatoria pública para el jugador argentino. “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti”, escribió en neerlandés y en español en una publicación de Instagram, donde acumula más de 242 mil seguidores. Eligió dos fotos junto al delantero de 28 años: una abrazados en el búnker de campaña y otra en la que observa a Keenan emocionado. “Te amo, señor Jetten”, respondió el deportista. “Casémonos”, contestó el político.

Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en un supermercado de Países Bajos y son inseparables

El delantero argentino nació el 6 de octubre de 1995, mide 1,84 metros y empezó a jugar al hockey a los cuatro años. A los 12 se incorporó al Club Egara de Cataluña para completar su formación y en 2016, durante el Mundial Juvenil de India, se mudó a Países Bajos tras ser fichado por el HC Klein Zwitserland de La Haya, club en el que sigue desde 2017.

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Con Los Leones fue campeón panamericano en Lima 2019 y Santiago de Chile 2023, y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. En Tokio, la Argentina cayó 3-1 en cuartos de final y en París volvió a quedar eliminada por Alemania en la misma instancia, esta vez por 3-2.

Cuando su historia de amor se volvió pública, Keenan dio una entrevista al medio neerlandés Trouw en la que habló del proceso personal que atravesó antes de asumir abiertamente su orientación. “Se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación. Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará”.

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En esa misma conversación recordó un episodio familiar que lo marcó. “Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi, pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”.

La publicación de su historia también se conectó con su reacción frente a Pink News después de ver la serie Heated Rivalry, centrada en dos jugadores de hockey sobre hielo que mantienen un romance secreto. Allí dijo que se sintió identificado con uno de los personajes: “Estuve en la posición de Scott. Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento de Scott, con lo que me sentí muy identificado. Así fue como empezó mi relación con mi prometido”.

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En esa entrevista amplió lo que esa etapa significó para él y para su pareja. “Yo también era un jugador profesional de hockey que no había hecho pública su orientación. Para mí fue muy difícil. Sentí mucha vergüenza al ver la serie y darme cuenta de que pude haber puesto a alguien en esa situación. Por eso no me siento orgulloso. Es hacerle eso a alguien que lo único que quiere es amarte y compartir su vida con vos, y vos alejás a esa persona. Pobre tipo”.