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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

El Trece y Telefe apuestan por sus habituales ciclos de conversación y actualidad con figuras del espectáculo, el periodismo y la ciencia

Collage de tres imágenes: Mirtha Legrand con vestido rojo, Ángel de Brito sonriendo con chaqueta oscura y Pampita con top estampado.
Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale se preparan para otra batalla televisiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un nuevo fin de semana en la televisión argentina presenta una grilla definida y cargada de encuentros, donde las mesas de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff se perfilan como el eje central de la programación del sábado 22 y domingo 23 de agosto. Los ciclos emblemáticos de entrevistas y almuerzos se preparan para recibir a figuras de distintos ámbitos y sostener la atención de la audiencia con propuestas que ya forman parte del ritual televisivo.

Estos tres espacios, con estilos y dinámicas propias, reflejan la vigencia de los formatos de entrevistas y corales en la televisión argentina en torno a la mesa. La combinación de actualidad, debate y la presencia de figuras reconocidas sigue convocando a públicos amplios y diversos cada fin de semana.

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La vigencia de Mirtha Legrand en la pantalla chica se sostiene, en parte, en la elección de personalidades que representan diferentes aristas del mundo mediático y social. Para la emisión del sábado 22 de agosto, en La noche de Mirtha desde las 21:30, la mesa estará compuesta por Carolina Amoroso, Beto Casella, Belén Francese y el doctor Carlos Damin.

Proyecto 86 con Beto Casella
Beto Casella, figura de América luego de 20 años en El Nueve (Gustavo Gavotti)

La presencia de Carolina Amoroso aporta la mirada periodística especializada en el ámbito internacional, mientras que Beto Casella acerca el humor y la experiencia en medios luego de su comentado pase de El Nueve a América. Belén Francese, con su perfil característico, complementa el panel del espectáculo junto a la perspectiva médica y sanitaria del doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y director del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Esta combinación busca generar un diálogo plural, con espacio para la reflexión y el intercambio de opiniones desde distintas disciplinas.

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Por su parte, la tercera emisión de PH, Podemos Hablar en Telefe, a cargo de Andy Kusnetzoff, presenta una selección de invitados que responden a la apuesta por la variedad y la actualidad. Este sábado, la mesa estará compuesta por Facundo Arana, Marta Fort, L-Gante, Sofía Gonet y Mariana Brey, quienes sen enfrentarán a dinámicas habituales como el Punto de encuentro y otros segmentos pensados para compartir similitudes y diferencias de cada protagonista.

El formato de PH, Podemos Hablar se sostiene en el intercambio de historias personales y experiencias de vida, lo que genera momentos de confesiones y reflexiones que suelen resonar en las redes sociales y los medios. Facundo Arana, con una larga carrera en la actuación, aporta anécdotas del mundo artístico; Marta Fort representa la nueva generación de figuras mediáticas, hija del recordado empresario Ricardo Fort y haciendo su propio camino como influencer; mientras que L-Gante acerca la perspectiva de la música urbana y el fenómeno cultural que encarna, sin dejar de lado que fue pareja de Candela Arizaga, pareja de Facundo Moyano.

Mujer con cabello castaño largo, ojos azules y sonrisa, viste top negro, anillos y collar con dije de cruz. Fondo gris liso
Sofi Gonet será parte del staff en el regreso de Popstars

Completa la lista Sofía Gonet, figura del streaming que desembarcara en TV como parte del regreso del reality Popstars, y Mariana Brey, periodista y panelista con experiencia en programas de actualidad, además de adoptar un marcado perfil político. La selección de invitados refleja la intención del ciclo de integrar voces disímiles y propiciar momentos de encuentro entre distintas generaciones y ámbitos profesionales.

El domingo, desde las 13:45, Juana Viale continúa el histórico formato de los almuerzos familiares con una mesa que integra actores, actrices y personalidades vinculadas a la cultura y el espectáculo. Para esta edición, los invitados confirmados son Alejandro Awada, Mercedes Oviedo, Brenda Asnicar, Laura Esquivel y Joaquín Ferreira.

El ciclo sostiene la tradición iniciada por Mirtha, conjugando actualidad, anécdotas de vida y la promoción de proyectos artísticos. Alejandro Awada y Mercedes Oviedo aportan su trayectoria en cine y televisión; Brenda Asnicar y Laura Esquivel representan el regreso de las rivales históricas de Patito Feo a 20 años de la tira juvenil, mientras que Joaquín Ferreira encarna a uno de los personajes más polémicos del momento: es Luis Vadalá en la serie de Moria Casán.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar reviven la magia de 'Patito Feo'
Laura Esquivel y Brenda Asnicar reviven la magia de 'Patito Feo'

Así las cosas, la grilla del fin de semana exhibe la consolidación de estos programas como punto de encuentro para figuras del espectáculo, el periodismo y la cultura, reafirmando el atractivo de los formatos de entrevistas y almuerzos televisivos para la audiencia argentina.

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