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Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

El equipo italiano disputaba un amistoso ante las promesas del club y Federico Gatti terminó con un golpe en el tobillo

Un fanático de Juventus se resbaló y casi lesiona a Federico Gatti

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Una insólita escena se dio en un partido amistoso que disputó la Juventus frente a un combinado juvenil del club en el Allianz Stadium de Turín. El defensor italiano Federico Gatti sufrió una lesión en el tobillo luego de que un aficionado local invadiera la cancha y lo golpeara desde atrás al resbalarse en el campo de juego. Esta acción involuntaria pero imprudente le generó un inconveniente al futbolista de 28 años, quien no se entrenó con el primer equipo y está en duda para el debut en la Serie A ante Frosinone el próximo domingo.

La invasión de cancha no solo dejó consecuencias deportivas en la Vecchia Signora. El ingreso masivo de los hinchas a la cancha también provocó daños en el estadio que la entidad italiana deberá resolver antes del próximo partido como local, previsto para el sábado 29 de agosto frente al Parma, según informó La Gazzetta dello Sport.

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Gatti, defensor central titular en el equipo que dirige Luciano Spaletti, no trabajó con el plantel por las secuelas del golpe. La lesión no fue considerada grave, pero por ahora existe el riesgo de que se pierda el debut de la Juventus en el campeonato, consignó el medio italiano.

El incidente ocurrió al final del amistoso entre el primer equipo turinés y la Next Gen del club. Gatti estaba en el centro del campo y miraba en dirección opuesta a la zona por la que comenzaron a entrar los hinchas, en una invasión que forma parte de una costumbre de este evento, aunque esta vez ni siquiera se llegó a disputar el segundo tiempo.

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Un hincha se filtró en el campo de juego y golpeó a un jugador de su equipo
Un hincha de Juventus invadió el campo de juego en un amistoso del equipo y lesionó a un jugador tras golpearlo en el tobillo (captura video)

A diferencia de varios compañeros que se fueron enseguida al vestuario, Gatti quedó rodeado en pocos segundos por un grupo de aficionados. En ese contexto, uno de ellos se lanzó en una barrida tras resbalar y terminó golpeándolo de lleno en el tobillo.

Las consecuencias del desafortunado episodio fueron concretas: Gatti no se entrenó esta mañana a la par de sus compañeros producto del golpe recibido en la invasión de campo. El problema surgió fuera de una jugada de partido y a partir de una irrupción de público sobre el césped, lo que generó el malestar en el club. El diario italiano agregó que el club ya reflexiona sobre una posible modificación del formato de esta celebración a partir del próximo año. La razón no pasa solo por el estado del futbolista, sino también por los desperfectos que dejó el ingreso de los simpatizantes.

En la misma práctica de este jueves, Andrea Cambiaso tampoco se entrenó por un dolor en el tobillo. La previsión interna es más favorable en su caso y se espera que pueda reincorporarse al grupo al día siguiente. También quedó al margen Arkadiusz Milik por una lumbalgia leve. Además, Jeff Ekhator continuó con trabajo diferenciado sobre el campo y se acerca a su regreso, de acuerdo con la publicación italiana.

Federico Gatti, defensor titular de Juventus, podría perderse el debut ante Frosinonte por la lesión que le provocó un hincha (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Federico Gatti, defensor titular de Juventus, podría perderse el debut ante Frosinonte por la lesión que le provocó un hincha (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Federico Gatti nació el 24 de junio de 1998 en Rivoli, Italia, y su ascenso al fútbol profesional de élite fue tardío y gradual. Formado en las categorías inferiores del Alessandria, pasó años en préstamo por clubes modestos del fútbol italiano —Pavarolo, Saluzzo, Verbania y Pro Patria— antes de dar el salto definitivo. Fue en Frosinone, en la Serie B, donde se consolidó como uno de los centrales más prometedores de Italia: en la temporada 2021/22 acumuló 35 partidos y anotó 5 goles, cifras que llamaron la atención de la Juventus. El club turinés lo adquirió en 2022 y lo cedió de vuelta al Frosinone durante la primera mitad de esa temporada antes de incorporarlo al primer equipo, donde desde entonces suma más de 100 partidos en Serie A y 7 goles con la camiseta bianconera.

Su irrupción en la selección italiana llegó sin haber pasado por las categorías juveniles del combinado azzurro, algo poco habitual. Debutó con la Nazionale en junio de 2022 ante Inglaterra y desde entonces acumula 8 encuentros internacionales, sin goles. Estuvo en la lista para la Eurocopa 2024 y participó en los playoffs de clasificación para el Mundial 2026, con presencias ante Irlanda del Norte y Bosnia-Herzegovina. Defensor de 1,90 metros, físico y con llegada al área rival, Gatti representa el perfil de central moderno que Luciano Spalletti ha incorporado al esquema defensivo de la Juve, aunque su rol en la selección sigue siendo el de alternativa antes que titular indiscutido.

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