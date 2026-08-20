El sistema de salud público dominicano incrementa cobertura, ofrece casi 30 millones de servicios hasta julio

Los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron a 276 participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La red pública de salud de República Dominicana ha marcado un récord al brindar más de 29.9 millones de servicios en los primeros siete meses de 2026, una cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores y que evidencia la transformación en la atención médica estatal. El incremento en la cobertura y diversidad de servicios posiciona al sistema sanitario público como el principal pilar de atención para millones de dominicanos.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, atribuyó estos resultados a un proceso de fortalecimiento institucional, una mejor planificación y el esfuerzo de miles de trabajadores sanitarios.

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“Ahí se ve el crecimiento, ahí se ve el paso trascendental que ha dado el país en la Red Pública de Salud”, afirmó Landrón durante una reunión con directores regionales, administradores y responsables de hospitales.

Entre enero y julio de 2026, los hospitales y centros de salud estatales ofrecieron una gama de atenciones que incluyen consultas médicas, cirugías, pruebas de laboratorio, servicios de emergencia y hospitalizaciones.

El volumen de cirugías gratuitas alcanzó los 410,976 procedimientos, muy por encima de los 51,317 que se realizaron en igual periodo de 2025.

Este crecimiento permitió que más personas tuvieran acceso a intervenciones especializadas sin costo, un factor que Landrón considera clave para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema público.

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Un médico y una paciente con mascarillas quirúrgicas durante una consulta en una clínica pública de República Dominicana, mientras el doctor revisa datos de vigilancia epidemiológica en una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el rubro de diagnóstico y prevención, la red realizó 18.5 millones de pruebas de laboratorio y 2.8 millones de estudios de diagnóstico por imágenes. De acuerdo con cifras oficiales, la capacidad de respuesta en servicios diagnósticos ha mejorado de manera sostenida frente a los años previos, en parte por la modernización del equipamiento y la capacitación continua del personal.

Las consultas médicas superaron los 4,9 millones de atenciones, lo que representa un aumento de casi 375,000 respecto al año anterior. Este incremento refleja, según el SNS, la ampliación de la cobertura a sectores tradicionalmente excluidos y el fortalecimiento de la atención primaria. En palabras de Landrón, “estos incrementos evidencian el fortalecimiento de la red y el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar servicios de salud oportunos, dignos y de calidad a la población”.

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La atención en emergencias también registró un alza, con 2.9 millones de casos asistidos entre enero y julio. Esta cifra supera en más de 48,000 las atenciones reportadas en el mismo periodo de 2025. El acceso a servicios de urgencia y la capacidad para resolver casos críticos forman parte del enfoque del SNS para asegurar la atención integral.

La República Dominicana impulsa la modernización del sistema de salud con el programa Hospitales del Futuro, liderado por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía SNS)

En cuanto a las hospitalizaciones, la red pública contabilizó 262,114 ingresos durante los primeros siete meses de 2026. El número de pacientes que requirió internamiento aumentó en más de 17,000 respecto al año anterior, según el balance oficial. Landrón destacó que “el comportamiento de los principales indicadores de producción sanitaria confirma el proceso de fortalecimiento que experimenta la Red Pública y reafirma el compromiso de continuar elevando la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos a los usuarios”.

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El funcionario reconoció el trabajo de los directores regionales, hospitalarios y del personal de apoyo, señalando que los resultados obtenidos son producto de un esfuerzo colectivo orientado a mejorar la respuesta sanitaria para los ciudadanos. “Nosotros en este año 2026, con el esfuerzo y sacrificio de cada uno de los hombres y mujeres que se encuentran aquí, podemos decir que hemos tenido un gran lanzamiento de lo que es la Red Pública de Salud”, aseguró el director del SNS.

Las cifras presentadas por la autoridad sanitaria confirman un salto cuantitativo y cualitativo en la prestación de servicios, impulsado por la modernización de la infraestructura, la disponibilidad de insumos médicos y una gestión enfocada en la atención digna y humanizada para la población dominicana.

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