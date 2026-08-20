El dólar se mantuvo estable y el blue cortó una racha de cuatro alzas consecutivas

El dólar mayorista sigue debajo de $1.500, pero en agosto el BCRA compra menos divisas.

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Con el monitoreo oficial, el dólar mayorista perpetuó el período de estabilidad que lo mantiene a un paso de los 1.500 pesos desde hace un mes. Justamente, el 24 de julio pasado esta cotización de referencia para todos los segmentos del mercado marcaba los $1.497, el mismo valor presente.

Este jueves, la divisa comercial permaneció sin cambios, en una sesión mayorista con negocios por USD 503,1 millones, una oferta relevante para esta época del año. Anota en agosto una ganancia de 12 pesos o 0,8 por ciento. En 2026 el dólar avanza 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación acumulada de 20 por ciento.

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Tras un salto del dólar de 5,3% en junio hubo una determinación oficial de mantener el tipo de cambio estabilizado para ejercer de “ancla” cambiaria frente a una inflación muy firme en la zona a de 2% mensual. Esta estrategia se aplicó fundamentalmente con ventas de contratos de dólar futuro -para reprimir las expectativas de devaluación-, ventas de bonos dollar linked en el mercado secundario y altas tasas convalidadas en las licitaciones de bonos de corto plazo en pesos

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.867,41 pesos: el dólar mayorista quedó a 370,41 pesos o 24,7% de ese límite.

El dólar al público quedó invariable a $1.515 para la venta en el Banco Nación, por tercer día a este precio, cercano al récord nominal de 1.520 pesos.

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Mientras que los contratos de dólar futuro permanecieron casi inmóviles -con la posición para fin de agosto en 1.507 pesos-, sólo el dólar blue tuvo cierta dinámica: cayó diez pesos o 0,6%, a $1.550 para la venta, para cortar una racha de cuatro ruedas seguidas en alza.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que “las reservas brutas del Banco Central superaron la barrera de los USD 50.000 millones”, aunque “la adquisición genuina de divisas mostró una fuerte desaceleración”, pues “pese a hilar 15 ruedas consecutivas con saldo a favor, el promedio diario de agosto cayó a USD 30 millones. La cifra queda muy lejos de los USD 103 millones diarios registrados en julio. En lo que va de 2026, las compras acumuladas alcanzan los USD 13.681 millones. El mercado advierte que la oferta actual no alcanza para sostener el ritmo previo de acumulación”.

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El presidente del Banco Central Santiago Bausili se refirió a la posibilidad de dar créditos en dólares a empresas no exportadoras y consideró que “hay segmentos de la economía que tienen suficiente vinculación con el sector externo o con los activos reales, que no son puramente exportadores, que pueden beneficiarse del financiamiento en moneda extranjera”.

“En una economía que opera con una monetización muy menor a la que operó en el pasado, y muy menor a la que vemos en otros países, es importante proponer canales de monetización en pesos o en dólares que agilicen su dinamismo sin tener presiones inflacionarios“, explicó Bausili, en una presentación organizada por Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

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Max Capital indicó que esta semana “el Tesoro ofreció un canje anticipado del instrumento dollar-linked con vencimiento el 31 de agosto (D31G6), con el objetivo de anticipar el rollover y reducir la incertidumbre. El resultado fue una aceptación del 34%, con un total de USD 1.213 millones colocados en el instrumento dollar-linked con vencimiento en septiembre de 2026 (D30S6) y USD 141 millones en el instrumento con vencimiento en octubre de 2026 (D30O6)”.

“Con este canje, quedan USD 2.614 millones pendientes de D31G6, dado que -según el comunicado oficial- el monto en circulación antes del canje era de USD 3.970 millones en lugar de los USD 4.439 millones estimados, veremos en los próximos días si los datos permiten explicar esta diferencia. El vencimiento del instrumento dollar-linked de la próxima semana (D31G6) podría ejercer cierta presión sobre el tipo de cambio, como ha ocurrido en los últimos meses, ya que fijará su precio el miércoles 26”, precisó Max Capital.

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La Consultora 1816 aportó que “en lo inmediato, el próximo miércoles 26 de agosto fija tipo de cambio final la Lelink D31G6. Luego del canje del martes con el mercado -en paralelo a otra conversión con el BCRA-, queda un stock de USD 2.595 millones VN, que representa el vencimiento más grande para un título dólar linked en lo que va del año. Hay que recordar que el 28 de julio, cuando fijó tipo de cambio la Lelink anterior, fue un día relevante, porque en esa jornada el Gobierno mandó la señal del techo en los 1.500 pesos -con el Tesoro vendiendo y el BCRA sin saldo en el mercado libre de cambios”.

En otro orden, Pampa Energía colocó USD 138,4 millones a través de la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase 28 en dólares a un plazo de 4 años a una tasa de 5,5% anual. “El capital será amortizado en un único pago al vencimiento, mientras que los intereses se abonarán semestralmente. Las ON cuentan con calificación AAA otorgada por FIX SCR”, indicó Adcap Grupo Financiero.

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Según informó Pampa Energía, los recursos obtenidos podrán destinarse a inversiones en activos físicos situados en Argentina, incluyendo proyectos productivos y de infraestructura vinculados con sus negocios de petróleo y gas, generación de energía y fertilizantes; así como a la refinanciación de pasivos existentes, la integración de capital de trabajo y otros destinos permitidos por la normativa vigente.