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Menos burocracia y más financiamiento: las propuestas de los empresarios para fortalecer a las pymes en Panamá

El sector privado presentó 13 propuestas que incluyen mayor acceso al crédito, reducción de trámites, capacitación laboral y mejores condiciones para incorporarse a las cadenas de proveedores.

Primer plano de una alcancía de cerdito transparente con algunas monedas y billetes de dólar estadounidenses en su interior, sobre una superficie de madera.
Fedecámaras propone que los incentivos gubernamentales se concentren principalmente en fortalecer las MiPyME existentes, en lugar de privilegiar la creación de nuevos emprendimientos cuya viabilidad considera incierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 85% del tejido empresarial de Panamá, enfrentan un escenario marcado por la burocracia, la informalidad, el desempleo y un consumo interno estancado.

Frente a este panorama, el sector empresarial presentó una hoja de ruta con 13 propuestas para impulsar su productividad, formalización y capacidad de generar empleo.

El documento fue elaborado como resultado del Primer Congreso MiPyME 360: Transformando Desafíos en Oportunidad, organizado por la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras) el 19 de agosto.

El encuentro reunió durante una jornada a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades del Gobierno para discutir políticas públicas y experiencias dirigidas al sector.

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Una de las propuestas más contundentes plantea cambiar el enfoque de los incentivos gubernamentales destinados a crear nuevos emprendimientos. Fedecámaras considera que, ante la incertidumbre sobre la viabilidad de nuevas iniciativas, el Gobierno debería concentrar principalmente sus esfuerzos en fortalecer las MiPyME que ya existen, ayudándolas a crecer y mantenerse operativas.

La facturación electrónica es una forma de la Dian de hacer veeduría sobre los ingresos de los comercios en Colombia - crédito Freepik
Entre las medidas planteadas figura elevar hasta $150,000 el umbral para utilizar gratuitamente el facturador electrónico y establecer regulaciones que faciliten la formalización de pequeños negocios. crédito imagen de referencia Freepik

El gremio identifica como parte del problema la reducción de la inversión local y extranjera directa, junto con la informalidad y el desempleo, factores que estarían afectando el consumo interno.

Para enfrentar estas condiciones propone avanzar en la formalización y fortalecer el desarrollo empresarial especialmente en el interior del país, donde las cámaras de comercio tendrían un papel de acompañamiento.

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El acceso al dinero constituye otro de los ejes. Fedecámaras propone trabajar con CAF y el Banco Nacional de Panamá para diseñar programas de financiamiento por sectores, orientados a estimular actividades productivas.

Paralelamente, plantea colaborar con Ampyme para fortalecer la educación financiera, el acceso al crédito y la innovación de los modelos de negocio de las pequeñas empresas.

En materia laboral, el manifiesto propone utilizar de manera más eficiente los recursos del Seguro Educativo destinados a capacitar al recurso humano del sector privado.

El Primer Congreso MiPyME 360 reunió en Santiago de Veraguas a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades del Gobierno para analizar propuestas dirigidas al desarrollo de las pequeñas empresas. Cortesía
El Primer Congreso MiPyME 360 reunió en Santiago de Veraguas a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades del Gobierno para analizar propuestas dirigidas al desarrollo de las pequeñas empresas. Cortesía

Los programas serían coordinados por CoSPAE junto con los gremios productivos, mientras que universidades públicas y privadas y Senacyt deberían reforzar la relación universidad-empresa para acelerar los procesos de innovación dentro de las MiPyME.

Menos trámites para operar

Otra petición concreta está dirigida a la Dirección General de Ingresos. Fedecámaras propone elevar hasta $150,000 el umbral para utilizar gratuitamente el facturador electrónico, al tiempo que solicita a Ampyme promover regulaciones más ágiles que faciliten la entrada a la formalidad de las micro y pequeñas empresas que actualmente desarrollan sus actividades fuera de ella.

La digitalización también aparece como una herramienta contra la burocracia. La propuesta consiste en identificar junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental los trámites que generan mayor impacto sobre las MiPyME y llevarlos a plataformas digitales, utilizando la información que ya posee el Estado y evitando duplicidades mediante la interoperabilidad de datos en Panamá Conecta.

Fedecámaras también reclamó un mayor espacio para las pequeñas empresas dentro de las cadenas de proveedores de grandes compañías y de las compras realizadas por el Estado.

El manifiesto pide que las industrias tractoras privilegien encadenamientos y capacitación fuera del área interoceánica y que las entidades públicas otorguen las ventajas previstas legalmente para las MyPE y paguen oportunamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El manifiesto pide a las grandes compañías incorporar más MiPyME a sus cadenas de proveedores, especialmente fuera del área interoceánica, y reclama al Estado pagos oportunos en las contrataciones públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los planteamientos de mayor alcance trasciende las políticas tradicionales para pequeñas empresas. El gremio pidió al Gobierno definir con responsabilidad y transparencia una hoja de ruta para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y señaló específicamente el potencial de la operación minera ubicada en Donoso como industria ancla para dinamizar la economía regional.

La propuesta plantea utilizar esa actividad para generar encadenamientos con pequeñas y medianas empresas panameñas y diversificar la matriz productiva nacional.

Fedecámaras considera que alrededor de la operación podría consolidarse un conglomerado de desarrollo territorial de largo plazo que incorpore a proveedores nacionales y genere actividad económica en las regiones.

Otro frente está relacionado con las posibilidades de vender fuera del país. El manifiesto solicita al MICI y al MIDA desarrollar programas que aumenten la capacidad exportadora de los productores, además de fomentar la asociatividad, el cooperativismo y la incorporación de las MyPE a las cadenas de la industria local.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
La hoja de ruta plantea fortalecer la capacidad exportadora de los productores panameños mediante programas de asistencia, asociatividad, cooperativismo y una mayor integración con la industria local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hoja de ruta también propone profundizar los estudios sobre las diferencias de productividad existentes entre los distintos segmentos de las MiPyME, con apoyo del Centro Nacional de Competitividad.

El objetivo es identificar qué factores explican esas brechas y diseñar medidas específicas para elevar el desempeño de los negocios, en lugar de aplicar soluciones generales a empresas con realidades diferentes.

Como mecanismo de seguimiento, Fedecámaras plantea crear una mesa de trabajo permanente entre el sector productivo, las instituciones públicas y la academia para convertir las propuestas en acciones.

Las cámaras afiliadas asumieron además el compromiso de divulgar, impulsar y dar seguimiento al manifiesto surgido del congreso, celebrado en Santiago de Veraguas.

El documento refleja así una petición que va más allá de crear nuevos negocios: las organizaciones empresariales quieren que las políticas públicas ayuden a sobrevivir, formalizarse y crecer a los que ya operan.

Financiamiento, capacitación, innovación, menos trámites, exportaciones y nuevos encadenamientos conforman la agenda que Fedecámaras buscará impulsar después de su primer Congreso MiPyME 360.

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