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Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

El brasileño, que regresará a las canchas tras su retiro en 2018, se convirtió en nuevo refuerzo del Ravenna FC

El ex futbolista Ronaldinho Gaúcho tiene planeado volver a las canchas a los 46 años con el club italiano que milita en la Serie C
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A los 46 años, una de las leyendas vivientes del fútbol mundial tiene planeado su regreso a las canchas. El brasileño Ronaldinho Gaúcho aterrizó este jueves en la región de Emilia-Romaña, Italia, para su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC, club de la Serie C que lo fichó como estrategia comercial y con el que se prevé que dispute al menos un partido oficial.

El propio futbolista ya había anunciado en junio su regreso al fútbol profesional de la mano del equipo del norte italiano que se encuentra en la tercera división. Su llegada se produjo en el aeropuerto de Forlì, donde participará de los actos organizados por el club por el inicio de la nueva temporada. “Ronaldinho aterrizó en Romaña”, posteó el Ravenna Football Club en su cuenta oficial de Instagram junto a una serie de fotos de la llegada del brasileño. También compartieron una imagen del ex jugador del Barcelona y PSG con la camiseta del equipo. El sueño del crack en su vuelta del retiro será marcar un gol con su nuevo equipo.

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El Ravenna difundió en redes sociales imágenes del brasileño a su arribo, con el gesto “shaka”, en el que levanta el pulgar y el meñique. Ronaldinho llegó a Emilia-Romaña en un vuelo procedente de Milán, ciudad en la que jugó dos temporadas y media y donde, según mostró en sus redes, se encontró con el croata Luka Modric, actual futbolista del Rossonero.

Ronaldinho llegó a Italia para firmar con el Ravenna de la Serie C (REUTERS/Ciro De Luca)
Ronaldinho llegó a Italia para firmar con el Ravenna de la Serie C (REUTERS/Ciro De Luca)

El club explicó que la operación busca proyección internacional y expansión de marca. El Ravenna pertenece desde 2024 al empresario italiano Ignazio Cipriani, de la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani, y el plan se apoya en socios como Black Duck y en acuerdos comerciales como el firmado con Nike.

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Aunque está previsto que el brasileño juegue un partido oficial con el equipo, el club no informó cuándo podría darse su debut. En su presentación oficial, realizada hace casi dos meses en Miami (Estados Unidos), el jugador dijo: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

Por otro lado, el club italiano ya puso en venta la camiseta con la número 10 que utilizará Ronaldinho. A las pocas horas del anuncio, la prenda oficial que tiene un costo de 129 euros (unos USD 150) se agotó de las tiendas oficiales, al igual que la gorra blanca que tiene su insignia y tiene un costo de 32 dólares.

Ronaldinho es nuevo jugador del Ravenna de Italia. Su camiseta se agotó en horas
Ronaldinho es nuevo jugador del Ravenna de Italia. Su camiseta se agotó en horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Desde sus primeros años en las divisiones juveniles del Gremio, su talento llamó la atención por una combinación poco común de destreza técnica, visión de juego y un estilo desenfadado que hacía del fútbol un espectáculo. Debutó en el primer equipo del club gaúcho en 1998 y en 1999 ya era figura indiscutida, con 22 goles en la temporada y convocatoria a la selección brasileña.

Su paso por el Paris Saint-Germain, entre 2001 y 2003, lo consolidó en Europa, aunque fue en el Barcelona donde alcanzó la cima de su carrera. En el club catalán, entre 2003 y 2008, ganó dos títulos de La Liga, la UEFA Champions League de 2006 y dos Supercopas de España. En esos años fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005, y recibió el Balón de Oro en 2005. Sus dribles, sus pases sin mirar y la ejecución de tiros libres lo convirtieron en uno de los jugadores más admirados de la historia del deporte.

Tras su etapa en el Milan (2008-2011), regresó a Brasil para jugar en el Flamengo y luego en el Atlético Mineiro, donde conquistó la Copa Libertadores 2013, el único título que le faltaba en su palmarés de clubes. Completó su carrera en el Querétaro de México y en el Fluminense, antes de retirarse oficialmente en 2018.

Con la selección de Brasil, Dinho acumuló 97 partidos y 33 goles. Fue campeón del mundo en 2002, de la Copa América en 1999 y de la Copa Confederaciones en 2005. Es el único jugador en la historia que ha ganado la Copa del Mundo, la Copa América, la Copa Confederaciones, la Champions League, la Copa Libertadores y el Balón de Oro.

LAS FOTOS DE LA LLEGADA DE RONALDINHO PARA FIRMAR CON RAVENNA

Ronaldinho
Ronaldinho llegó a la región de Emilia-Romaña en Italia para jugar en el Ravenna FC (Instagram Ravenna FC)
Ronaldinho
El saludo de Ronaldinho en su llegada al aeropuerto (Instagram Ravenna FC)
Ronaldinho
Ronaldinho se baja del avión en su llegada a Italia (Instagram Ravenna FC)
Ronaldinho
Ronaldinho volverá a jugar al fútbol profesional a los 46 años (Instagram Ravenna FC)
La presentación de Ronaldinho como nuevo jugador del Ravenna (REUTERS/Ciro De Luca)
La presentación de Ronaldinho como nuevo jugador del Ravenna (REUTERS/Ciro De Luca)
Ronaldinho habló en conferencia de prensa tras llegar al Ravenna FC (REUTERS/Ciro De Luca)
Ronaldinho habló en conferencia de prensa tras llegar al Ravenna FC (REUTERS/Ciro De Luca)
Ronaldinho saluda al público en su llegada a Italia (REUTERS/Ciro De Luca)
Ronaldinho saluda al público en su llegada a Italia (REUTERS/Ciro De Luca)
El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho y el presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, posan con camisetas durante el anuncio, el 15 de junio en Miami, de su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano del Ravenna FC italiano (EFE/ Antoni Belchi)
El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho y el presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, posan con camisetas durante el anuncio, el 15 de junio en Miami, de su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano del Ravenna FC italiano (EFE/ Antoni Belchi)

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