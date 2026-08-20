La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

Tras su posteo apoyando a Benjamín Vicuña ante los dichos sobre su paternidad, Anita Espasandín volvió a defender a su pareja y aseguró que es un "padrazo" (Puro Show - El Trece)

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El inicio de la semana estuvo marcado por una fuerte tensión en el mundo del espectáculo, con un cruce mediático que acaparó la atención de todos. El ida y vuelta entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, originado tras las declaraciones del actor chileno sobre sus hijos con la China Suárez, en el ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe), generó un revuelo que no tardó en trasladarse a las redes y a los programas de televisión. En ese contexto, la actual pareja de Vicuña, Anita Espasandín, decidió tomar la palabra y salir al cruce para respaldar al actor en medio de la polémica.

Las imágenes del momento en que Anita enfrentó las cámaras y los micrófonos fueron difundidas por Puro Show (El Trece), a raíz de un posteo que la arquitecta había realizado el lunes anterior. En la salida de un evento nocturno, rodeada por la prensa, Espasandín fue consultada en reiteradas oportunidades por la situación. Con tono sereno pero firme, dejó en claro su postura. “El posteo no tuvo que ver con nada, son cosas privadas de la intimidad. A Benjamín no lo cuestionan. No voy a hablar del tema, solo quiero decir que Benjamín es un padrazo”, expresó frente a las cámaras del ciclo de espectáculos.

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Lejos de caer en las provocaciones, Anita optó por sostener su mensaje y evitar ahondar en los detalles del conflicto. “A mí no me molesta nada. No tengo que hablar nada... Es un padrazo, lo saben los que lo conocen”, insistió la arquitecta, que se mostró convencida de su apoyo a Vicuña y de la importancia de preservar la privacidad familiar ante la exposición mediática. Al ser consultada sobre el estado anímico de su pareja, Espasandín no dejó dudas: “Cuando hay niños creo que hay que ser respetuoso. Ustedes saben las cosas que se dicen. Hay que cuidar un poco”.

El actor fue defendido por su pareja luego de los contundentes posteos de Mauro Icardi (Instagram)

Cabe recordar que Espasandín sorprendió a sus seguidores con un emotivo posteo dedicado a Vicuña, lo que rápidamente fue interpretado como una respuesta indirecta a los mensajes que Icardi había publicado contra el actor. A través de una serie de postales en blanco y negro, la arquitecta compartió palabras de aliento y mensajes de introspección en sus plataformas sociales. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió Anita bajo una secuencia de imágenes junto a Vicuña, tomadas en distintos escenarios que transmiten calma y conexión emocional.

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Entre las postales más comentadas se destacó una imagen sobre un muelle de madera, junto a un lago, donde Vicuña y Espasandín se abrazaron con el agua y los barcos de fondo, en una escena atravesada por la luz natural y la serenidad. Otra foto mostró una serie de piedras dispuestas en círculo sobre un estanque rodeado de vegetación, acompañada por la frase: “No tenés que ganarte el descanso, no tenés que demostrar lo que valés. Ya eras valiosa desde el momento en que llegaste a este mundo”.

Con postales y palabras de aliento, Espasandín había dedicado una sentida reflexión al actor chileno (Instagram)

La secuencia continuó con una imagen de la pareja en la playa, abrazados bajo el sol, y una foto de Anita de espaldas, caminando por una calle empedrada. En esta última, la arquitecta sumó una reflexión: “Perdoná todas esas veces en las que dudaste de toda la belleza que hay en vos. Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés”. Más adelante, frente a dos vehículos decorados, el mensaje se profundizó aún más: “Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”. Como cierre, Espasandín dedicó unas palabras a quienes la siguen: “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”. Además, invitó a sus seguidores a escuchar una canción de Joy Rhodes, sumando un guiño musical y ampliando el clima introspectivo de su mensaje.

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De esta manera, Espasandín no solo defendió a Vicuña en medio del conflicto, sino que eligió transmitir un mensaje de contención, empatía y cuidado hacia quienes atraviesan situaciones difíciles. En tiempos de exposición y escándalos, la arquitecta optó por la serenidad y la reflexión, reafirmando la importancia de los afectos y la construcción de espacios de paz en medio de la tormenta.