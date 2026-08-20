La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

Un gráfico de barras y monedas apiladas sobre la bandera de El Salvador ilustra una proyección de crecimiento económico hasta el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador recibe la proyección de crecimiento más alta que la Cepal le ha asignado en lo que va del año: 3.9% para 2026, medio punto porcentual por encima de lo que el organismo estimaba en abril.

La economía salvadoreña ya creció a ese mismo ritmo en 2025, de modo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que el país mantenga ese nivel este año antes de una leve desaceleración a 3.7% en 2027.

La revisión al alza coincide con cifras de actividad que superaron las expectativas en la primera mitad del año. La firma financiera EMFI registró un crecimiento interanual de 4.6% en el primer trimestre de 2026, impulsado por el consumo privado y la inversión en construcción e infraestructura pública.

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Centroamérica lidera en la región

La subregión se perfila como el bloque de mayor dinamismo de América Latina en 2026, con una tasa agregada de 4%, según José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, durante la presentación del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 este jueves en Santiago de Chile.

Al frente del grupo centroamericano se ubican Nicaragua y Panamá, con proyecciones de 4.5% y 4.4%, respectivamente. Guatemala completa el grupo de mayor expansión con 4%, mientras que Costa Rica (3.7%) y Honduras (3.5%) cierran la tabla subregional.

Ese desempeño contrasta con el resto del continente. Para el conjunto de América Latina y el Caribe, la Cepal prevé un crecimiento de 2.2% en 2026, por debajo del 2.4% registrado el año anterior.

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Las remesas, el sostén de tres economías

El informe de la Cepal subraya que, en el primer trimestre de 2026, las remesas mostraron una “dinámica resiliente” en el istmo. Honduras encabezó el crecimiento con 25%, seguida de El Salvador y Guatemala, ambos con 19%.

La silueta de El Salvador en un mapa conceptual exhibe un gráfico de barras ascendentes y monedas cayendo, representando el crecimiento económico y la inversión en el país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del primer semestre confirman esa tendencia. El Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras, recibió en conjunto USD 24,554.6 millones entre enero y junio, un 7.8% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Salvador acumuló USD 5,060.6 millones en ese período, el equivalente a alrededor del 24% de su PIB anual. Más de 1.91 millones de personas recibieron al menos un envío durante el semestre, y las mujeres concentraron el 55.3% de los receptores.

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La Cepal advierte que esos flujos son “críticos para la sostenibilidad de la posición externa” en los países donde superan el 20% del PIB, categoría en la que están Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Una advertencia que se repite por quinto año

El buen desempeño centroamericano no alcanza para ocultar el diagnóstico regional. Con 2.2% proyectado para 2026, América Latina y el Caribe completaría cinco años consecutivos con un crecimiento promedio cercano a 2.3%, una tasa que el organismo de la ONU considera insuficiente para elevar el ingreso por habitante o cerrar las brechas de desarrollo.

Salazar-Xirinachs enumeró los factores de presión: el conflicto en Medio Oriente, la volatilidad en los mercados de energía, el menor crecimiento de los principales socios comerciales y una débil demanda externa.

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El informe del Cemla calculó que las remesas de Guatemala crecieron 319% desde 2015, por encima de Honduras, Colombia, México, República Dominicana y El Salvador. (DCA) (Diario de Centro América)

A eso se suma, en el caso de El Salvador y el resto del Triángulo Norte, un riesgo específico: el impuesto de 1% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos, medida de la administración Trump que el Fondo Monetario Internacional ya identificó como un factor que podría moderar esos flujos durante el año.

La perspectiva para 2027 es de una recuperación parcial a 2.5% para la región en su conjunto. En Centroamérica, Costa Rica subiría a 3.9%, Guatemala a 4.1% y Panamá a 4.6%.