Qué papel juega el sistema inmune en el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas

Un análisis publicado en Cell redefine la neurodegeneración como una desregulación de la comunicación neuroinmune en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y ELA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La neurodegeneración ya no puede pensarse solo como un problema de las neuronas. Cada vez más, se la entiende como el resultado de un diálogo alterado entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Un análisis reciente publicado en Cell, firmado por científicos de la Universidad de Pensilvania, University College London y la Universidad de California, Irvine, reúne evidencias que invitan a redefinir trastornos como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica como expresiones de una desregulación amplia de la comunicación neuroinmune.

El giro conceptual es profundo. Apoyado en estudios genéticos, experimentales y clínicos, desplaza la mirada desde la neurona aislada hacia una red de interacciones en la que la inmunidad aparece no solo como respuesta al daño, sino también como un componente decisivo de la salud cerebral. La consecuencia es inmediata: si cambia la manera de entender la enfermedad, también cambian las preguntas diagnósticas y las estrategias terapéuticas.

PUBLICIDAD

Esa interacción entre sistema nervioso central e inmunidad resulta hoy mucho más activa y relevante de lo que durante años se supuso. El ensayo describe cómo la “frontera” del cerebro —que incluye meninges, plexos coroideos y estructuras vasculares— no es un muro impenetrable, sino una verdadera interfaz inmunitaria. Allí, linfocitos, macrófagos y otras células del sistema inmune se relacionan de manera constante con las células cerebrales.

Una infografía compara el equilibrio y la perturbación periférica, señalando cómo influyen en la homeostasis, la activación inmune, la inflamación y en el entorno protector o degenerativo del sistema nervioso central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen que emerge es distinta de la tradicional. La inmunidad no interviene solo cuando hay una invasión o una lesión: acompaña y modula la función cerebral a lo largo de toda la vida. “¿La base de las enfermedades neurodegenerativas? Las complejas interacciones entre el cerebro y el sistema inmunológico”, escribió en su cuenta de X el prestigioso cardiólogo estadounidense, Eric Topol, ponderando el estudio.

PUBLICIDAD

Sobre esa base, los autores proponen que la neurodegeneración puede entenderse como una falla de la comunicación neuroinmune, en la que se debilitan las señales protectoras y predominan respuestas inflamatorias dañinas. Para ordenar esta idea, el trabajo articula tres marcos conceptuales que ayudan a explicar el origen y la progresión de estas patologías.

1. Cuando la periferia empuja la enfermedad

El primer marco plantea que respuestas inmunes adaptativas originadas fuera del cerebro —incluso en sitios tan distantes como el intestino— pueden remodelar o dañar el tejido nervioso. En esta perspectiva, los linfocitos T y B, durante mucho tiempo considerados ajenos al sistema nervioso central, acceden a compartimientos cerebrales de frontera y, bajo ciertas condiciones, también al parénquima.

PUBLICIDAD

La microglía puede adoptar estados patológicos que amplifican la neuroinflamación, el daño neuronal y la pérdida de sinapsis en el cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su efecto no es unívoco. En algunos contextos limitan el daño; en otros lo agravan. Eso ocurre, por ejemplo, en el Alzheimer o el Parkinson, donde los linfocitos pueden reconocer antígenos derivados de proteínas cerebrales alteradas.

Uno de los puntos más sugestivos del artículo es el peso que adquiere la inmunidad intestinal en el destino del cerebro. “En modelos animales, los linfocitos T activados en el intestino por macrófagos que fagocitan agregados de α-sinucleína migran al cerebro y se localizan en regiones vinculadas a la enfermedad”, señala el trabajo.

PUBLICIDAD

La observación no es menor. Modular ese circuito inmunitario intestino-cerebro redujo la propagación de α-sinucleína y atenuó la neurodegeneración, lo que sugiere que la periferia no solo acompaña el proceso, sino que puede anticiparlo e incluso impulsarlo.

En esa línea, los autores sostienen que la respuesta inmune frente a antígenos propios o “criptoantígenos” presentes en estas patologías no sería simplemente secundaria. Podría formar parte del núcleo mismo del problema. “Las respuestas inmunes disfuncionales, influenciadas por la educación inmunológica periférica, pueden no solo amplificar sino potencialmente iniciar los procesos patológicos”, afirman.

PUBLICIDAD

2. La microglía en el centro de la escena

La regulación epigenética y la memoria celular ayudan a explicar por qué la evolución del Alzheimer, la ELA y la demencia frontotemporal varía entre pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo marco desplaza el foco hacia la microglía, los macrófagos residentes del cerebro. Lejos de ser una población estática, estas células modifican su identidad y su función con la edad, con el entorno y con las señales que reciben de neuronas, astrocitos, macrófagos de frontera y del sistema inmune periférico.

En determinadas condiciones, la microglía puede adoptar estados patológicos que amplifican la degeneración. Entre ellos, la activación inflamatoria persistente, la presentación de antígenos y la eliminación excesiva de sinapsis. El trabajo subraya que su incapacidad para adaptarse a las demandas de un cerebro envejecido o enfermo la convierte en uno de los factores inmunológicos clave de la enfermedad.

PUBLICIDAD

No es, entonces, una mera espectadora del deterioro. Puede convertirse en uno de sus motores.

Los autores describen además circuitos de retroalimentación que agravan el cuadro. La microglía reactiva secreta quimiocinas como CXCL10, reclutando linfocitos T CD8+ al cerebro, lo que potencia la neuroinflamación y el daño neuronal. Este mecanismo, observado en modelos de esclerosis múltiple y Alzheimer, sugiere varios puntos posibles de intervención terapéutica.

PUBLICIDAD

A la vez, el ensayo insiste en que el ecosistema celular del cerebro es más complejo de lo que suele asumirse. En él participan también los macrófagos de frontera (BAMs), los astrocitos y los oligodendrocitos, detallan los expertos.

Los astrocitos, en particular, aparecen como moduladores decisivos: pueden contener o intensificar la respuesta inmune local al influir sobre linfocitos y microglía. Su disfunción, de hecho, se ha vinculado de manera directa con la neurodegeneración.

PUBLICIDAD

La circulación de células inmunes entre la periferia y el cerebro abre la posibilidad de desarrollar biomarcadores en sangre y nuevas terapias para la neurodegeneración. (Freepik)

3. Redes génicas y memoria celular

El tercer marco deja atrás una idea demasiado estrecha de la “enfermedad genética”. En lugar de pensar solo en mutaciones, incorpora la regulación epigenética y la “memoria” de células inmunes y neuronales, modeladas a lo largo de la vida por experiencias ambientales e inflamatorias.

Ese plano de regulación, que no modifica la secuencia del ADN pero sí la expresión génica, ayuda a explicar las grandes diferencias en la evolución y la gravedad de las enfermedades neurodegenerativas. Proteínas como TDP-43 y FUS, asociadas a la ELA y a la demencia frontotemporal, no solo intervienen en la transcripción neuronal: también participan en la regulación de la función inmune.

Entre los hallazgos más relevantes aparece el caso de C9orf72, la mutación más frecuente en ELA y demencia frontotemporal. Alteraciones en este gen generan respuestas inmunes hiperactivas incluso antes de que aparezcan síntomas neurológicos, lo que refuerza la hipótesis de que el desequilibrio inmune podría preceder —y no solo agravar— la enfermedad.

“Estas observaciones sugieren que la neurodegeneración surge, en parte, de una alteración en el control de las redes regulatorias génicas en poblaciones celulares interconectadas, más que de defectos aislados en un solo tipo celular”, escriben los autores.

La regulación epigenética y la memoria celular ayudan a explicar por qué la evolución del Alzheimer, la ELA y la demencia frontotemporal varía entre pacientes. (Getty)

Nuevas terapias, nuevos biomarcadores

El ensayo coloca en primer plano la posibilidad de reprogramar o restaurar el diálogo neuroinmune, en lugar de concentrarse únicamente en la eliminación de agregados proteicos. Los anticuerpos ya aprobados para Alzheimer, como lecanemab y donanemab, aparecen en este marco como antecedentes importantes, aunque todavía parciales.

Hacia adelante, el horizonte incluye varias líneas prometedoras:

Inmunoterapias personalizadas capaces de interceptar la activación inmune, bloquear quimiocinas específicas o reemplazar microglía disfuncional por células diseñadas.

Modulación periférica del sistema inmune —incluidos el microbioma y los macrófagos intestinales— para impedir la “primera chispa” de la inflamación cerebral.

Ingeniería de células T y macrófagos, a partir de plataformas ya utilizadas en oncología, para convertir células inmunes en nodos terapéuticos capaces de suprimir clones dañinos o inducir reparación.

Al mismo tiempo, la circulación de células inmunes entre la periferia y el cerebro abre una vía diagnóstica especialmente atractiva: la posibilidad de detectar actividad inmunitaria cerebral a través de análisis de sangre periférica. Ese enfoque podría aportar biomarcadores dinámicos que complementen las herramientas actuales, hoy más concentradas en proteínas agregadas o en estudios por imágenes.

Pese al avance conceptual, el propio estudio es cauteloso. Muchos de los mecanismos involucrados aún no están completamente esclarecidos, sobre todo en humanos. En varios casos se conoce la asociación, pero falta precisar cómo se desencadena cada proceso y en qué momento pasa a desempeñar un papel decisivo en la enfermedad.

Si esta convergencia entre neurociencia e inmunología logra traducirse en terapias efectivamente modificadoras, podría cambiar el panorama de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la ELA, donde la medicina todavía ofrece mucho menos de lo que la urgencia clínica demanda.